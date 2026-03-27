Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

El periodismo deportivo mexicano enfrenta una jornada marcada por la tristeza tras el fallecimiento de Axel Solís, cronista de TDN y voz reconocida en la cobertura de futbol internacional.
Su partida representa un golpe para colegas, audiencia y para quienes encontraron en su trabajo una guía confiable sobre el futbol nacional e internacional.
Desde sus primeras transmisiones hasta sus coberturas en grandes torneos, Solís siempre se mantuvo cerca de la afición y supo construir un legado basado en la pasión y el profesionalismo.
Trayectoria y legado profesional de Axel Solís
La carrera de Axel Solís, según colegas y seguidores de su trabajo, se distinguió por la constancia y la cercanía con su público.
- Inició su camino en medios deportivos a principios de los años noventa, desarrollando un perfil integral como reportero, conductor y comentarista.
- Participó en empresas como TDN, Televisa Monterrey, Grupo Radio Alegría, Heraldo Media Group y Récord.
- Se especializó en la cobertura de los equipos regiomontanos, con especial énfasis en Tigres UANL y Rayados de Monterrey.
- Su estilo directo y su conocimiento del futbol mexicano lo convirtieron en figura respetada por colegas y aficionados.
De esta manera, el impacto de Solís se mantiene vigente en cada espacio donde compartió su análisis y en la inspiración que deja a nuevas generaciones de comunicadores.
Coberturas internacionales y presencia en grandes torneos
La presencia de Axel Solís en eventos de talla mundial lo consolidó como referente en la crónica deportiva.
- Cubrió cinco ediciones de la Copa Mundial de la FIFA: Estados Unidos 1994, Francia 1998, México Sub-17 2011, Rusia 2018 y el Mundial de Clubes 2025.
- Fue enviado a las Copas América de Paraguay 1999 y Venezuela 2007, además de otros torneos internacionales.
- Realizó transmisiones, reportajes y análisis desde las canchas más emblemáticas del futbol global.
Gracias a estas coberturas, la voz de Solís llegó a miles de hogares, fortaleciendo su vínculo con la audiencia y dando testimonio de los momentos clave del futbol.
Reconocimiento en redes y mensaje de despedida
La noticia de la muerte de Axel Solís generó una ola de reacciones y muestras de afecto en redes sociales. En su cuenta oficial de X se publicó un mensaje de despedida, resaltando su integridad y agradeciendo el apoyo de seguidores, colegas y amigos. En el comunicado, se destacó el papel de su familia como motor y refugio a lo largo de su carrera.
Colegas como Fernando Schwartz, Eduardo Alavarado Ginesi y las propias redes de TUDN se sumaron al apoyo para la familia del periodista, destacando el profesionalismo con el que siempre se desenvolvió durante su carrera.
Así, el gremio periodístico y la afición recordarán a Axel Solís por su pasión, rectitud y la huella imborrable que deja en la cobertura del futbol mexicano.