América Femenil hace historia: conquista la Concacaf W Champions Cup y clasifica al Mundial de Clubes Femenil 2028

América Femenil campeonas de la Concacaf W Champions Cup después de vencer al Washington Spirit, marcando un hito para el fútbol mexicano y clasificando al Mundial de Clubes Femenil 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futbol mexicano vivió una noche histórica este sábado luego de que el Club América Femenil derrotara 5-3 al Washington Spirit en el Estadio Hidalgo para conquistar la primera edición de la Concacaf W Champions Cup.

Con esta victoria, las Águilas no solo consiguieron el primer campeonato internacional oficial para un club mexicano en la rama femenil dentro de la región, sino que también aseguraron su presencia en futuras competencias organizadas por la FIFA.

PUBLICIDAD

El equipo azulcrema mostró contundencia ofensiva y personalidad en un duelo lleno de emociones, goles y momentos de alta intensidad. América aprovechó cada espacio y terminó imponiendo condiciones ante uno de los equipos más competitivos del futbol estadounidense.

La conquista representa un paso gigante para la Liga MX Femenil, torneo que continúa consolidándose como una de las ligas más importantes del continente.

PUBLICIDAD

América Femenil clasifica al Mundial de Clubes Femenil 2028

America Femenil Campeonas Concacaf Mundial de Clubes (@ConcacafW/X)

Además del título de Concacaf, el triunfo le otorgó al América Femenil el boleto al primer Mundial de Clubes Femenil de la FIFA que se celebrará en 2028.

Las Águilas se convierten así en el segundo club oficialmente clasificado a la nueva competencia internacional, donde estarán presentes los mejores equipos del planeta.

PUBLICIDAD

La FIFA confirmó que el torneo reunirá a campeones y representantes de cada confederación, marcando un hecho sin precedentes para el futbol femenil a nivel global.

El cuadro mexicano también disputará previamente la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, certamen que se llevará a cabo del 27 al 31 de enero de 2027 en Florida, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

América enfrentará al campeón de la Libertadores Femenil

América femenil se clasifica a la FIFA Women’s Champions Cup tras derrotar a Washington Spirit en la FINAL de CONCACAF W Champions Cup

Tras conocerse a los primeros equipos clasificados, el panorama del torneo internacional comenzó a tomar forma.

El FC Barcelona Femenil será el representante de Europa después de dominar la UEFA, mientras que el sorprendente Naegohyang obtuvo el boleto de Asia tras imponerse en su confederación.

PUBLICIDAD

Por parte de Concacaf, América Femenil será el encargado de representar a la región luego de su histórica consagración.

En las semifinales de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, el equipo mexicano enfrentará al futuro campeón de la Copa Libertadores Femenina, torneo que aún está por definirse.

PUBLICIDAD

Del otro lado del cuadro ya espera el Barcelona Femenil, considerado actualmente uno de los clubes más poderosos del mundo. Su rival saldrá de los representantes de Asia, África y Oceanía.

Liga MX Femenil sigue creciendo a nivel internacional

El campeonato del América Femenil confirma el crecimiento competitivo de la Liga MX Femenil (X / @AmericaFemenil)

El campeonato del América Femenil confirma el crecimiento competitivo de la Liga MX Femenil, que en pocos años pasó de ser un torneo emergente a competir directamente con clubes de élite internacional.

PUBLICIDAD

La victoria ante Washington Spirit también representa un golpe de autoridad frente a la National Women’s Soccer League (NWSL), liga estadounidense que durante años había dominado la conversación futbolística en la región.

La actuación ofensiva de las Águilas, sumada al respaldo de su afición y al trabajo institucional del club, fortalece el proyecto femenil americanista y coloca al equipo como referente continental.

PUBLICIDAD

Con este campeonato, América Femenil entra oficialmente en la historia del futbol de Concacaf y ahora apunta a competir por títulos mundiales frente a potencias europeas y sudamericanas.