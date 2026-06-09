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Yoshimar Yotún recuerda su paso por Cruz Azul y revela si regresaría a México: “Le tengo un cariño muy especial”

El ex jugador cementero fue parte de la convocatoria del equipo peruano que enfrentó a la Furia Roja en un partido amistoso en Puebla

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Yoshimar Yotún fue campeón con Cruz Azul en el 2021 (Foto: Liga MX)
Yoshimar Yotún fue campeón con Cruz Azul en el 2021 (Foto: Liga MX)

El partido entre España y Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla del pasado lunes 8 de junio sirvió para que Yoshimar Yotún recordara su paso por Cruz Azul.

El ex jugador cementero fue parte de la convocatoria del equipo peruano que enfrentó a la Furia Roja en un partido amistoso en México previo al Mundial 2026.

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Yoshimar Yotún sí regresaría a Cruz Azul

Yoshimar Yotún, exjugador de Cruz Azul, expresó su felicidad tras la obtención del décimo título de Liga MX por parte del club celeste. En entrevista con el Heraldo Deportes, el mediocampista peruano aseguró que vivió el partido como si aún formara parte del plantel y resaltó el esfuerzo mostrado por el equipo durante la final.

Soccer Football - International Friendly - Senegal v Peru - Stade de France, Saint-Denis, France - March 28, 2026 Senegal's Lamine Camara in action with Peru's Yoshimar Yotun REUTERS/Stephanie Lecocq
Soccer Football - International Friendly - Senegal v Peru - Stade de France, Saint-Denis, France - March 28, 2026 Senegal's Lamine Camara in action with Peru's Yoshimar Yotun REUTERS/Stephanie Lecocq

Yotún afirmó que Cruz Azul es el único equipo mexicano en el que ha jugado y destacó el cariño especial que siente por la institución. Finalmente subrayó que el club y la afición merecen el campeonato y recordó con aprecio el trato recibido durante su paso por la escuadra capitalina.

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“Muy Feliz, muy feliz de que llegó la décima, es importante, el club se lo merece, el equipo estuvo muy bien, lo sufrí como si fuera parte del equipo, pero muy feliz por Cruz Azul y por haber conseguido la décima. Vi todo el partido, cuando Pumas hizo el gol. Pero el equipos siempre estuvo consiente de lo que hacía. Sí claro, Cruz Azul es el único equipo que yo he jugado y le tengo un cariño muy especial y es un equipo grande que me trató muy bien y fui muy feliz aquí”

El paso de Yotún en Cruz Azul

La trayectoria de Yoshimar Yotún en el fútbol mexicano quedó marcada por la conquista de tres títulos en diferentes competencias, donde su presencia fue constante y determinante para el equipo. La obtención de la Leagues Cup en 2019, el trofeo de Campeón de Campeones en el ciclo 2020-2021 y la consagración en la Liga MX durante el torneo Guard1anes 2021 reflejan el impacto del futbolista peruano en el plantel.

A lo largo de su estadía, Yotún acumuló 85 partidos oficiales, una cifra que evidencia su regularidad y confianza por parte de los entrenadores. Su desempeño fue clave para alcanzar los logros colectivos, convirtiéndose en uno de los ejes del mediocampo en las campañas victoriosas.

El último partido de Yoshimar Yotún con Perú fue en el empate 1-1 de local con Venezuela en noviembre 2023 por las Eliminatorias Sudamericanas. - créditos: AP
El último partido de Yoshimar Yotún con Perú fue en el empate 1-1 de local con Venezuela en noviembre 2023 por las Eliminatorias Sudamericanas. - créditos: AP

Actualidad de Yotún

El presente de Yoshimar Yotún está vinculado al Sporting Cristal en la Liga 1 de Perú, donde el mediocampista asumió el rol de capitán y figura principal del equipo. Su liderazgo y rendimiento en el campo han sido determinantes durante la temporada actual.

En este ciclo, el futbolista peruano ha aportado 3 goles y 6 asistencias en 13 partidos, consolidando su influencia tanto en la generación de juego como en la resolución de jugadas ofensivas. La combinación de estos registros lo posiciona como uno de los jugadores más productivos del torneo local.

Yoshimar Yotún – Néstor Bonillo - Sporting Cristal – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 28 abril
La opción de Universitario apareció en un momento clave, aunque Yotún dejó claro que su prioridad contractual y deportiva siempre estuvo ligada a Cristal. (Facebook / Sportin Cristal)

Yotún se ha destacado por su capacidad para organizar el mediocampo y liderar los avances de Sporting Cristal, lo que le ha permitido mantener una presencia constante en las acciones decisivas del equipo. Los datos de goles y asistencias confirman su aporte integral tanto en la construcción como en la definición de jugadas.

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