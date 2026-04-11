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Hechicero impone su ley en la Arena México y avanza a la gran final por el Campeonato Universal del CMLL 2026

El Alquimista del Ring superó a Místico, Templario, Ángel de Oro, Niebla Roja, Neón y Stigman en una eliminatoria de alto nivel

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(CMLL / Diego Cedrix)
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El torneo por el Campeonato Universal 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) vivió una jornada intensa en la Arena México, donde Hechicero, actual monarca mundial de peso completo, consiguió su pase a la gran final tras imponerse en una eliminatoria que reunió a campeones de alto nivel.

Conocido como el “Alquimista del Ring”, el gladiador mostró temple y estrategia para mantenerse en pie durante una batalla en la que fueron cayendo nombres importantes como Místico, Neón, Templario, Niebla Roja y Stigma, todos eliminados antes de que la contienda llegara a su etapa decisiva.

(CMLL / Diego Cedrix)
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El cierre del combate presentó un enfrentamiento entre rudos que dividió a los asistentes en el recinto capitalino. Frente a frente quedaron Hechicero y Ángel de Oro, integrante de una de las duplas campeonas de la empresa. La confrontación estuvo marcada por la intensidad y los constantes intentos de ambos por inclinar la balanza a su favor.

(CMLL / Diego Cedrix)
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Fue entonces cuando la experiencia del integrante de la Don Callis Family marcó diferencia. Hechicero logró ejecutar un castigo preciso que atrapó la cabeza de su rival para proyectarlo de lleno contra la lona, una acción que resultó definitiva para sellar su victoria y asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo.

Con este resultado, el campeón mundial avanzó a la gran final, donde se medirá ante Máscara Dorada en busca de consolidar su dominio dentro del circuito y añadir un nuevo logro a su trayectoria.

En el resto de la función, también se registraron otros resultados destacados. El Galeón Fantasma, integrado por Difunto, Barboza y Furia Roja, regresó a la actividad tras varias semanas fuera, aunque no logró imponerse ante el equipo técnico conformado por Flip Gordon, Esfinge y Atlantis Jr..

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Además, El Valiente superó a Star Jr., mientras que Zeuxis y Keyra derrotaron a Tessa Blanchard y Garra Negra.

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Por su parte, Max Star, Futuro y Valiente Jr. vencieron a Guerrero Maya Jr., Okumura y Raider.

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La noche dejó claro que Hechicero atraviesa un momento sólido, posicionándose como uno de los favoritos rumbo a la definición del Campeonato Universal.

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