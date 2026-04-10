Adrián Marcelo y el peculiar encuentro que tuvo con Matías Almeyda en España: “Te extrañamos en México, vuelve”

El argentino se mostró muy contento de encontrarse con el creador de contenido regio. (Jovani Pérez | Infobae México)

El nombre de Matías Almeyda no solo significa futbol, sino que es uno de los técnicos más recordados por la afición de Chivas pues logró darles su último título de liga. La importancia del ‘Pelado’ lo llevó a dirigir al viejo continente, pero también a encontrarse de manera sorpresiva con el creador de contenido Adrián Marcelo.

El polémico regiomontano es conocido por tener varios formatos de programa. Uno de ellos son las famosas cápsulas en donde sale a las calles, en esta ocasión de España, para hablar con la gente y hacer preguntas de diversos temas.

El argentino es recordado con cariño por toda la afición rojiblanca. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

“¿Tu papá es Matías Almeyda?”

En esta ocasión, el exparticipante de La Casa de los Famosos México se encontró con dos jóvenes que le comentaron haber vivido en Guadalajara, por lo que Marcelo asumió que se debía al trabajo de sus padres, pero sus respuestas lo dejaron atónito.

“¿También viviste en Guadalajara?”, pregunta Marcelo a las jóvenes quienes asienten y aseguran estar encantadas con la ciudad. El mexicano pregunta si están con toda su familia y cuestiona sobre su llegada a Madrid: “El trabajo de sus padres es el que las trae persiguiéndolos”, ante este comentario una de las chicas asegura que se trata de su papá y pide que le deje saludarlo pues es fanático de su trabajo.

Una de las chicas hace una videollamada y cuando Adrián Marcelo se acerca para platicar con el padre de ellas se percata de que se trata del extécnico de Chivas: “¿Tu papá es Matías Almeyda?”, mientras confirman que se trata del argentino.

“No puedo creerlo, su papá es Matías Almeyda. Hermano, lo que hiciste en Sevilla, increíble. Te extrañamos en México, vuelve. Eres un pilar”, dice el creador de contenido. El ‘Pastor’, por su parte, reconoce la admiración para el regiomontano: “Siempre veo todos tus programas, me gustan mucho. Te sigo”.

El polémico creador de contenido estaba grabando un video para su canal de YouTube cuando tuvo un encuentro inesperado. (TW @adrianmarcelism)

Matías Almeyda, el ‘Pastor’ del rebaño

Matías “El Pelado” Almeyda ha consolidado una carrera como director técnico marcada por la resiliencia y un estilo ofensivo que prioriza el factor humano. Aunque su trayectoria comenzó con el histórico ascenso de River Plate en 2012 y continuó con éxito en Banfield, fue en México donde su nombre se convirtió en leyenda.

Su llegada a las Chivas del Guadalajara en 2015 se produjo en un momento crítico de riesgo de descenso. Sin embargo, Almeyda transformó la mentalidad del plantel, logrando una de las épocas más brillantes en la historia moderna del club. En apenas tres años, conquistó cinco títulos:

Liga MX (Clausura 2017): Rompió una sequía de 11 años sin títulos de liga.

Copa MX (Apertura 2015 y Clausura 2017): Convirtió a Chivas en un equipo dominante en el torneo de copa.

Supercopa MX (2016): Reafirmó el dominio nacional.

Liga de Campeones de la Concacaf (2018): Llevó al “Rebaño Sagrado” a su primer Mundial de Clubes tras vencer al Toronto FC.

Su paso por Chivas no solo dejó trofeos; devolvió la identidad a una institución que juega exclusivamente con mexicanos, demostrando que se puede competir al máximo nivel con una base nacional sólida.

Expansión Internacional

Tras su salida de México, Almeyda llevó su filosofía a la MLS con el San Jose Earthquakes y, posteriormente, dio el salto a Europa. En Grecia, con el AEK de Atenas, logró un doblete histórico en 2023 (Liga y Copa), reafirmando su capacidad de adaptación. Recientemente, su paso por el Sevilla FC en la temporada 2025-2026 subraya su vigencia en las ligas de élite.