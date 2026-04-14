Mazatlán remata boletos ante Querétaro rumbo a su adiós de la Liga MX

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Mazatlán entra en la recta final de su paso por la Primera División del futbol mexicano y, en el marco de su despedida, anunció una promoción especial para su afición.

De cara al partido ante Querétaro, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, el conjunto mazatleco puso todos los boletos a cinco pesos,

El equipo, que actualmente ocupa uno de los últimos lugares de la tabla y ya se encuentra eliminado del torneo, prepara su salida tras seis años en la Liga MX.

Promoción para llenar el estadio en la despedida

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A través de redes sociales, Mazatlán FC difundió el mensaje “Todo a 5 pesos” para el partido frente a Querétaro. El encuentro se disputará en el Estadio El Encanto, inmueble con capacidad para 20 mil 195 espectadores.

Se espera una alta asistencia para este compromiso, considerado el penúltimo en casa. La despedida definitiva del equipo como local está programada para el 22 de abril, cuando enfrente a Toluca.

Cambio de sede y cierre de ciclo en Primera División

(Alexander Ortiz)

El club sinaloense dejará de existir como tal para convertirse en Atlante a partir del próximo torneo, con sede en la Ciudad de México y como local en el Estadio Banorte. El cambio se concretará tras la eliminación oficial del equipo en el Clausura 2026.

Mazatlán fue fundado en 2020 tras la desaparición de Monarcas Morelia, que trasladó su franquicia a Sinaloa. Durante su estancia en Primera División, el equipo se mantuvo alejado de los puestos de liguilla y estuvo involucrado principalmente en la lucha por evitar sanciones en la tabla porcentual.

Las negociaciones para el cambio de sede iniciaron un año atrás y concluyeron a finales de 2025, con el reconocimiento del movimiento por parte de la Federación Mexicana de Futbol.