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Procesan a segunda imputada por el secuestro de un funcionario de la Fiscalía CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc

La PDI mantuvo la búsqueda durante julio hasta ubicar a Karen “N” en la misma demarcación donde la habrían recogido antes del traslado que terminó en Ecatepec

Procesan a segunda imputada por el secuestro de un funcionario de la Fiscalía CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: Fiscalía CDMX
Procesan a segunda imputada por el secuestro de un funcionario de la Fiscalía CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: Fiscalía CDMX
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La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a Karen “N” por su probable participación en el secuestro exprés agravado de un servidor público de la propia Fiscalía de la CDMX, quien fue hallado sin vida días después de los hechos. Con esta resolución, suman dos personas que enfrentan prisión preventiva por el caso: la imputada y Eduardo “N”, detenido semanas antes.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 9 de mayo de 2026 en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La víctima salió de un establecimiento de la zona y solicitó un vehículo por aplicación. El automóvil estaba conducido por Eduardo “N”, quien, en lugar de llevarlo a su destino, se dirigió hacia la colonia Providencia, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde recogió a Karen “N”.

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Despojo, traslado y retiro bancario

Ambos imputados presuntamente despojaron a la víctima de sus teléfonos celulares y su cartera. Después la trasladaron hasta la colonia El Chamizal, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde la abandonaron.

Fachada nocturna de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con su logo, cinta amarilla de acordonamiento y varias patrullas policiales.
Procesan a segunda imputada por el secuestro de un funcionario de la Fiscalía CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas más tarde, los presuntos responsables habrían realizado un retiro de $8 mil 100 pesos con una tarjeta bancaria de la víctima en una plaza comercial de la Ciudad de México. Ese movimiento financiero quedó registrado y se convirtió en uno de los elementos de prueba de la investigación.

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La víctima nunca regresó. Su ausencia fue reportada y, el 11 de mayo, la Fiscalía CDMX abrió formalmente la investigación.

Cámaras del C5 y coordinación interinstitucional

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron las grabaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y videograbaciones de cámaras particulares. Con ese material fue posible reconstruir el recorrido del vehículo e identificar a los probables responsables, lo que permitió al Ministerio Público obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

De forma paralela, servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre localizado en la misma colonia donde la víctima había sido abandonada. El 12 de mayo, como resultado de la coordinación entre ambas instituciones, se estableció que ese hombre era el servidor público desaparecido.

La confirmación de su identidad permitió consolidar las líneas de investigación y fortalecer los datos de prueba reunidos por la Fiscalía capitalina.

Dos detenciones en distintas alcaldías

El 29 de junio de 2026, agentes de la PDI localizaron y aprehendieron a Eduardo “N” en la alcaldía Venustiano Carranza. El 5 de julio, un juez de control lo vinculó a proceso por secuestro exprés agravado, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Procesan a segunda imputada por el secuestro de un funcionario de la Fiscalía CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: Fiscalía CDMX
Procesan a segunda imputada por el secuestro de un funcionario de la Fiscalía CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: Fiscalía CDMX

La búsqueda de Karen “N” continuó durante julio. El 31 de ese mes, la PDI ejecutó la orden de aprehensión en su contra en la alcaldía Gustavo A. Madero, la misma demarcación desde donde había sido recogida la noche del crimen.

El 6 de agosto, un juez de control la vinculó a proceso por el mismo delito. También se le impuso prisión preventiva, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Un servidor público de la propia Fiscalía

El hecho de que la víctima fuera empleado de la institución investigadora añade una dimensión particular al caso. La Fiscalía CDMX reiteró en su comunicado su compromiso de investigar los delitos de alto impacto con rigor técnico y debida diligencia, para garantizar que ningún acto que atente contra la vida e integridad de la ciudadanía quede impune.

La dependencia recordó que, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, tanto Eduardo “N” como Karen “N” se consideran inocentes y serán tratados como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

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