México
Agregar Infobae enGoogle

Dan último adiós a Doña Dominga, adulta mayor asesinada en Puebla

Familiares, amigos y vecinos sepultaron a la adulta mayor asesinada en Amozoc

En Amozoc, Puebla, dieron el último adiós a Doña Dominga. Crédito: Tribuna Noticias
En Amozoc, Puebla, dieron el último adiós a Doña Dominga. Crédito: Tribuna Noticias
Guardar

Este viernes, Dominga Pérez Comisario, de 82 años de edad, fue sepultada en el panteón ejidal de San Mateo Mendizábal, en el estado de Puebla.

‘Doña Dominga’, como era conocida, fue asesinada el pasado 4 de agosto en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, ubicada en el municipio de Amozoc, Puebla.

PUBLICIDAD

La adulta mayor fue víctima de un asalto cuando se dirigía a su domicilio. Le robaron 90 pesos, mismos que ganó después de vender cemitas, y aunque entregó el dinero, le quitaron la vida con un piedra.

Como era de esperarse, el homicidio provocó indignación entre vecinos y familiares, quienes exigieron justicia por la muerte de una mujer que todos conocían por ser trabajadora y cercana a la comunidad.

PUBLICIDAD

Así fue el último adiós de ‘Doña Dominga’

De acuerdo con reportes locales, decenas de personas, con flores en mano, veladoras encendidas y al son del mariachi, fueron a la despedida ‘Doña Dominga’.

Cabe señalar que la comerciante perdió la vida tras ser asaltada, el mismo día que, aparentemente, celebraba su cumpleaños.

La carroza salió rumbo al templo de San Mateo Apóstol. En ese lugar, entre lágrimas y oraciones, familiares, amigos y vecinos participaron en la ceremonia religiosa para recordarla.

Posteriormente, caminaron junto a ella hasta el panteón ejidal de San Mateo Mendizábal, a un costado del templo, donde le dieron sepultura.

Se pudo observar que no faltó su canasta donde vendía cemitas, la música que tanto le gustaba escuchar, así como la exigencia clara y contundente de sus seres queridos: justicia.

La mujer de 82 años fue asesinada durante un asalto. Crédito: El Mundo de Córdoba
La mujer de 82 años fue asesinada durante un asalto. Crédito: El Mundo de Córdoba

Exigen a autoridades que aceleren investigaciones

En medio del dolor por la pérdida de su familiar, los allegados de ‘Doña Dominga’ exigieron a las autoridades locales que agilicen las investigaciones para que den con el responsable, quien quedó captado en video.

La ahora occisa --según la investigación-- caminaba por la calle 7 Oriente y la privada 4 Sur, en la colonia 21 de Marzo. Iba apoyada de su bastón, con el canasto en la mano y por un camino de terracería de regreso a su hogar.

De pronto, un sujeto de complexión robusta y estatura media, con gorra y mochila negras, playera blanca y pantalón negro, habría salido de donde se ocultaba para interceptarla.

De acuerdo con las indagatorias, el sospechoso le quitó el dinero que llevaba y, posteriormente, la golpeó con una piedra. Las lesiones, le terminaron quitando la vida.

Sin embargo, el presunto agresor logró escapar y, actualmente, es buscado por las autoridades ministeriales.

Fiscalía de Puebla lleva a cabo la investigación

Tras la agresión registrada en San Salvador Chachapa, paramédicos acudieron al lugar de los hechos y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La mujer de 82 años regresaba a las 9 de la noche de vender cemitas cuandop un hombre la suguió para robarle el dinero y pesar de que se lo entregó, la mató Foto: Memorial familares
La mujer de 82 años regresaba a las 9 de la noche de vender cemitas cuandop un hombre la suguió para robarle el dinero y pesar de que se lo entregó, la mató Foto: Memorial familares

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo, inició las diligencias correspondientes y trasladó los restos al Servicio Médico Forense. La necropsia estableció que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

No hay personas detenidas; sospechan de familiar

Cabe señalar que la principal línea de investigación apuntó al robo del dinero obtenido por la venta del día. Hasta el momento, la Fiscalía mantenía abierta la carpeta y no había informado sobre personas detenidas.

Una de las versiones que circularon sobre el caso detalló que uno de los principales sospechosos sería un familiar de la víctima, debido a que el perfil físico observado en las grabaciones coincidiría con el de esa persona.

Esa línea, sin embargo, no derivó en una localización ni en una captura reportada oficialmente.

Sin que el responsable haya sido detenido, en Amozoc, Puebla, decenas de personas dieron el último adiós a Doña Dominga.

Temas Relacionados

PueblaMéxicoAmozocPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Raquel Serur Smeke representó a México en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y se reunió con integrantes del nuevo gobierno de Colombia para fortalecer la cooperación bilateral

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy viernes 7 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy viernes 7 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Precio de la gasolina en México este 7 de agosto

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en México este 7 de agosto

Ricardo Salinas Pliego ofrece trabajo a Luis Cárdenas tras el fin de su noticiero en MVS

La propuesta surgió poco después de la última emisión de Primera Emisión, espacio que Cárdenas condujo durante una década

Ricardo Salinas Pliego ofrece trabajo a Luis Cárdenas tras el fin de su noticiero en MVS
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a seis personas

Vinculan a proceso a Ramón Álvarez, alias “R1″, por el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir reveló que lo regañaron en SeaWorld por acercarse a la orca Shamu: “Nomás faltó que llegara el FBI”

Aseguran que La Granja VIP destruirá el raiting de La Casa de los Famosos México gracias a que ya firmó esta celebridad

DEPORTES

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México pierde la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer en penaltis contra Venezuela

Comentarista desata controversia por llamar “colágenos” a jugadoras en Atlante vs Necaxa

Cuánto cuesta el nuevo jersey negro del Club América