¿Cómo llegan México y Bélgica para su partido de preparación rumbo al Mundial 2026?

El último enfrentamiento entre México y Bélgica terminó en empate (X@miseleccionmx)

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará este martes 31 de marzo a Bélgica en el Soldier Field de Chicago, en un partido clave de preparación rumbo al Mundial 2026.

Este partido marca la última oportunidad para varios jugadores mexicanos de ganarse un lugar en la lista preliminar del Tricolor para la Copa del Mundo. Desde el regreso de Aguirre, la defensa mexicana ha mostrado solidez, pero el equipo solo ha convertido cuatro goles en siete partidos de Fecha FIFA, quedando sin marcar en cuatro ocasiones.

Jesús Gallardo, de la selección de México, discute con Pedro Neto, de Portugal, durante un partido amistoso realizado el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca (AP Foto/Fernando Llano)

¿Cómo llegan México y Bélgica a su partido amistoso rumbo al Mundial 2026?

México, dirigido por Javier Aguirre, llega a este compromiso tras empatar sin goles frente a Portugal en el Estadio Banorte, en un encuentro donde la defensa logró mantener el arco en cero, aunque persistieron problemas en el ataque tras el dominio del cuadro portugués.

Bélgica, por su parte, atraviesa una racha positiva con diez partidos sin derrota y una ofensiva que ha sumado 37 goles en ese periodo. En su partido más reciente, el equipo europeo goleó 5-2 a Estados Unidos y previamente superó 7-0 a Liechtenstein. Aunque su generación dorada ya no está completa, el cuadro belga mantiene un plantel competitivo y buscará continuar su buena forma de cara al torneo mundialista.

El partido entre el conjunto azteca y belga está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), y quienes deseen seguir la transmisión en vivo podrán hacerlo por el Canal 5, Azteca 7 o TUDN.

Último antecedente entre el Tricolor y los belgas

El último antecedente entre México y Bélgica se remonta al 10 de noviembre de 2017, cuando ambas selecciones se enfrentaron en Bruselas en un partido amistoso internacional. El encuentro terminó con un empate 3-3, luego de un duelo vibrante donde los dos equipos mostraron su capacidad ofensiva.

Romelu Lukaku marcó dos goles para el conjunto europeo, mientras que Eden Hazard también contribuyó al marcador. Por parte del equipo mexicano, Hirving Lozano se lució con un doblete y Andrés Guardado anotó de penal.

¿Cuántos partidos le quedan al Tri antes del Mundial?

El calendario de la Selección Mexicana de fútbol rumbo al Mundial ya tiene fechas definidas para sus últimos amistosos antes de la competencia. Tras disputar el encuentro ante Bélgica, el grupo dirigido por el Vasco Aguirre afrontará tres compromisos más en la antesala de la Copa del Mundo.

Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El equipo se medirá a Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Posteriormente, enfrentará a Australia el 30 del mismo mes y cerrará la preparación ante Serbia el 4 de junio, en duelos que servirán para afinar detalles tácticos y definir la lista final de convocados.

El Tricolor iniciará su participación mundialista el 11 de junio de 2026. El debut será frente a Sudáfrica en el Estadio Banorte, ubicado en la capital del país.