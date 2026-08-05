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¿Por qué eliminaron a Mariana Ochoa? Esto reveló tras salir de La Casa de los Famosos México: “Quería negociar cuatro semanas”

La cantante compartió las dos teorías que, a su juicio, pudieron influir en el resultado de la votación

Mariana Ochoa
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
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Mariana Ochoa habló sobre su salida de La Casa de los Famosos México 2026 y reveló que, desde las negociaciones previas al reality, sabía que no existía la posibilidad de acordar un tiempo mínimo de permanencia. En entrevista para Todo para la Mujer, con Maxine Woodside, la cantante descartó que hubiera existido algún tipo de favoritismo en la competencia.

Durante la conversación, respondió a la posibilidad de que su eliminación hubiera sido producto de una decisión de la producción. “No creo. Porque además lo viví desde mi negociación y por eso a principio de año dije un no rotundo. Yo sí quería negociar cuatro semanas y me dijeron: ‘No hay manera’. Es lo que el público decide”, afirmó.

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La integrante de OV7 explicó que tiene dos teorías sobre el resultado de la votación. “Mi fandom me vio fuerte y segura y se confió. O la segunda es que el fandom de La Casa de los Famosos dijo: ‘Esta cocina, esta se lleva bien con todos, esta no nos va a dar conflicto, qué flojera, que se vaya’”, comentó entre risas.

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de <i>La Casa de los Famosos México 2026</i>

Mariana Ochoa fue la primera eliminada. (LCDLFM)
Mariana Ochoa fue la primera eliminada. (LCDLFM)

La salida de Mariana Ochoa marcó la primera eliminación de la cuarta temporada del reality. La actriz y cantante confesó que, durante varios minutos, ni siquiera sabía que había abandonado definitivamente la competencia debido a un cambio en la dinámica de las galas.

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Según explicó, en temporadas anteriores los participantes cruzaban el jardín y subían al carrusel antes de conocer el resultado. En esta ocasión, los concursantes fueron vendados de los ojos y guiados hasta ese punto, situación que la desorientó por completo.

Al terminar el recorrido, creyó que el pasillo frente a ella la llevaría nuevamente a la casa. Sin embargo, fue al encontrarse con el automóvil que la trasladaría al foro cuando comprendió que era la primera eliminada de la temporada.

Así fue la participación de Mariana Ochoa en el reality

Mariana Ochoa
Luis Chaparro sobrevivió la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 luego de que el público lo salvara frente a Mariana Ochoa en una noche marcada por confesiones, reproches y un carrusel que definió el primer adiós de la temporada. (Captura de pantalla TikTok)

Mariana Ochoa reconoció que su ingreso al programa estuvo marcado por circunstancias personales que afectaron su adaptación durante los primeros días. Explicó que entró distraída debido a un problema de salud y que logró conectar con la experiencia hasta el cuarto día, cuando las nominaciones ya habían ocurrido.

También consideró que su trayectoria pudo influir en la percepción de sus seguidores, quienes, según su análisis, pensaron que permanecería varias semanas dentro de la casa y relajaron el apoyo en las votaciones.

Tras abandonar el reality, la cantante aseguró que retomará sus compromisos profesionales.

Las dos teorías de Mariana Ochoa sobre su eliminación

Mariana Ochoa
(La Casa de los Famosos México)

En la entrevista con Todo para la Mujer, Mariana Ochoa insistió en que no atribuye su salida a un supuesto “chanchullo” dentro del programa y reiteró que el resultado dependió exclusivamente de la decisión del público.

La artista explicó que una de sus hipótesis es que sus seguidores confiaron demasiado en que permanecería dentro de la competencia. “Mi fandom me vio fuerte y segura y se confió”, expresó al recordar la votación que definió su salida.

Su segunda teoría apunta al perfil que mostró dentro de la casa. El fandom de La Casa de los Famosos dijo: ‘Esta cocina, esta se lleva bien con todos, esta no nos va a dar conflicto, qué flojera, que se vaya’, señaló entre risas, dejando claro que esa es únicamente su interpretación de lo ocurrido.

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