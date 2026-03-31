IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?

Tras una goleada reciente, los europeos aparecen como favoritos en el amistoso internacional. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La Selección Mexicana afronta este martes 31 de marzo una prueba de alto nivel al enfrentarse a Bélgica en el Soldier Field de Chicago, en un compromiso amistoso internacional que servirá como un parámetro clave para evaluar el proceso que lidera Javier Aguirre con miras a la Copa del Mundo de 2026.

El duelo reúne a dos escuadras con contextos distintos. El conjunto mexicano arriba con una racha sin derrotas, aunque todavía genera cuestionamientos por su falta de contundencia al ataque. En contraste, el combinado europeo llega tras una exhibición ofensiva contundente, lo que lo coloca con ligera ventaja en las proyecciones previas al partido.

Mar 28, 2026; Atlanta, Georgia, USA; Belgium’s Dodi Lukebakio (right) react with teammates after scoring his second goal against the USA at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images

De acuerdo con análisis sustentados en datos históricos, rendimiento reciente y simulaciones de Inteligencia Artificial, el panorama luce equilibrado, pero inclinado hacia Bélgica. Las probabilidades señalan un 44% de posibilidades de triunfo para los europeos, mientras que México cuenta con un 28%, mismo porcentaje asignado al empate.

Este enfrentamiento también trae a la memoria duelos anteriores llenos de emociones, como el empate 3-3 registrado en 2017. Ahora, en territorio estadounidense, ambos equipos intentarán reafirmar su momento futbolístico y medir su nivel competitivo.

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México llega luego de igualar sin goles ante Portugal, en un encuentro que dejó opiniones divididas. En el aspecto defensivo, el equipo mostró avances importantes en organización y recuperación de balón, logrando mantener el arco en cero frente a un rival exigente.

No obstante, la ofensiva volvió a ser motivo de críticas. Durante varios lapsos, el equipo careció de profundidad y generación de peligro, lo que derivó en señalamientos de que el Tri “se colgó del travesaño” para conservar el resultado.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Portugal's Vitinha shakes hans with Portugal's Joao Neves REUTERS/Henry Romero

A pesar de ello, el conjunto nacional suma cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, con saldo de tres triunfos y dos empates. Sin embargo, la preocupación persiste cuando enfrenta a selecciones de élite, ya que apenas ha logrado una victoria en sus últimos diez compromisos ante equipos clasificados a una Copa del Mundo.

Mar 28, 2026; Atlanta, Georgia, USA; Belgium’s Dodi Lukebakio (14) scores a goal against the USA during the second half at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images

Por su parte, Bélgica llega con confianza tras imponerse 5-2 a Estados Unidos en un partido donde mostró un ataque explosivo. Luego de un primer tiempo equilibrado, los europeos marcaron tres goles en un lapso de 14 minutos durante la segunda mitad.

Ese desempeño confirma el buen momento del equipo, que acumula siete encuentros sin perder, con cinco victorias y dos empates, consolidándose como un rival de alta exigencia para el combinado mexicano.