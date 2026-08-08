Shanik Berman lanza fuerte insulto a Memo Schutz en la gala y pide perdón horas después

Shanik Berman pidió perdón a Memo Schutz tras insultarlo en la gala de La Casa de los Famosos México Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La periodista y ex participante de La Casa de los Famosos México, Shanik Berman ofreció disculpas a Memo Schutz durante uno de sus programas, luego de comentar que el periodista era un “pendej*”.

Esto ocurrió en la gala del jueves por la noche en La Casa de los Famosos México 2026, durante un live en los cortes comerciales del programa.

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Shanik Berman fue cuestionada sobre su opinión respecto a la manera de nominar de Schutz a lo que tajantemente dijo que no puede creer que sea un comentarista deportivo.

“Es un pendej*, no puedo creer que seas comentarista de deportes”, comentó Berman.

Shanik aseguró que Schutz no tenía idea de como funciona el juego, que tal vez únicamente tenia idea sobre futbol.

¿Cuál fue la causa del insulto?

La causa principal de la dura crítica de Berman hacía Schutz fue por la forma en la que nominó, especialmente en las razones por las que nominó a Ese Pérez, ya que el periodista deportivo señaló que lo nominaba por “irle al América”.

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Esa fue la razón principal por la que Berman se expresó así de Schutz, sin embargo, las disculpas por parte de la periodista fueron casi inmediatas.

Memo Schutz nominó a Ese Pérez por "irle al América" (captura)

Las disculpas de Shanik

Luego de estas palabras y durante uno de sus programas, Berman pidió perdón de “rodillas” a Schutz: “Quiero pedirle perdón de rodillas a Memo Schutz por esta brutalidad que dije ayer en La casa de los famosos en, en la gala”.

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Shanik aseguró que lo lamenta de “todo corazón” y señaló que no tiene “cara” para decir algo así, posteriormente se burló ella misma de su participación en La Casa de los Famosos México.

“Perdóname, con qué jeta te lo digo, con qué cara”, comentó Berman.

Shanik Berman se disculpó con Memo Schutz. (Mara Patricia Castañeda / YouTube)

Las burlas hacía su participación

Shanik Berman compartió una serie de video en los que se le ve llorando y pidiendo la ayuda de dios durante su participación en la segunda temporada.

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En uno de los videos se le ve desbordada durante una prueba mientras la hace una promesa a dios: “Diosito, si me ayudas voy a ser buena, no voy a decir ni una grosería nunca”.

Tras los videos, la periodista abordo el tema con humor y comentó que al no recibir la ayuda de dios por eso sigue siendo una “pelada”.

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Shanik lloró tras ser nominada. (LCDLFM 2, Facebook)

El paso de Shanik por La Casa de los Famosos México

Shanik Berman fue la tercera participante confirmada para la segunda temporada de La Casas de los Famosos México, el anuncio se hizo el 19 de junio de 2024 en el programa Cuéntamelo Ya!, la periodista entró al juego sin estrategia definida, según declaró en ese momento.

Dentro del reality, Shanik quedó atrapada entre los dos grandes bandos: el cuarto Mar y el cuarto Tierra.

Adrián Marcelo la cortejó para obtener información del cuarto contrario, prometiéndole una alianza. Ella cayó en esa trampa y comenzó a distanciarse del cuarto Mar, que sí la apoyaba. Eso le costó la lealtad de sus compañeros originales.

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Uno de los momentos más tensos fue su confrontación con Mario Bezares, a quien cuestionó repetidamente sobre su presunta implicación en el asesinato de Paco Stanley en 1999.

Shanik fue la segunda eliminada de la temporada, tras pasar 14 días en la casa. En el enlace desde el foro, al momento de despedirse, lanzó un ataque directo a Mario Bezares: “Eres un hipócrita y te odio”.

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Shanik Berman fue la segunda eliminada en su temporada. (Especial Infobae / Jovani Pérez)

Tras su salida la producción le mostró a Shanik una compilación de los ataques que el cuarto Tierra hizo en su contra mientras ella soñaba con unirse a ellos.

El momento más impactante fue una broma que Adrián Marcelo hizo sobre Daniel, el hijo fallecido de Shanik.

La periodista estalló: “El amor nunca muere de causas naturales, te lo asesinan y este maldito me lo asesinó a puñaladas”.

Declaró que ya no lo amaba y que la había utilizado para sacarle información. El episodio desató un fuerte movimiento en redes sociales pidiendo la cancelación de Adrián Marcelo.

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Shanik reconoció que su caída en popularidad fue consecuencia de haberse aliado con quienes abiertamente buscaban manipularla.

También ofreció una disculpa pública a Mario Bezares por las acusaciones sobre el caso Paco Stanley. Fuera del reality, atribuyó su temprana eliminación a que tenía menos seguidores en redes que sus compañeros al momento de las votaciones.