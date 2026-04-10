Estadio Ciudad de México restringe estacionamiento para el América vs Cruz Azul

No habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para el México vs Portugal (REUTERS/Luis Cortes)

A tan solo unas horas de que se dispute una nueva edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, el Estadio Banorte emitió un comunicado urgente dirigido a todos los aficionados que asistirán al encuentro de este 11 de abril de 2026, informando una serie de modificaciones logísticas que impactarán directamente el acceso al inmueble.

A través del anuncio oficial, la administración del estadio confirmó que no habrá servicio general de estacionamiento disponible para los asistentes al partido, salvo para aquellas personas que hayan adquirido previamente su lugar mediante la plataforma autorizada, es decir, lo que hayan pagado $1,139 pesos.

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“De cara al partido de mañana 11 de abril de 2026, entre el Club América y Cruz Azul, informamos a todos los aficionados que NO habrá servicio de estacionamiento disponible en el Estadio Banorte, adicionales a los lugares que fueron previamente adquiridos a través de la plataforma Fanki”, informó el recinto.

La decisión forma parte de una serie de nuevas medidas de movilidad y logística que están siendo implementadas en el inmueble como parte de la preparación rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que se celebrará en poco más de dos meses.

Foto de archivo de aficionados formados afuera del Estadio Azteca, oficialmente rebautizado Estadio Banorte, el día de un partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal celebrado con motivo de la reinauguración del estadio. Ciudad de México, México. 28 de marzo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Además de la suspensión parcial del estacionamiento, también se confirmó que se llevará a cabo un operativo especial de cierres viales en los alrededores del estadio, situación que podría complicar la llegada de miles de aficionados si no toman previsiones anticipadas.

“Asimismo, se implementará, por disposición oficial, un operativo de cierres viales en las inmediaciones del Estadio, por lo que recomendamos tomar precauciones y planear su llegada con anticipación, considerando el uso de transporte público u otras alternativas de movilidad”, agregó el comunicado.

Ante este panorama, el inmueble anunció que pondrá en marcha un sistema especial de transporte conocido como Park & Ride, el cual buscará facilitar la llegada de aficionados al estadio mediante puntos de traslado externos, aunque los detalles de operación serán revelados posteriormente.

El icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México muestra los avances de su extensa remodelación de casi dos años, preparándose para ser sede del Mundial 2026. (Luz Coello/ Infobae México)

“El Estadio Banorte ofrecerá un servicio de Park & Ride, cuyos detalles serán comunicados a través de nuestros canales oficiales, en un par de horas, una vez que sean validados por la autoridad”, detalló el mensaje.

Asimismo, se precisó que estas medidas tienen como objetivo mejorar la experiencia general de los asistentes y optimizar la operación de movilidad en eventos masivos rumbo a la justa mundialista.

“Agradecemos su comprensión y colaboración para asegurar una mejor experiencia para todos. Estas acciones son parte del esquema operativo y de movilidad que la CDMX y el Estadio están realizando en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en 62 días”, concluyó el recinto.

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Entre los puntos donde habrá revisiones, filtros de seguridad y cierres parciales destacan zonas como Lateral Periférico y Coscomate, Entrada Circuito Azteca, Avenida Imán, Puerta 8, Santa Úrsula, G500 y Puente de Piedra, entre otras.

Con ello, América y Cruz Azul no solo protagonizarán uno de los partidos más esperados del torneo, sino también el primer gran reto logístico del renovado Estadio Banorte rumbo al Mundial.