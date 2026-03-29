Emilio Treviño es campeón de la NCAA desde la plataforma de 10 metros en clavados

México sigue cosechando logros dentro del programa colegial de los Estados Unidos, donde cuenta con clavadistas de gran nivel como Aranza Vázquez y Viviana del Ángel. (World Aquatics)

El clavadista mexicano se proclamó campeón nacional en la prueba de plataforma dentro del NCAA Division I Men’s Swimming & Diving Championships, celebrado en Atlanta, donde consiguió una puntuación de 465.30 unidades.

Compitiendo bajo los colores de la Universidad de Texas A&M, Emilio Treviño reafirma su estatus como una de las máximas promesas del deporte nacional en la disciplina de los clavados.

Resultado histórico para el programa de Texas A&M

El mexicano le dio a la universidad su primer campeonato en la historia del programa en esta prueba. (Universidad de Texas Texas A&M)

Con esta conquista, el mexicano le dio a Texas A&M su primer campeonato nacional de la NCAA en plataforma masculina, un hito que marca un antes y un después en la historia del programa de clavados de los Aggies.

Emilio Treviño llegó a este campeonato nacional universitario como debutante, tras haberse ganado su boleto semanas antes en la fase de clasificación de Zona D pero pocos imaginaban que le daría a los Aggies su mayor alegría en la historia del programa.

La Universidad de Texas A&M señaló que el regiomontano logró su pase a los NCAA Championships con sobresalientes marcas de 772.20 puntos en plataforma y 735.25 en trampolín de tres metros, lo que evidenciaba que no acudía simplemente como participante, sino con argumentos para pelear por las preseas.

Otros clavadistas mexicanos que han brillado en el programa nacional de Estados Unidos

Conoce la lista de mexicanos que han recibido oportunidades en el programa de universidades en Estados Unidos. (REUTERS/Jeremy Lee)

Los clavadistas mexicanos han encontrado en los programas universitarios de Estados Unidos una plataforma ideal para combinar su desarrollo deportivo de élite con sus estudios.

Entre ellos destacan atletas como Aranza Vázquez Montaño, Juan Celaya, Alejandra Estudillo y Viviana del Ángel, quienes han recibido becas completas en instituciones de la NCAA, permitiéndoles competir y seguir su preparación rumbo a Juegos Olímpicos mientras continúan con sus estudios.

Sobre el compromiso del programa con sus clavadistas, Aranza Vásquez Montaño compartió en entrevista para el diario ESTO lo siguiente:

“La NCAA está enfocada simplemente en poner a competir a los atletas todo el año y que lleguen a sus mejores niveles, eso ha sido una ventaja en los últimos años, el poder competir tanto, el poder tener tanto fogueo, en poder saber que fallaste en un clavado, qué tienes que trabajar para la próxima competencia, todo eso ayuda bastante”.

Este camino no es algo exclusivo solamente de los clavados, ya que otros atletas mexicanos han encontrado la oportunidad de continuar con sus carreras en los programas universitarios de los Estados Unidos como el caso de Celia Pulido en la natación.