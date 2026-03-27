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Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

A lo largo de más de tres décadas, Solís cubrió Copas, Mundiales y torneos internacionales, marcando a la audiencia por su cercanía y entrega total al futbol

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Axel Solís, voz emblemática en la cobertura de futbol nacional e internacional, deja un legado de pasión que inspira a colegas y aficionados. (Facebook/ Fernando Schwartz)
Axel Solís, voz emblemática en la cobertura de futbol nacional e internacional, deja un legado de pasión que inspira a colegas y aficionados. (Facebook/ Fernando Schwartz)

El periodismo deportivo mexicano enfrenta una jornada marcada por la tristeza tras el fallecimiento de Axel Solís, cronista de TDN y voz reconocida en la cobertura de futbol internacional.

Su partida representa un golpe para colegas, audiencia y para quienes encontraron en su trabajo una guía confiable sobre el futbol nacional e internacional.

El periodismo deportivo mexicano está de luto tras el anuncio de la partida de Axel Solís, voz emblemática en la cobertura del futbol nacional e internacional. (X/ @axelsolisrmz)
El periodismo deportivo mexicano está de luto tras el anuncio de la partida de Axel Solís, voz emblemática en la cobertura del futbol nacional e internacional. (X/ @axelsolisrmz)

Desde sus primeras transmisiones hasta sus coberturas en grandes torneos, Solís siempre se mantuvo cerca de la afición y supo construir un legado basado en la pasión y el profesionalismo.

Trayectoria y legado profesional de Axel Solís

La carrera de Axel Solís, según colegas y seguidores de su trabajo, se distinguió por la constancia y la cercanía con su público.

  • Inició su camino en medios deportivos a principios de los años noventa, desarrollando un perfil integral como reportero, conductor y comentarista.
  • Participó en empresas como TDNTelevisa MonterreyGrupo Radio AlegríaHeraldo Media Group y Récord.
  • Se especializó en la cobertura de los equipos regiomontanos, con especial énfasis en Tigres UANL y Rayados de Monterrey.
  • Su estilo directo y su conocimiento del futbol mexicano lo convirtieron en figura respetada por colegas y aficionados.
Durante más de tres décadas, Axel Solís se especializó en la cobertura de Tigres UANL y Rayados de Monterrey dentro del futbol regiomontano. (Instagram/ @axelsolisoficial)
Durante más de tres décadas, Axel Solís se especializó en la cobertura de Tigres UANL y Rayados de Monterrey dentro del futbol regiomontano. (Instagram/ @axelsolisoficial)

De esta manera, el impacto de Solís se mantiene vigente en cada espacio donde compartió su análisis y en la inspiración que deja a nuevas generaciones de comunicadores.

Coberturas internacionales y presencia en grandes torneos

La presencia de Axel Solís en eventos de talla mundial lo consolidó como referente en la crónica deportiva.

  • Cubrió cinco ediciones de la Copa Mundial de la FIFA: Estados Unidos 1994, Francia 1998, México Sub-17 2011, Rusia 2018 y el Mundial de Clubes 2025.
  • Fue enviado a las Copas América de Paraguay 1999 y Venezuela 2007, además de otros torneos internacionales.
  • Realizó transmisiones, reportajes y análisis desde las canchas más emblemáticas del futbol global.
Una de las coberturas más importantes dentro de la trayectoria de Solís se dio durante el Mundial de Clubes 2025, destacando el enfrentamiento Rayados vs Inter de Milán. Reuters/Kiyoshi Mio
Una de las coberturas más importantes dentro de la trayectoria de Solís se dio durante el Mundial de Clubes 2025, destacando el enfrentamiento Rayados vs Inter de Milán. Reuters/Kiyoshi Mio

Gracias a estas coberturas, la voz de Solís llegó a miles de hogares, fortaleciendo su vínculo con la audiencia y dando testimonio de los momentos clave del futbol.

Reconocimiento en redes y mensaje de despedida

La noticia de la muerte de Axel Solís generó una ola de reacciones y muestras de afecto en redes sociales. En su cuenta oficial de X se publicó un mensaje de despedida, resaltando su integridad y agradeciendo el apoyo de seguidores, colegas y amigos. En el comunicado, se destacó el papel de su familia como motor y refugio a lo largo de su carrera.

Colegas como Fernando Schwartz, Eduardo Alavarado Ginesi y las propias redes de TUDN se sumaron al apoyo para la familia del periodista, destacando el profesionalismo con el que siempre se desenvolvió durante su carrera.

El anuncio del fallecimiento de Axel Solís provocó manifestaciones de apoyo y reconocimiento en redes sociales por parte de la comunidad deportiva. (Facebook/ Lic. Eduardo Alvarado Ginesi pagina oficial)
El anuncio del fallecimiento de Axel Solís provocó manifestaciones de apoyo y reconocimiento en redes sociales por parte de la comunidad deportiva. (Facebook/ Lic. Eduardo Alvarado Ginesi pagina oficial)

Así, el gremio periodístico y la afición recordarán a Axel Solís por su pasión, rectitud y la huella imborrable que deja en la cobertura del futbol mexicano.

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