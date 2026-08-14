Los Topos Azteca, liderados por Héctor Méndez, lograron ingresar a Colombia gracias al alcalde de Cali

Ante la emergencia con 273 personas muertas, 3 mil 824 heridas y 377 desaparecidas, el grupo de voluntarios cruzó a Colombia para sumarse a la búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados bajo la gestión de Alejandro Eder. (Fotos: Instagram)

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Los Topos Azteca, grupo mexicano de rescatistas voluntarios, lograron incorporarse a las labores de auxilio en Colombia tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, gracias al respaldo del alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La brigada, encabezada por Héctor Méndez “Topo Mayor”, arribó a la capital vallecaucana en medio de restricciones del gobierno nacional a equipos extranjeros no certificados bajo estándares internacionales.

La brigada encabezada por Héctor Méndez, el “Topo Mayor”, llegó a Cali para apoyar durante la emregencia pese a las restricciones del gobierno, procedentes de Venezuela. - crédito Raquel Cunha/Reuters/Instagram

En el último corte oficial, la emergencia dejó 273 personas muertas, 3 mil 824 heridas y 377 desaparecidas en Colombia. Cali fue una de las ciudades más afectadas, con decenas de edificios colapsados y la colaboración de brigadas internacionales en la búsqueda de sobrevivientes.

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Los Topos Azteca se sumaron a estas tareas apenas unas horas después de llegar, procedentes de Venezuela, donde permanecieron 41 días en operaciones tras los sismos en La Guaira.

El respaldo del alcalde de Cali fue decisivo

El alcalde Alejandro Eder gestionó la recepción de los Topos Azteca y facilitó su integración con bomberos y equipos locales.

El apoyo del mandatario local no sólo facilitó la recepción del equipo mexicano, sino que promovió su comunicación con los comandos de emergencia en los puntos más críticos de la ciudad y reconoció públicamente su labor.

En un mensaje, Eder afirmó: “Cada mano que llega, cada persona que se pone al servicio de Cali y cada gesto de solidaridad nos llena de esperanza. Gracias, de corazón, por venir hasta Cali y tendernos la mano en este momento tan difícil”

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Alejandro Eder reconoce públicamente la labor y solidaridad de los Topos Azteca tras su llegada para apoyar en las labores de rescate en puntos críticos de Cali. (Instagram/ @alejoeder/X)

Además aclaró: “Mientras exista esperanza de encontrar vidas debajo de los escombros, los equipos y organismos de socorro seguirán trabajando sin descanso para encontrarlas”. La decisión abrió la puerta a los voluntarios internacionales, pese a la negativa federal inicial.

En este sentido, el apoyo logístico incluyó transporte, coordinación y respaldo institucional, lo que permitió al grupo mexicano ingresar a zonas de alto riesgo y participar en operativos críticos desde el primer día.

Misión y trayectoria de los Topos Azteca

Bajo el liderazgo de Héctor Méndez, los Topos Azteca mantienen una filosofía de acción independiente y neutralidad política. El equipo está conformado por voluntarios de distintos oficios y experiencia en desastres internacionales.

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Méndez sostuvo en un encontronazo con la prensa colombiana: “Nosotros atendemos el llamado del deber, no solicitamos permisos. No venimos a la politiquería”.

La misión de los Topos Azteca parte del principio de que todas las vidas cuentan y que cada rescate es prioridad, sin importar la dificultad del operativo. (Facebook/ Héctor Méndez "Topo Mayor")

Con más de cuatro décadas de operaciones, su principio es claro: todas las vidas cuentan, y cada rescate es prioridad, ya sea de personas o animales.

Primer rescate e impacto social en Colombia y México

En su primer día de operación en Cali, los Topos Azteca ya habían realizado un rescate que se volvió símbolo de esperanza para la ciudad.

A pocas horas de su llegada, los Topos Azteca realizaron su primer rescate al salvar a un perro atrapado bajo los escombros, hecho que fue ampliamente compartido y celebrado en redes sociales.

La acción del grupo se convirtió en símbolo de esperanza para la ciudadanía, que respondió con agradecimientos y muestras de apoyo a los voluntarios mexicanos.

La colaboración entre los Topos Azteca , autoridades municipales y equipos internacionales permitió ampliar la cobertura de los operativos en zonas críticas.

El periodista Néstor Corredor emitió cuestionamientos al grupo, debido a que el gobierno de Colombia sólo había autorizado equipos certificados de Estados Unidos , Israel , Ecuador y El Salvador para operar en el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , confirmó la negativa oficial para la brigada mexicana.

La presencia de los rescatistas mexicanos reactivó el debate público sobre la importancia de la colaboración internacional en emergencias ante la burocracia federal.

El paso de los Topos Azteca por Cali deja testimonio de que la solidaridad y la voluntad de sumar esfuerzos van antes de cualquier tipo de restricción. REUTERS/Marco Bello

De esta manera, el paso de los Topos Azteca por Cali dejó testimonio de que la solidaridad y la voluntad de sumar esfuerzos pueden marcar la diferencia, incluso en escenarios donde las restricciones oficiales parecen insalvables.

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