Checo Pérez sufre incendio en su monoplaza durante la segunda práctica libre del GP de Mónaco 2026

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Sergio “Checo” Pérez sufrió este viernes un nuevo contratiempo mecánico durante las actividades previas al Gran Premio de Mónaco 2026, luego de que su monoplaza presentara una falla en la zona de los frenos delanteros que derivó en un incendio durante la segunda sesión de prácticas libres.

Una falla en los frenos obligó a Pérez a detener su Cadillac

(REUTERS/Manon Cruz)

El incidente ocurrió cuando restaban cuatro minutos para concluir la FP2. En ese momento, el piloto mexicano rodaba dentro de los diez mejores tiempos de la sesión cuando comenzó a salir humo del neumático delantero derecho de su Cadillac.

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Ante la situación, Pérez redujo la velocidad y llevó el auto hacia una zona cercana a un puesto de oficiales de pista. Una vez detenido el monoplaza, se produjo una fuerte llamarada en la parte delantera derecha del vehículo, lo que obligó a la intervención inmediata del personal de seguridad.

La falla se presentó en la misma zona que ya había generado problemas semanas atrás. Durante el Gran Premio de Canadá, la parte delantera derecha del auto del mexicano sufrió una avería inesperada que terminó con la explosión de un componente del monoplaza.

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(REUTERS/Yves Herman)

Tras el incidente en Mónaco, Cadillac emitió un breve comunicado para informar sobre la situación y adelantó que realizará una revisión detallada del vehículo.

“Checo se detuvo en la T4; analizaremos con más detalle los motivos de la parada cuando recuperemos el coche”, señaló la escudería.

Pese al incidente registrado durante la jornada del viernes, el equipo espera contar con el auto en condiciones para la carrera principal del fin de semana.

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Checo Pérez correrá este domingo 7 de junio, cuando dispute el Gran Premio de Mónaco 2026. La competencia está programada para comenzar a las 07:00 horas, tiempo del centro de México.