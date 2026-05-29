México Deportes

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Por primera vez, una mujer mexicana liderará el arbitraje en una Copa del Mundo varonil en casa. La Federación Mexicana de Futbol aportó un total de 7 jueces que se reparten en centrales, asistentes VAR y asistentes

Guardar
Google icon
Collage digital de las árbitras Katia Itzel García y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán con elementos de fútbol: silbato, tarjeta amarilla, balón, logo FIFA y trofeos.
Ilustración de Katia Itzel García y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, árbitras pioneras en Liga MX, rodeadas de elementos futbolísticos como silbatos, tarjetas, balones y trofeos que simbolizan su exitosa trayectoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inició la cuenta regresiva para el Mundial 2026, el próximo 11 de junio se realizará la inauguración con el partido de México contra Sudáfrica. La atención se concentra en los jugadores, selecciones y entrenadores que buscarán la gloria; sin embargo, los árbitros también son parte esencial de este torneo.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tendrá 7 representantes del futbol mexicano en el arbitraje de la FIFA para la Copa Mundial. Para esta edición sobresale que, por primera vez, México aportará a una árbitra central.

La FIFA confirmó a Katia Itzel García Mendoza y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán en el cuerpo arbitral del Mundial 2026, una designación que convierte a la silbante capitalina en la primera mexicana que trabajará como árbitra central en una Copa del Mundo varonil y que amplía la presencia nacional en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, según la lista oficial difundida por el organismo y la información de la Comisión de Arbitraje de la FMF.

PUBLICIDAD

La FIFA confirmó a Katia Itzel García Mendoza y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán en el cuerpo arbitral del Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)
La FIFA confirmó a Katia Itzel García Mendoza y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán en el cuerpo arbitral del Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

La convocatoria para la Copa Mundial 2026 incluye 52 árbitros, 88 asistentes y 30 video asistentes, de acuerdo con la FIFA. Dentro de ese grupo, México tendrá dos árbitras, cuatro asistentes en total y dos oficiales en el área tecnológica del VAR, según la Comisión de Arbitraje de la FMF.

Katia Itzel García y Sandra Ramírez Alemán fueron designadas como árbitra central y árbitra asistente, respectivamente, según la relación oficial. La nominación de ambas marca la primera vez que dos árbitras mexicanas se integran al cuerpo arbitral de una Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con el texto fuente.

PUBLICIDAD

Katia Itzel García Mendoza será la primera mexicana como árbitra central en un Mundial varonil

Katia Itzel García Mendoza nació el 1 de enero de 1992 en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, y comenzó en el arbitraje amateur en 2015.

Katia Itzel García Mendoza será la primera mexicana como árbitra central en un Mundial varonil (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Katia Itzel García Mendoza será la primera mexicana como árbitra central en un Mundial varonil (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Un año después debutó a nivel profesional en la Liga TDP del futbol mexicano. Más adelante trabajó en la Liga Premier y en torneos de Fuerzas Básicas de la Liga MX en las categorías Sub-13, Sub-17 y Sub-20, antes de consolidar trayectoria en la Liga MX Femenil y en la Liga de Expansión MX.

En 2019 obtuvo el Gafete FIFA como árbitra central. Ese reconocimiento le abrió el paso a torneos internacionales, entre ellos el Campeonato CONCACAF Sub-17 2020, el CONCACAF Sub-20 2020 y 2021, la Copa del Mundo Femenina Sub-17 2022, el Campeonato CONCACAF Sub-20 2023 y la Copa del Mundo Femenina 2023.

El 9 de marzo de 2024 debutó en la Liga MX varonil al arbitrar el partido entre Pachuca y Querétaro durante la Jornada 11 del Clausura 2024. Con esa aparición se convirtió en la segunda mujer en participar como silbante en la primera división masculina.

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán suma más de 15 años de carrera arbitral

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán nació el 8 de enero de 1989 y acumula más de 15 años de experiencia profesional en el arbitraje. Antes de dedicarse de lleno a esa actividad practicó atletismo y futbol a nivel universitario en Jalisco.

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán (Foto: Comisión de Árbitros)
Sandra Elizabeth Ramírez Alemán suma más de 15 años de carrera arbitral (Foto: Comisión de Árbitros)

Desde 2010 ejerce profesionalmente. En 2019 debutó en Ascenso MX con un partido entre Potros UAEM y Zacatepec, y desde entonces sumó actividad en la Liga Premier, la Liga TDP, torneos de Fuerzas Básicas y en la Liga MX, tanto femenil como varonil.

En el ámbito internacional participó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 Costa Rica 2022. También obtuvo su primer Gafete FIFA en 2019 y trabajó en finales del Torneo Sub-13 y Sub-17 de la Liga MX Femenil, así como de la Liga Premier.

México no solo estará representado por García Mendoza y Ramírez Alemán. César Arturo Ramos Palazuelos aparece entre los árbitros centrales nacionales convocados, acompañado por los asistentes Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola.

La presencia mexicana también alcanzará el VAR. Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios integran el grupo de 30 asistentes de video para la Copa Mundial 2026, según la relación dada a conocer por la FIFA.

Temas Relacionados

Katia Itzel GarcíaSandra Ramírez AlemánMundial 2026FIFAárbitrosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial será fácil

El Vasco aseguró que se parte con cierta ventaja por jugar en casa y reconoció que Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa ofrecen un camino manejable

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Morita podría sumarse a Hugo Sánchez y Javier “Chicharito” Hernández en la selecta lista de mexicanos que han jugado en el conjunto merengue

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1

Sergio Pérez regresará al circuito que ganó en 2022 representando a la debutante escudería Cadillac

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1

Estos serán todos los cierres viales, rutas y accesos en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

El perímetro de tres kilómetros quedará cerrado y solamente las personas que cuenten con boleto podrán ingresar a los encuentros mundialistas

Estos serán todos los cierres viales, rutas y accesos en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri

La concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 vivió un momento inusual cuando Cuauhtémoc Blanco puso a bailar a Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento

Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrán una etapa intermedia el próximo 1 de junio

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

Detienen en Hidalgo a presunto líder de Los Cromo, célula ligada al CJNG en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

Chumel Torres ofrece disculpas tras burlarse de persona con Síndrome de Down: “La súper regué”

Justicia de EEUU define el destino de Natanael Cano por presunta posesión de un auto robado

Eugenio Derbez revela cómo sería la nueva Familia P. Luche y genera expectativa sobre el regreso de la serie

Regresa Ariana Grande: cuándo y a qué hora de México se estrena “Hate That I Made You Love Me” de “Petal”

DEPORTES

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial será fácil

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1

Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América