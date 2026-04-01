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EN VIVO| México vs Bélgica: inicia el partido amistoso del Tri

El equipo de Javier Aguirre tendrá su último juego de preparación del mes antes de definir su lista de convocados para el Mundial 2026

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01:08 hsHoy

Nuevamente el Tri ataca

MIN 5: en los primeros minutos de juego, México domina el esférico y en una oportunidad de Gallardo, lanzó un disparo cruzado que pasó muy cerca del poste izquierdo del arquero. El equipo de Aguirre está mostrando un dominio del esférico.

01:04 hsHoy

México ataca primero

MIN 1: primera oportunidad de México, en un descuido defensivo de Bélgica, casi sorprenden a Matz Sels, parecía que el esférico entró en la portería, pero no se marcó anotación.

01:03 hsHoy

Inicia el partido

Suena el silbatazo inicial y ya rueda el esférico en la cancha de Soldier Field.

00:59 hsHoy

Suena el Himno Nacional de México

00:57 hsHoy

Suena el Himno Nacional de Bélgica

00:54 hsHoy

Penta “El Zero Miedo” presenta a la Selección Mexicana

Previo a que el equipo mexicano saltara a la cancha, Pentagón Jr. se encargó de presentar el juego.

00:42 hsHoy

Alineaciones

Este es el once inicial de la Selección Mexicana para enfrentar a Bélgica:

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lara, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

(X/ @miseleccionmx)
(X/ @miseleccionmx)
00:34 hsHoy

México se enfrenta a Bélgica en el cierre de la fecha FIFA de marzo

México se enfrenta a Bélgica en el cierre de la fecha FIFA de marzo ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
México se enfrenta a Bélgica en el cierre de la fecha FIFA de marzo ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Mexicana terminará sus actividades de la fecha FIFA de marzo, luego de protagonizar un empate sin goles ante Portugal, su siguiente rival es Bélgica.

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