Monreal adelanta fecha para declaratoria de constitucionalidad de reformas al Poder Judicial y nulidad por intervención extranjera

Ricardo Monreal dio a conocer que las reformas al Poder Judicial podrían declararse constitucionales el próximo lunes, tras una semana de jornadas legislativas donde hubo violencia física, gritos y hasta los casos de Maru Campos y Rocha Moya destacaron durante el debate. (Crédito: Cámara de Diputados)

Luego de una semana llena de polémica en el Congreso de la Unión, las reformas en materia Judicial enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la iniciativa sobre nulidad de elección por intervención extranjera fueron aprobadas en el periodo extraordinario, ante esto, los congresos locales ya trabajan para darles “luz verde”, por lo que ya se prevé la declaratoria de constitucionalidad, casi de manera exprés.

Monreal pone fecha a constitucionalidad de reformas de Sheinbaum

La tarde de este 29 de mayo, el legislador Ricardo Monreal destacó que tras el trabajo de diputadas y diputados en los estados sobre la aprobación de las modificaciones a los diez artículos de la Constitución Política y la nulidad de elecciones, las reformas podrían declararse constitucionales el próximo lunes 1 de junio.

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“Como es muy conocida la reforma muchos de los congresos del país se preparan días antes, y yo creo que estará esta mayoría de legislaturas, no sé, en uno o dos días, para que el lunes próximo se pueda hacer la declaratoria de constitucionalidad en la Comisión Permanente”, detalló el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Ricardo Anaya recitó la reforma al Poder Judicial, afirma que Morena busca mantener el control del organismo. Crédito: X/@RicardoAnayaC

El coordinador de Morena en San Lázaro detalló que en los congresos locales ya no hay mayor modificación de las reformas enviadas, ya que su función es “ratificar o no”, por lo que sin mayor inconveniente comentó que en algunos estados “ya estaban preparados”.

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Este es el proceso que seguirían las iniciativas

Tras la clausura del periodo extraordinario, quien realizará la declaratoria será la Comisión Permanente, para que el proceso siga su curso y se publique, promulgue y se de inicio a la vigencia de la reforma constitucional.

CIUDAD DE MÉXICO, 28MAYO2026.- Legisladoras del PAN, junto a sus compañeros de bancada portaron playeras con la frase "#YoconMaru" para manifestar su apoyo a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua y mostraron las playeras "Narco Morena #YoconRocha" para invitar a los legisladores del partido mayoritario a ponérselas esto durante la sesión extraordinaria del Senado de la República en la que se discute la reforma del Poder Judicial. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Durante el breve encuentro con medios de comunicación, Ricardo Monreal reiteró que la norma secundaria de la reforma del nuevo supuesto jurídico de anulación de elecciones (Artículo 41) solo podrá realizarse tras la promulgación y el inicio de vigencia.

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La reforma judicial generó “molestia” entre Morena

El dictamen que reforma y adiciona disposiciones a los artículos constitucionales 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 fue aprobado en el Senado de la República durante la noche del jueves 28 de mayo generó una fuerte disputa durante su debate en el Pleno.

Entre los puntos principales que fueron aprobados por el Pleno se encuentran:

El aplazamiento de la elección judicial , la cual se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2028 .

La presidenta no soltó el tema de la revocación de mandato y esta se realizará cada primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional .

Una de las reservas que generó molestia, incluso, entre morenistas fue la reelección de magistrados de la Sala Superior del TEPJF en 2028 , presentada por Sergio Gutiérrez Luna , la cual fue tachada como “vergüenza nacional” por Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar , sin embargo, este cambio se mantuvo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integrará por nueve ministras y ministros, y si el Pleno lo aprueba podrá tener dos secciones (salas).

Las magistradas y magistrados de Circuito y las juezas y jueces de Distrito que resulten electos en 2028 durará ocho años, con vencimiento en 2036.

El coordinador de Morena defendió la reserva de Gutiérrez Luna y reconoció "la honorabilidad" de los magistrados electorales.

En materia de nulidad de elecciones por intervención extranjera, el dictamen establece la siguiente modificación:

“El artículo 41 vigente establece las causales de nulidad vinculadas con el exceso de gasto de campaña, la adquisición indebida de cobertura informativa en radio y televisión, y el uso de recursos públicos o de procedencia ilícita, pero no prevé de manera expresa actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales como causal directa de nulidad electoral.”

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