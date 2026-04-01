EN VIVO| México vs Bélgica: inicia el partido amistoso del Tri

MIN 5: en los primeros minutos de juego, México domina el esférico y en una oportunidad de Gallardo, lanzó un disparo cruzado que pasó muy cerca del poste izquierdo del arquero. El equipo de Aguirre está mostrando un dominio del esférico.
MIN 1: primera oportunidad de México, en un descuido defensivo de Bélgica, casi sorprenden a Matz Sels, parecía que el esférico entró en la portería, pero no se marcó anotación.
Suena el silbatazo inicial y ya rueda el esférico en la cancha de Soldier Field.
Suena el Himno Nacional de México
Suena el Himno Nacional de Bélgica
Previo a que el equipo mexicano saltara a la cancha, Pentagón Jr. se encargó de presentar el juego.
Este es el once inicial de la Selección Mexicana para enfrentar a Bélgica:
Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lara, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
La Selección Mexicana terminará sus actividades de la fecha FIFA de marzo, luego de protagonizar un empate sin goles ante Portugal, su siguiente rival es Bélgica.