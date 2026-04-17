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A más de un año para las elecciones de 2027, se destapan primeras candidaturas: Geraldine Ponce y Andrea Chávez las primeras de Morena

El siguiente año se esperan las elecciones más grandes que México va a tener

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La primera regla para participar en estas elecciones, que ha sido reiterada por la presidenta Claudia Sheinbaum en más de una ocasión, es que los interesados renuncien a sus cargos públicos para poder iniciar sus respectivos procesos electorales.
La primera regla para participar en estas elecciones, que ha sido reiterada por la presidenta Claudia Sheinbaum en más de una ocasión, es que los interesados renuncien a sus cargos públicos para poder iniciar sus respectivos procesos electorales. (Imagen ilustrativa)

Las elecciones de 2027 será, una de las más grandes en la historia de México, pues se elegirán cargos en todos los niveles electorales: 17 gobernaturas, 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, 2 mil 424 ayuntamientos, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y su Congreso.

La primera regla para participar en estas elecciones, que ha sido reiterada por la presidenta Claudia Sheinbaum en más de una ocasión, es que los interesados renuncien a sus cargos públicos para poder iniciar sus respectivos procesos electorales.

La mandataria ha dejado esto en claro como una de las reglas de oro de Morena: quienes quieran participar en el proceso electoral de 2027, ya deben de renunciar.

Esa recomendación ya la siguieron al menos dos senadoras de Morena que han anunciado públicamente sus intenciones de buscar una gubernatura, se convierten en las primeras del partido que a más de un año para la elecciones, ya comenzaron su campaña.

Andrea Chávez y Geraldine Ponce van por Chihuahua y Nayarit

La senadora morenista, Andrea Chávez, anunció públicamente su intención de ser gobernadora del estado de Chihuahua al pedir licencia indefinida en el Senado de la Repúlica.

Chávez, que ha sido acusada de actos anticipados de campaña en su estado natal, dijo claramente que buscaría “acabar con 100 años del PRIAN en Chihuahua”, con toda la seguridad de alguien que ha invertido lo suficiente en promover su imagen pública.

Además, en su anuncio, anticipó una gira en el territorio. Así lo confirmó también Morena, días después, asegurando que “la legisladora con licencia retomó una de las prácticas que han marcado su trayectoria pública: el diálogo cercano, la visita casa por casa con las y los chihuahuenses en la colonia Revolución, donde convivió con vecinas y vecinos que la recibieron con apertura y disposición al intercambio”.

La segunda en hacer públicas sus aspiraciones fue Gerladine Ponce, alcaldesa de Tepic, Nayarit, quien anunció su intención de participar como aspirante a la gubernatura de ese estado.

En este contexto, solicitó formalmente a la dirigencia nacional de Morena ser considerada en el proceso interno que definirá a la persona encargada de encabezar los Comités de Defensa de la Transformación en la entidad.

La funcionaria subrayó la importancia de dar continuidad al proyecto político impulsado por el actual gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero. Además, reafirmó su compromiso con los principios y objetivos establecidos durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, manifestando que busca fortalecer y consolidar el movimiento en el estado.

Ponce Méndez enfatizó su disposición para contribuir al desarrollo de Nayarit y aseguró que su aspiración responde a la convicción de mantener los avances y profundizar la transformación en beneficio de la población.

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