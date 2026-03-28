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¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el Gran Premio de Japón 2026?

Antonelli se quedó con la pole y lideró el 1-2 de Mercedes junto a Russell

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(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La parrilla de salida para el Gran Premio de Japón 2026 quedó definida tras una sesión de clasificación con contrastes claros: Mercedes continúa dominando en la parte alta, mientras el panorama sigue siendo complicado para Sergio ‘Checo’ Pérez, que tendrá que abrirse camino desde el fondo en Suzuka.

Antonelli lidera el 1-2 de Mercedes y McLaren se mantiene cerca

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

Kimi Antonelli volvió a responder en pista. El italiano, que ya había ganado en China, se quedó con la pole position gracias a un registro de 1:28.778, suficiente para encabezar el 1-2 de Mercedes junto a George Russell.

El ritmo de la escudería alemana se hizo notar desde el inicio de la qualy y terminó por reflejarse en la primera fila. Detrás, Óscar Piastri colocó a McLaren en la tercera posición, mientras que Charles Leclerc firmó el cuarto lugar para Ferrari.

Lando Norris, vigente campeón, no logró meterse en la pelea por la pole y largará desde el quinto puesto, en una carrera donde necesitará recuperar terreno si quiere pelear por el triunfo.

Checo queda relegado y Verstappen se complica en Q2

(REUTERS/Go Nakamura)
(REUTERS/Go Nakamura)

Del otro lado de la parrilla, la jornada fue cuesta arriba para Checo Pérez. El mexicano no encontró el balance en su Cadillac y terminó en la posición 19, lejos de la zona de puntos desde la salida.

Compartirá la parte final con su compañero Valtteri Bottas y los Aston Martin, en un escenario que obliga a pensar en una carrera de remontada en un circuito donde los rebases suelen ser limitados.

La clasificación también dejó fuera de los diez primeros a Max Verstappen. El neerlandés reportó problemas en el manejo de su Red Bull y quedó eliminado en la Q2, por lo que arrancará desde el lugar 11.

Parrilla de salida del GP de Japón 2026:

(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Óscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Max Verstappen (Red Bull)
  12. Esteban Ocon (Haas)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Liam Lawson (Racing Bulls)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Carlos Sainz (Williams)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Oliver Bearman (Haas)
  19. Sergio Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

El Gran Premio de Japón se disputará este sábado 28 de marzo a las 23:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará disponible por Sky Sports, Izzi y F1 TV Pro.

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