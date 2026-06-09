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Selección de Sudáfrica se declara lista para su debut contra México en el Mundial 2026

El conjunto dirigido por Hugo Broos llegó a tierras aztecas esta semana y se estableció en Pachuca, Hidalgo, donde permanecerá toda la Fase de Grupos

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Sudáfrica debutará contra México el próximo 11 de junio (@BafanaBafana)
Sudáfrica debutará contra México el próximo 11 de junio (@BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica se dijo lista para debutar contra México el próximo 11 de junio en lo que será la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

El conjunto dirigido por Hugo Broos llegó a tierras aztecas esta semana y se estableció en Pachuca, Hidalgo, donde permanecerá toda la Fase de Grupos, además, ahí mismo disputó su último partido de preparación ante Jamaica en un encuentro que terminó en empate 1 a 1.

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Este video es una campaña promocional que documenta la cuenta regresiva para un evento de fútbol. Muestra un estadio con una gran multitud de espectadores, algunos con la bandera de Sudáfrica, mientras corean y observan el campo de juego. También se ve a un portero uniformado del equipo Bafana Bafana. Se aprecian anuncios publicitarios en el borde del campo. La imagen principal incluye el texto "2 DAYS to go" en amarillo.

Camino de Sudáfrica en el Mundial 2026

Después de debutar contra el Tricolor, el cuadro sudafricano tendrá su segundo duelo el 18 de junio ante República Checa en el Estadio Atlanta y cerrarán la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey.

  • México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio de 2026 | Estadio Banorte
  • Chequia vs Sudáfrica | jueves 18 de junio de 2026 | Estadio Atlanta
  • Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio de 2026 | Estadio BBVA

¿Cómo llega Sudáfrica para su debut contra México?

El conjunto sudafricano llega a la Copa Mundial 2026 tras una racha de resultados que no generan grandes expectativas. En marzo, empató 1-1 frente a Panamá y luego perdió 2-1 ante el mismo equipo en otro amistoso. Posteriormente, sumó una derrota contra Camerún y cerró su preparación con un empate sin goles ante Nicaragua y Jamaica.

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En ese último partido, los Bafana Bafana mostraron capacidad para generar juego, aunque la falta de definición se mantuvo como el principal obstáculo antes del Mundial. A pesar de dominar el trámite, no lograron traducir esa superioridad en goles, una preocupación clave de cara a la justa mundialista.

La selección nacional de fútbol de Sudáfrica se presenta en un evento. Los jugadores, vestidos con sus uniformes amarillos y negros, interactúan con jóvenes aficionados. Se observa a algunos futbolistas firmando autógrafos y tomando fotografías con un niño vestido con una camiseta verde. Un autobús verde está estacionado junto al equipo. Un adulto registra el momento con un teléfono. Este video es una cobertura de evento.

Jugadores convocados de los Bafana Bafana para la Copa del Mundo

La lista oficial de jugadores convocados por parte de Sudáfrica ha puesto de manifiesto una apuesta por figuras internacionales, como Ime Okon (Hannover 96, Alemania), Samukele Kabini (Molde FK, Noruega), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal), Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra) y Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre), sin perder de vista la contundente presencia de futbolistas que compiten en la liga nacional.

En la portería figuran Ronwen Williams, Ricardo Goss (ambos de Mamelodi Sundowns) y Sipho Chaine (Orlando Pirates). La defensa reúne a Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane y Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Samukele Kabini, Olwethu Makhanya y Mbekezeli Mbokazi. El mediocampo queda en manos de Teboho Mokoena, Jayden Adams, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha y Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), junto a Sphephelo Sithole.

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Sudáfrica - Estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica - 28 de mayo de 2026. Jugadores de Sudáfrica durante el entrenamiento. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Sudáfrica - Estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica - 28 de mayo de 2026. Jugadores de Sudáfrica durante el entrenamiento. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo
La Selección de Sudáfrica tuvo problemas con algunas visas de sus jugadores y cuerpo técnico lo que provocó un retraso para su partida a México (REUTERS)
La Selección de Sudáfrica tuvo problemas con algunas visas de sus jugadores y cuerpo técnico lo que provocó un retraso para su partida a México (REUTERS)

México vs Sudáfrica: un partido histórico

El enfrentamiento entre México y Sudáfrica tendrá carácter histórico, ya que será la segunda ocasión en la que ambos seleccionados se midan en un partido inaugural de la Copa del Mundo. En la edición celebrada en Sudáfrica 2010, ambas escuadras protagonizaron el primer encuentro del torneo, que concluyó igualado 1-1.

Cabe señalar que la edición de 2026 significará la cuarta participación de los sudafricanos en una Copa del Mundo. El seleccionado tuvo su debut en Francia 1998, volvió a competir en Corea 2002 y ofició de anfitrión en Sudáfrica 2010. Ahora, tras una larga ausencia, retorna a la máxima competencia del fútbol internacional.

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