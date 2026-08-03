Línea 2 del Cablebús cerrará por tramos: a partir de cuándo y qué estaciones serán afectadas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que se están preparando la licitación de tres Líneas de Cablebús. Crédito: Cuartoscuro.

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A través de su cuenta oficial en ‘X’, el Cablebús de la Ciudad de México anunció que hasta el próximo domingo 9 de agosto se realizará el mantenimiento anual de la línea 2, lo que afecta el servicio en distintos tramos por varios días.

El cierre se lleva a cabo de manera escalonada y el sistema de camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) desplegará sus unidades como una opción de transporte gratuito para los pasajeros durante el periodo de revisión.

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Estas son las estaciones donde el servicio se verá afectado

Entre el 27 de julio y el 2 de agosto, el cierre corresponde al bucle que va de Santa Marta a Xalpa. Posteriormente, del 03 al 09 de agosto, el tramo cerrado será de Constitución de 1917 a Xalpa.

Durante ambos periodos, el RTP brindará el servicio de apoyo sin costo para los usuarios.

¿Cuánto cuesta viajar en la Línea 2 del Cablebús?

La tarifa establecida para el acceso al servicio es de 7 pesos. El sistema otorga gratuidad a niñas y niños menores de cinco años de edad, personas adultas mayores de sesenta años y personas con discapacidad.

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La Línea 2 opera con un horario de servicio de lunes a viernes de las 5:00 a las 23:00 horas. Los sábados, el horario es de 6:00 a 23 horas, mientras que los domingos y días festivos la operación inicia a las 7:00 y concluye a las 23:00 horas.

Imagen de archio de varias cabinas de la línea 2 del Cablebús en Ciudad de Méxicoa. EFE/ Carlos Ramírez

De acuerdo con datos oficiales, esta línea transporta alrededor de 75 mil usuarios diarios y cuenta con acceso a las líneas 8 y A del Sistema de Metro.

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Recomendaciones para viajar mejor en Cabeblús de la CDMX

Viajar en el Cablebús de la CDMX ofrece una alternativa eficiente y accesible para desplazarse en la ciudad. Para aprovechar al máximo este servicio, es fundamental tomar en cuenta diversas recomendaciones que facilitan el trayecto y contribuyen a una mejor experiencia.

Un cartel de prohibido fumar, de estilo hiperrealista y sin texto, está fijado con dos tornillos a una pared de ladrillo con musgo verde, destacando la importancia de los ambientes libres de humo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, respetar las normas de convivencia y seguridad a bordo favorece un ambiente ordenado para todos los usuarios, el Cablebús recomienda las siguientes:

No pintar ni rayar las cabinas.

No tirar basura dentro y fuera de las cabinas.

No pegar chicles en asientos y mucho menos arrojarlos en el piso de las cabinas.

No fumar.

Estas sugerencias ayudan a optimizar el uso del Cablebús CDMX y a garantizar un viaje cómodo.

Tu bici viaja contigo en Cablebús CDMX

El servicio de Cablebús CDMX permite transportar bicicletas durante todo el horario de operación, sujeto a disponibilidad de espacio en las cabinas. El acceso con bicicleta está habilitado de lunes a viernes de 5:00 a 23:00 horas, los sábados de 6:00 a 23:00 horas, y los domingos y días festivos de 7:00 a 23:00 horas.

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Ciclistas atraviesan un puente de la ciudad utilizando carriles señalizados, en medio del auge de la movilidad alternativa.

Esta medida forma parte de las facilidades brindadas por la Ciudad de México para fomentar la movilidad sustentable e intermodal, permitiendo a los usuarios combinar el uso de la bicicleta con el transporte por cable.