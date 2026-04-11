Jonathan dos Santos revela que su retiro del futbol está cerca: “No soy nadie sin el América”

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 29, 2025 Club America's Jonathan dos Santos reacts REUTERS/Raquel Cunha

Jonathan dos Santos se alista para protagonizar un momento significativo en su trayectoria con el América, al alcanzar los 150 partidos oficiales con la camiseta azulcrema en el Clásico Joven frente a Cruz Azul, correspondiente al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El mediocampista mexicano reconoció la importancia de este logro, el cual llega en una etapa clave tanto a nivel personal como colectivo.

En entrevista con TUDN, el futbolista expresó el profundo vínculo emocional que mantiene con la institución, destacando que su paso por el equipo ha sido determinante en su carrera profesional.

“Todo, me ha dado todo, es mi vida, hoy mismo no soy nadie sin el América, 150 partidos en el club de mis amores, de muchísimo orgullo poder cumplirlos, espero que puedan ser muchos más, será creo que esto significa todo el compromiso, esfuerzo, me motiva a seguir jugando y mejorando”.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Mazatlan - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 15, 2026 Club America's Jonathan Dos Santos in action with Mazatlan's Mauro Zaleta REUTERS/Eloisa Sanchez

El jugador, de 36 años, también abordó el momento que vive en el tramo final de su carrera como futbolista profesional. Sin fijar una fecha concreta para su retiro, dejó claro que es consciente de la etapa en la que se encuentra, pero prefiere enfocarse en disfrutar cada partido.

“Tengo 36 años, al final no puedo evitar decir que estoy casi en el final de mi carrera, porque es la verdad, me queda poco, no sé cuánto, seis meses, tres meses, un año, no lo puedo decir, pero disfruto de mi presente en América”.

Soccer Football - Liga MX - Final - America v Tigres UANL - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - December 17, 2023 America's Jonathan dos Santos and teammates celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Raquel Cunha

Además, Dos Santos destacó el impacto del actual entrenador en el funcionamiento del equipo. Atribuyó al estratega brasileño un papel clave en la estabilidad del conjunto, al tiempo que pidió respaldo por parte de la afición en un momento decisivo del torneo.

“André dio el aire diferente a este América, ha sido el ancla, ojalá se pueda quedar mucho tiempo aquí. Partidos complicados, nos vamos a jugar todo, dependerá si estaremos o no en Liguilla y Concacaf, lo vamos a hacer, la gente tiene dudas, pero les puedo decir que estén tranquilas, viene lo mejor para este equipo”, concluyó.

Jonathan Dos Santos festejó el campeonato en compañía de su familia

América encara este compromiso con la presión de obtener resultados que le permitan mantenerse en la pelea por los objetivos del semestre, mientras que Dos Santos buscará celebrar su marca histórica con una actuación destacada en uno de los partidos más esperados del calendario.