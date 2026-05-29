Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

El mediocampista de Xolos de Tijuana, con apenas 17 años, se prepara para debutar en la Copa Mundial de la FIFA y captar la mirada de los gigantes europeos. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

El Mundial 2026 no solamente será un escaparate para las selecciones nacionales, sino también una vitrina para jóvenes talentos que buscan dar el salto a la élite europea.

Entre ellos destaca Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana, quien a sus 17 años estaría cerca de cargar con la presión de ser observado por uno de los clubes más grandes del planeta: el Real Madrid.

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Las cualidades como la visión de juego y la versatilidad destacan a Mora como uno de los mediocampistas juveniles más prometedores del futbol mexicano. (IG Gilberto Mora)

Mora representa la renovación generacional del futbol mexicano, pero también la posibilidad de convertirse en el próximo jugador nacional en vestir la camiseta merengue. De acuerdo con el reporte de 365Scores, su desempeño sería evaluado minuciosamente para confirmar si su talento puede sostenerse bajo máxima presión.

Las cualidades de Mora que habrían despertado el interés del Madrid

Desde su debut en Primera División a los 15 años, Mora ha llamado la atención por su madurez y capacidad para controlar el ritmo del juego. Su estilo combina cualidades poco comunes en futbolistas de su edad:

Visión de juego : destaca por encontrar fácilmente espacios y conectar líneas.

Personalidad competitiva : pide la pelota incluso bajo presión.

Versatilidad: puede pausar el juego o acelerar verticalmente según lo requiera el momento.

El valor de mercado de Gilberto Mora se estima en 10 millones de euros, cifra que podría aumentar tras una actuación destacada en la Copa del Mundo. (Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images)

Su perfil lo coloca como un mediocampista capaz de adaptarse a distintos esquemas y exigencias. Para el Real Madrid, estas características son esenciales en su política de fichajes juveniles.

El Mundial como examen definitivo

El torneo en casa será el escenario ideal para medir la capacidad de “Morita” de responder ante millones de miradas y rivales de talla mundial. Según la información adelantada, el Real Madrid no dudaría de su talento, pero quiere comprobar su resistencia y temple competitivo.

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Partido debut : el 11 de junio será su primera gran prueba frente a Sudáfrica.

Amistosos previos: ya mostró personalidad contra Ghana y lo esperan Australia y Serbia.

A sus 17 años, Gilberto Mora podría romper el récord del mexicano más joven en jugar un Mundial el 11 de junio frente a Sudáfrica. (AP Foto/Fernando Llano)

Así, la Copa del Mundo puede convertirse en el punto de quiebre de su carrera: un torneo destacado dispararía su valor, consolidaría su lugar en la élite y lo posicionaría junto a leyendas como Hugo Sánchez y Javier “Chicharito” Hernández.

Impacto histórico y futuro europeo

Además de su talento, Mora está a punto de romper un récord histórico: convertirse en el mexicano más joven en disputar una Copa Mundial.

Récord juvenil : con 17 años superaría la marca vigente desde 1930.

Valor de mercado : estimado en 10 millones de euros, con potencial de crecer tras el torneo.

Interés europeo: además del Madrid, clubes de Italia, Portugal y Países Bajos lo estarían siguiendo de cerca.

Además del interés del Real Madrid, equipos de Italia, Portugal y Países Bajos siguen de cerca la evolución del mediocampista mexicano en ascenso. (Especial)

En este sentido, el futuro de Mora dependerá de lo que muestre en el Mundial. Si logra consolidarse, no sólo podría convertirse en referente del Tri, sino también en el próximo mexicano en triunfar en el Santiago Bernabéu.

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