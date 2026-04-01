EN VIVO| México vs Bélgica: inicia el partido amistoso del Tri

La Selección Mexicana terminará sus actividades de la fecha FIFA de marzo , luego de protagonizar un empate sin goles ante Portugal , su siguiente rival es Bélgica .

México se enfrenta a Bélgica en el cierre de la fecha FIFA de marzo

Este es el once inicial de la Selección Mexicana para enfrentar a Bélgica:

Previo a que el equipo mexicano saltara a la cancha, Pentagón Jr. se encargó de presentar el juego.

Suena el silbatazo inicial y ya rueda el esférico en la cancha de Soldier Field.

MIN 1 : primera oportunidad de México, en un descuido defensivo de Bélgica, casi sorprenden a Matz Sels , parecía que el esférico entró en la portería, pero no se marcó anotación.

MIN 5 : en los primeros minutos de juego, México domina el esférico y en una oportunidad de Gallardo , lanzó un disparo cruzado que pasó muy cerca del poste izquierdo del arquero. El equipo de Aguirre está mostrando un dominio del esférico.

Últimas noticias

México vs Bélgica: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez La histórica rivalidad entre el Tricolor y los Red Devils regresa en el Soldier Field, donde ambos equipos buscarán afinar detalles de cara al Mundial 2026

¿Qué opinan en Bélgica sobre Guillermo Ochoa?: esto dijo una de sus figuras El Soldier Field recibirá un duelo cargado de expectativa con la mira puesta en el Mundial 2026, donde México enfrentará a unos Red Devils que golearon 5-2 a Estados Unidos

Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial? Con el alta médica en proceso, el joven promesa buscará recuperar ritmo competitivo convocatoria de la Selección Mexicana de cara a sus compromisos de mayo

México podría definir su futuro ante República Checa en el Mundial 2026: estas son las estrellas del equipo europeo La Selección Mexicana de Javier Aguirre ya conoce a su último rival para la fase de grupos