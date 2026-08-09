Dan medio siglo de prisión a dos hombres por secuestrar y robar mercancía a conductores en Naucalpan. Crédito: FGJEM

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión para dos hombres hallados responsables del delito de secuestro exprés con fines de robo en Naucalpan. Los sentenciados, Luis Enrique Pérez López y Miguel Ángel Roque Falcón, interceptaron a dos víctimas a bordo de una camioneta, las mantuvieron cautivas en un domicilio mientras robaban su mercancía y fueron detenidos el mismo día de los hechos, ocurridos el 30 de mayo de 2025.

Cómo ocurrió el secuestro exprés en Naucalpan

El 30 de mayo de 2025, dos hombres circulaban al interior de una camioneta Renault Kangoo blanca sobre la calle Colina Azul, en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan, Estado de México.

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Dan medio siglo de prisión a dos hombres por secuestrar y robar mercancía a conductores en Naucalpan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, Pérez López se aproximó a la ventanilla del conductor y lo amenazó con un arma de fuego. De forma simultánea, Roque Falcón se acercó por el lado del copiloto para someter al segundo ocupante del vehículo.

Con ambas víctimas bajo su control, Pérez López tomó el volante y condujo la camioneta hasta un domicilio en la colonia Cuartos Constitución, dentro de la misma demarcación de Naucalpan.

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El robo de mercancía y el cautiverio

En ese inmueble, los dos sujetos contaron con la participación de una mujer que colaboró en la retención de las víctimas. Mientras ellas permanecían cautivas, los agresores descargaron la totalidad de la mercancía que transportaba la camioneta.

Los agresores descargaron la totalidad de la mercancía que transportaba la camioneta.

Dan medio siglo de prisión a dos hombres por secuestrar y robar mercancía a conductores en Naucalpan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez concluida la descarga, Pérez López y Roque Falcón abandonaron el domicilio junto con las víctimas y las dejaron en libertad a pocas calles de distancia.

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El delito de secuestro exprés con fines de robo implica la privación temporal de la libertad de una o más personas con el propósito de despojarlas de bienes o valores. En este caso, el cautiverio duró el tiempo necesario para vaciar el vehículo de su carga.

La detención: policías municipales actuaron de inmediato

En cuanto recuperaron la libertad, las víctimas solicitaron auxilio a elementos de la policía municipal de Naucalpan. La respuesta fue inmediata.

Los agentes lograron la detención de Luis Enrique Pérez López y Miguel Ángel Roque Falcón en el lugar, el mismo día en que cometieron el delito. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición de un juez, tras su ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

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El juicio y la condena de 50 años

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó ante el juzgado las pruebas reunidas durante la investigación. Tras el análisis del material probatorio y el desarrollo del proceso legal, el juez determinó la plena responsabilidad de ambos sujetos en los hechos delictivos.

La sentencia estableció 50 años de prisión para cada uno de los condenados.

El juez impuso además una multa de $452 mil 560 pesos y ordenó la cancelación de los derechos civiles y políticos de Pérez López y Roque Falcón.

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La resolución no se limitó a la privación de la libertad. El juez impuso además una multa de $452 mil 560 pesos y ordenó la cancelación de los derechos civiles y políticos de Pérez López y Roque Falcón, medidas que acompañan a la condena carcelaria como parte del fallo.

Naucalpan, segundo municipio con más robos a transportistas en el Edomex

Naucalpan de Juárez acumuló 256 carpetas de investigación por robo a transportistas entre enero y octubre de 2025, lo que lo ubicó como el segundo municipio con mayor incidencia en el Estado de México, solo detrás de Cuautitlán Izcalli, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El municipio forma parte del corredor norponiente de la entidad, señalado por las mismas cifras oficiales como el epicentro del robo a carga en el país.

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A nivel estatal, el Estado de México cerró 2025 concentrando cerca del 49% de los robos a transportistas registrados en todo el territorio nacional, según el SESNSP. Fueron detenidas mil 486 personas por su presunta participación en este tipo de ilícitos, con mercancía recuperada valuada en más de 588 millones de pesos.