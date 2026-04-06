“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

El Chivas vs Pumas hoy terminó con empate 2-2 en el Estadio Akron, en un duelo que incluyó remontada rojiblanca, polémica arbitral y un cierre dramático en tiempo de compensación. (AFP/Captura de pantalla)

Un penal en tiempo de compensación permitió a Chivas rescatar un empate 2-2 ante Pumas, en un partido marcado por la polémica, el dramatismo y la creatividad de la afición en redes sociales.

La Jornada 13 del Clausura 2026 reunió a Chivas del Guadalaja y a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, con ambos equipos ubicados en la parte alta de la clasificación. La expectativa se tradujo en un duelo que ofreció emociones de principio a fin y que, tras el silbatazo final, se convirtió en tendencia por la avalancha de memes que invadió las redes.

Un partido de remontada, polémica y figuras decisivas

(X/ @Chivas)

La primera mitad mostró a unos Pumas enfocados en el orden táctico y la contundencia al contragolpe. El marcador se abrió al minuto 22, cuando Uriel Antuna finalizó una jugada de Juninho y Robert Morales para poner en ventaja a los visitantes frente a su exequipo.

El propio Antuna optó por no festejar, levantando las manos en señal de respeto hacia la afición rojiblanca. El segundo golpe llegó al 40, cuando un tiro libre ejecutado por Pedro Vite provocó un autogol de José Castillo, quien, al intentar rechazar el balón, terminó aumentando la diferencia para los universitarios.

El primer tiempo también tuvo como protagonista a Keylor Navas, quien sostuvo la ventaja para Pumas con atajadas determinantes. El arquero costarricense intervino ante remates de Armando González y Efraín Álvarez, evitando que Chivas descontara antes del descanso.

Pumas' midfielder #21 Uriel Antuna (C) celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the Liga MX Clausura football match between Guadalajara and Pumas at Akron stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico, on April 5, 2026. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

La segunda mitad evidenció el cambio de mentalidad en el equipo dirigido por Gabriel Milito. El ingreso de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda dio mayor profundidad al ataque, aunque el nerviosismo y la ansiedad por la desventaja provocaron cierto desgaste en la precisión de los locales. Chivas insistió con centros al área, mientras los universitarios apostaban por la solidez defensiva y la respuesta inmediata en transiciones rápidas. A pesar de los ajustes, Pumas tuvo una oportunidad clara para liquidar el encuentro en los pies de Carrasquilla, quien no pudo superar a Tala Rangel en el mano a mano.

El descuento llegó al minuto 70, cuando un centro de Diego Campillo encontró a la Hormiga González en el segundo poste. El delantero rojiblanco conectó de cabeza y venció a Navas, levantando a la tribuna y devolviendo la esperanza al Rebaño. La presión de Chivas se intensificó en los minutos finales, con jugadas de riesgo, tarjetas amarillas y una atmósfera de alta tensión dentro y fuera del campo.

Pumas' Paraguayan forward #31 Robert Morales (L) and Guadalajara's defender #05 Bryan Gonzalez (R) fight for the ball during the Liga MX Clausura football match between Guadalajara and Pumas at Akron stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico, on April 5, 2026. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

El episodio más controversial se vivió en el tiempo agregado. Una falta dentro del área sobre Roberto Alvarado derivó en una revisión en el VAR y en la posterior señalización de penalti por parte del árbitro.

A pesar de la protesta universitaria, La Hormiga asumió la responsabilidad y convirtió el gol del empate desde los once pasos al minuto 90+12.

El resultado permitió a Chivas mantener su invicto como local y a la Hormiga consolidarse como líder de goleo del torneo.

Los memes del partido

Al concluir el encuentro, la conversación se trasladó por completo a las redes sociales. Los memes se multiplicaron, destacando la figura de la Hormiga González como héroe rojiblanco, el papel casi divino de Keylor Navas y la frustración de los aficionados universitarios.

La polémica por el penal y la atmósfera especial de un “domingo de resurrección” también se convirtieron en temas recurrentes, con imágenes y frases que circularon de manera viral.

Estos fueron los mejores:

(Redes sociales)

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Así queda la tabla general tras la Jornada 13

Guadalajara – 31 puntos

Cruz Azul – 27 puntos

Toluca – 26 puntos

Pachuca – 25 puntos

Pumas UNAM – 24 puntos

Club América – 18 puntos

Atlas – 18 puntos

Tigres – 17 puntos

Necaxa – 16 puntos

León – 16 puntos

Club Tijuana – 15 puntos

Juárez – 15 puntos

Monterrey – 14 puntos

Atlético San Luis – 14 puntos

Puebla – 13 puntos

Querétaro – 11 puntos

Mazatlán – 11 puntos

Santos Laguna – 9 puntos

Tabla de goleo individual tras la Jornada 13

Guadalajara's forward #34 Armando Gonzalez celebrates scoring his team's first goal during the Liga MX Clausura football match between Guadalajara and Pumas at Akron stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico, on April 5, 2026. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Armando González (Guadalajara) – 12 goles

João Pedro (Atlético San Luis) – 11 goles

Paulinho (Toluca) – 6 goles

Diber Cambindo (León) – 6 goles

Kevin Castañeda (Club Tijuana) – 6 goles

Javier Ruiz (Necaxa) – 5 goles

Ezequiel Bullaude (Santos Laguna) – 5 goles

Arturo González (Atlas) – 5 goles

José Paradela (Cruz Azul) – 5 goles

Juninho (Pumas UNAM) – 5 goles