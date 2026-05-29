Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Ilustración de Katia Itzel García y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, árbitras pioneras en Liga MX, rodeadas de elementos futbolísticos como silbatos, tarjetas, balones y trofeos que simbolizan su exitosa trayectoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inició la cuenta regresiva para el Mundial 2026, el próximo 11 de junio se realizará la inauguración con el partido de México contra Sudáfrica. La atención se concentra en los jugadores, selecciones y entrenadores que buscarán la gloria; sin embargo, los árbitros también son parte esencial de este torneo.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tendrá 7 representantes del futbol mexicano en el arbitraje de la FIFA para la Copa Mundial. Para esta edición sobresale que, por primera vez, México aportará a una árbitra central.

La FIFA confirmó a Katia Itzel García Mendoza y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán en el cuerpo arbitral del Mundial 2026, una designación que convierte a la silbante capitalina en la primera mexicana que trabajará como árbitra central en una Copa del Mundo varonil y que amplía la presencia nacional en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, según la lista oficial difundida por el organismo y la información de la Comisión de Arbitraje de la FMF.

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La FIFA confirmó a Katia Itzel García Mendoza y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán en el cuerpo arbitral del Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

La convocatoria para la Copa Mundial 2026 incluye 52 árbitros, 88 asistentes y 30 video asistentes, de acuerdo con la FIFA. Dentro de ese grupo, México tendrá dos árbitras, cuatro asistentes en total y dos oficiales en el área tecnológica del VAR, según la Comisión de Arbitraje de la FMF.

Katia Itzel García y Sandra Ramírez Alemán fueron designadas como árbitra central y árbitra asistente, respectivamente, según la relación oficial. La nominación de ambas marca la primera vez que dos árbitras mexicanas se integran al cuerpo arbitral de una Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con el texto fuente.

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Katia Itzel García Mendoza será la primera mexicana como árbitra central en un Mundial varonil

Katia Itzel García Mendoza nació el 1 de enero de 1992 en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, y comenzó en el arbitraje amateur en 2015.

Katia Itzel García Mendoza será la primera mexicana como árbitra central en un Mundial varonil (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Un año después debutó a nivel profesional en la Liga TDP del futbol mexicano. Más adelante trabajó en la Liga Premier y en torneos de Fuerzas Básicas de la Liga MX en las categorías Sub-13, Sub-17 y Sub-20, antes de consolidar trayectoria en la Liga MX Femenil y en la Liga de Expansión MX.

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En 2019 obtuvo el Gafete FIFA como árbitra central. Ese reconocimiento le abrió el paso a torneos internacionales, entre ellos el Campeonato CONCACAF Sub-17 2020, el CONCACAF Sub-20 2020 y 2021, la Copa del Mundo Femenina Sub-17 2022, el Campeonato CONCACAF Sub-20 2023 y la Copa del Mundo Femenina 2023.

El 9 de marzo de 2024 debutó en la Liga MX varonil al arbitrar el partido entre Pachuca y Querétaro durante la Jornada 11 del Clausura 2024. Con esa aparición se convirtió en la segunda mujer en participar como silbante en la primera división masculina.

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Sandra Elizabeth Ramírez Alemán suma más de 15 años de carrera arbitral

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán nació el 8 de enero de 1989 y acumula más de 15 años de experiencia profesional en el arbitraje. Antes de dedicarse de lleno a esa actividad practicó atletismo y futbol a nivel universitario en Jalisco.

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán suma más de 15 años de carrera arbitral (Foto: Comisión de Árbitros)

Desde 2010 ejerce profesionalmente. En 2019 debutó en Ascenso MX con un partido entre Potros UAEM y Zacatepec, y desde entonces sumó actividad en la Liga Premier, la Liga TDP, torneos de Fuerzas Básicas y en la Liga MX, tanto femenil como varonil.

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En el ámbito internacional participó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 Costa Rica 2022. También obtuvo su primer Gafete FIFA en 2019 y trabajó en finales del Torneo Sub-13 y Sub-17 de la Liga MX Femenil, así como de la Liga Premier.

México no solo estará representado por García Mendoza y Ramírez Alemán. César Arturo Ramos Palazuelos aparece entre los árbitros centrales nacionales convocados, acompañado por los asistentes Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola.

La presencia mexicana también alcanzará el VAR. Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios integran el grupo de 30 asistentes de video para la Copa Mundial 2026, según la relación dada a conocer por la FIFA.