Confirmado: Isaac del Toro estará fuera de tres a seis semanas tras caída en la Vuelta al País Vasco

El ciclista mexicano tendrá que recuperarse para sus siguientes compromisos del año, donde participará en el Tour de France durante el verano. (IG UAE Team Emirates)

Después de sufrir una rotura muscular durante la Vuelta al País Vasco que lo retiró de la competición, Isaac del Toro, el ciclista mexicano, se perderá entre tres y seis semanas de actividad.

Esta dura noticia lo excluye del Tríptico de las Ardenas, el cual se correrá del 19 de abril hasta el 24 y su regreso se espera para el Tour del Auverge-Rhône Alpes.

Isaac del Toro manda mensaje en redes sociales

El Torito agradeció a la afición mexicana por su apoyo en estos momentos complicados. (IG Andorra Cycling Masters)

Tras su lesión, Isaac del Toro compartió un mensaje a través de sus redes sociales agradeciendo a toda la afición mexicana por su apoyo y prometió que regresará pronto a montarse en su bicicleta:

“Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar, y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas”, escribió Del Toro, destacando su mentalidad resiliente ante la adversidad.

El joven talento también agradeció el apoyo recibido: “Gracias a todos por sus mensajes, su atención y por creer en mí. No puedo esperar para volver, gracias a todos por sus buenos deseos, trataré de volver muy pronto y muy fuerte”.

Finalmente, no olvidó a su equipo: “Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores”. Con este espíritu, Del Toro mira hacia adelante, listo para superar este trago amargo.

Qué pasó con Isaac del Toro

Este es el primer abandono en la carrera del ciclista mexicano. (Isaac del Toro)

Mientras se estaba desarrollando la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco, las imágenes de la transmisión oficial de Claro Sports mostraron la repetición de la dura caída de Isaac del Toro, donde se vio al mexicano bastante afectado por el boleto y salir cojeando de su bicicleta.

Tras el golpe, el pedalista fue atendido por el doctor del equipo, Adrián Rotunno, quien realizó una primera revisión para determinar el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación.

Horas más tarde, el UAE Team Emirates confirmó que se trata de una rotura en el músculo del muslo derecho y fue hasta este sábado cuando se dio a conocer que se perderá entre tres a seis semanas debido al percance sufrido en tierras vascas.

Este es el primer abandono en la carrera de Isaac el Tofo, quien nunca había sufrido algún incidente de esta categoría que lo obligara a retirarse antes de cruzar la meta y en plena competencia, pues si hubo una ocasión que no participó pero fue desde la arrancada al no decidir participar por un problema de salud.