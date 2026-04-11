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Quién es Santiago López, el mexicano que deja a Pumas y podría jugar el Mundial 2026 con Canadá

En un movimiento inesperado para el club universitario, el joven nacido en Michoacán buscará colarse en la lista final del técnico canadiense

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El jugador es seguido por el país norteamericano desde hace algunos años. (Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)
El jugador es seguido por el país norteamericano desde hace algunos años. (Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

Santiago López, delantero surgido de la cantera de Pumas, dejará el equipo para integrarse al Atlético Ottawa de Canadá durante el resto del Clausura 2026. La salida del jugador se da en la recta final del torneo, cuando los universitarios, bajo la dirección de Efraín Juárez, pelean en la parte alta de la tabla de la Liga MX.

El atacante nacido en Morelia, con doble nacionalidad, toma este nuevo rumbo tras haberse desempeñado como opción de recambio en el ataque universitario. Su transferencia tiene como objetivo sumar minutos en la liga canadiense y responder a las expectativas de la Federación de Canadá, que busca observarlo con mayor continuidad antes de la Copa del Mundo 2026.

El movimiento es estratégico tanto para el club como para el delantero, quien aspira a figurar en el torneo internacional con un futbolista que ha demostrado tener un buen nivel competitivo en la Liga MX.

El canterano puma fue uno de los pilares del equipo de Juárez. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El canterano puma fue uno de los pilares del equipo de Juárez. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Por qué se fue de Pumas?

La salida de Santiago López está marcada por varios factores. Pese a que no fue protagonista en el primer equipo tras la llegada de Juninho y Robert Morales, tuvo participaciones relevantes cuando el club enfrentó ausencias en el ataque. López registra 16 partidos y 362 minutos disputados en Primera División desde su debut con Pumas contra Pachuca el 28 de enero del 2024.

La directiva universitaria, encabezada por Juárez, debe reestructurar sus alternativas ofensivas para enfrentar la Liguilla, justo cuando la baja del “More” coincide con una etapa crucial del campeonato. Los recientes refuerzos extranjeros desplazaron al delantero a la banca y facilitaron su salida hacia Canadá.

La transferencia de Santiago López al Atlético Ottawa obedece a un acuerdo influido por la Federación de Canadá, interesada en consolidar a su joven talento en el futbol local y potenciarlo de cara a la Copa del Mundo. En su nuevo destino, el delantero buscará ganarse un lugar en el cuadro titular y aumentar su proyección para el escenario internacional.

Su llegada a un club canadiense aumenta las expectativas por un posible llamado a la selección mayor. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Su llegada a un club canadiense aumenta las expectativas por un posible llamado a la selección mayor. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Camino internacional y vínculo con Canadá

La trayectoria de Santiago López trasciende el futbol mexicano. Nació en Morelia el 10 de junio del 2005 y emigró con su familia a Canadá a los cuatro años. Durante sus seis años en suelo canadiense obtuvo la doble nacionalidad, lo que le permitió abrirse camino tanto en clubes como en selecciones nacionales.

López fue convocado primero por la Selección Mexicana Sub-18 en el último trimestre del 2023 para partidos de preparación. Sin embargo, a inicios del 2024 recibió el llamado de la Sub-20 de Canadá, selección con la que jugó la ronda de clasificación y el Premundial de Concacaf, destacándose por su aporte goleador.

En el clasificatorio Sub-20 de la Concacaf, el atacante formó parte fundamental de la selección canadiense al jugar tres partidos (dos como titular) y anotar tres goles: dos ante Dominica y uno frente a Trinidad y Tobago.

Soccer Football - Liga MX - America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Santiago Lopez during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Santiago Lopez during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Durante el Premundial Sub-20, López arrancó de inicio en cada encuentro y colaboró con goles y asistencias. Marcó y asistió en el debut contra Honduras, asistió frente a Dominicana y anotó en la fase de grupos ante El Salvador. En cuartos de final, consiguió el único tanto del equipo en la eliminación contra Panamá.

Estos logros recientes refuerzan su perfil ante la Federación de Canadá, que habría promovido su traspaso al Ottawa en busca de fortalecer a su delantero rumbo a la Copa del Mundo, próxima a celebrarse.

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