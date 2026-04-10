Isaac del Toro envía alentador mensaje tras su lesión: ¿cuándo podría volver a las competencias?

El pedalista de Ensenada enfrenta su primer retiro en una prueba profesional con actitud positiva, agradeciendo el apoyo y prometiendo un regreso fuerte. (Instagram/ @isaac_deltoro_romero1)

El ciclista mexicano Isaac del Toro atraviesa un momento clave en su carrera tras sufrir una lesión muscular en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026.

Considerado una de las grandes revelaciones del año, Del Toro se vio obligado a abandonar la competencia, pero su actitud positiva ha marcado la pauta para su proceso de recuperación.

La lesión de Del Toro representa su primer abandono en una prueba por etapas desde el inicio de su carrera profesional. (EFE/EPA/ROBERTO BETTINI)

Tras el accidente, el pedalista envió un mensaje que resalta tanto su resiliencia como el agradecimiento por el apoyo recibido. El caso de Del Toro pone en primer plano la exigencia del ciclismo internacional y la importancia de la fortaleza mental ante una pausa forzada.

¿Cómo fue la lesión de Isaac del Toro?

El percance de Del Toro ocurrió a 81 kilómetros de la meta, en la tercera etapa de la Itzulia, al verse involucrado en una caída junto a otros ciclistas. El diagnóstico médico indicó una rotura muscular en el muslo derecho y múltiples abrasiones, situación que obliga al mexicano a retirarse de la competencia.

El doctor Adrian Rotunno, del UAE Team Emirates , confirmó que el ciclista estará bajo observación y que será sometido a estudios adicionales.

Se trata del primer abandono de Del Toro en una prueba por etapas desde el inicio de su carrera profesional.

El ciclista originario de Ensenada venía de una racha de victorias relevantes en el calendario internacional.

Isaac del Toro abandonó la Vuelta al País Vasco 2026 tras sufrir una rotura muscular en la tercera etapa. (Captura de pantalla)

Así, el incidente representa un reto físico y mental, pero también una oportunidad para Del Toro de demostrar su temple ante la adversidad.

El mensaje de Isaac del Toro: gratitud y mentalidad positiva

Lejos de mostrar frustración, Del Toro utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje alentador, destacando: “Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas. Trataré de volver muy pronto y muy fuerte“.

Isaac del Toro comparte un mensaje de resiliencia y gratitud por el apoyo recibido, prometiendo regresar más fuerte a las competiciones. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Este mensaje, compartido a través de sus cuenta de instagram, refleja la mentalidad resiliente del ciclista y su compromiso con el proceso de recuperación.

¿Cuándo podría volver a competir?

La rotura muscular que sufrió Del Toro requiere un periodo de recuperación que puede ir de tres a seis semanas, dependiendo de la evolución y la respuesta al tratamiento.

El plan contempla reposo, fisioterapia y revisiones periódicas. El equipo se encontrará evaluando la posibilidad de que retome el calendario internacional en competencias como las Clásicas de las Ardenas o el Tour de Francia 2026.

El proceso de rehabilitación del ciclista contempla reposo, fisioterapia y seguimiento médico durante un periodo estimado de tres a seis semanas. (Olimpismo mexicano)

En este sentido, por ahora Del Toro se mantiene enfocado en su rehabilitación, agradecido por el apoyo recibido y decidido a regresar a las pistas “muy pronto y muy fuerte”.