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Condenan a seis años de prisión a Carlos Chavira, ex alcalde electo de Coquimatlán, por abuso sexual de un adolescente

La Fiscalía General del Estado de Colima acreditó la responsabilidad penal tras una denuncia interpuesta en abril de 2024

Un joven de 13 años fue la víctima del delito perpetrado el 1 de enero de 2024. Crédito: Facebook - Carlos Chavira
Un joven de 13 años fue la víctima del delito perpetrado el 1 de enero de 2024. Crédito: Facebook - Carlos Chavira
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Un juez condenó a seis años de prisión a Carlos Antonio Chavira, exalcalde electo de Coquimatlán, Colima, por el delito de abuso sexual cometido contra un adolescente de 13 años. La sentencia, obtenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de su Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, incluye además el pago de una multa y la reparación integral del daño a la víctima por el crimen cometido el 1 de enero de 2024.

El fallo cerró un proceso que comenzó el 26 de abril de 2024, cuando la madre del menor interpuso la denuncia ante la FGE. Chavira había ganado las elecciones del 2 de junio con cerca del 40% de los votos bajo la coalición Fuerza y Corazón, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Fue detenido el 2 de septiembre de 2024 en la colonia Los Trabajadores del municipio de Colima, en la madrugada, por elementos de la policía de investigación.

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La FGE confirmó la sentencia en un comunicado, en el que reafirmó su obligación de investigar y llevar ante la justicia a quienes fueran señalados como responsables de delitos, independientemente de su cargo o trayectoria.

Chavira calificó de calumnias las acusaciones antes de ser detenido

Cuando la denuncia se hizo pública, Chavira recurrió a sus redes sociales para desacreditar las acusaciones. En una publicación de Facebook del 26 de abril de 2024, sostuvo: “Las difamaciones y las calumnias son el precio del éxito y de hacer las cosas bien. Para muchos es fácil señalar, desacreditar y juzgar a alguien de manera frívola, ocultos bajo un perfil e imagen falsa. La grandeza de una persona no se mide en la cantidad de rumores que enfrenta, sino en cómo los supera”.

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Carlos Antonio Chavira
Fotografía tras su detención en 2024. (Foto: Fiscalía de Colima)

Las investigaciones de la FGE continuaron pese a sus declaraciones. La carpeta de investigación derivó en una orden de aprehensión que se cumplimentó meses después de que Chavira ganara la presidencia municipal. Durante el juicio, el Ministerio Público especializado presentó las pruebas que acreditaron su responsabilidad penal y obtuvieron el fallo condenatorio.

Chavira nunca llegó a gobernar Coquimatlán. Ganó las elecciones del 2 de junio de 2024, pero fue detenido el 2 de septiembre, semanas antes de la toma de protesta prevista para el 1 de octubre.

Ante la detención de Chavira, en 2024, el Comité Directivo Estatal del PAN en Colima emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades revisar el caso de forma imparcial. El partido solicitó que se tomaran las medidas necesarias para garantizar la libertad de su candidato con apego a los ordenamientos legales, sin cuestionar las acusaciones en su contra.

Otro alcalde mexicano enfrentó un proceso similar en Morelos

El caso de Chavira no es el único en que un funcionario municipal enfrenta acusaciones de abuso sexual contra un menor. En mayo de 2026, el alcalde del municipio de Tlalnepantla, Morelos, Jorge Armando “N”, fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad, tras ser detenido el 25 de abril en flagrancia en un predio a orillas de la carretera Yautepec-Tlayacapan.

Fotografía de su captura. Crédito: Redes Sociales.
Fotografía de su captura. Crédito: Redes Sociales.

El juez ordenó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de un mes para las investigaciones complementarias. Jorge Armando quedó recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla. Se desestimó una acusación por violación en su contra al considerar que no había elementos suficientes, aunque mantuvo los cargos por abuso sexual y corrupción de menores.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos se deslindó del alcalde dos días después de su detención mediante un comunicado en el que negó cualquier vínculo político, institucional u orgánico con Jorge Armando. El partido aclaró que, pese a que el funcionario había expresado su intención de sumarse a sus filas tras ser electo por el PES, nunca se formalizó ningún acercamiento.

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