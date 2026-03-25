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Este sería el motivo por el que Anthony Martial fue separado del plantel con Monterrey

La directiva de Rayados habría notificado al delantero francés que entrenará por separado luego de que mostrara inconformidad por no ser titular

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El delantero francés habría sido apartado tras un desplante durante el calentamiento antes del partido de la jornada 12 de la Liga MX contra Chivas. REUTERS/Eloisa Sánchez
El delantero francés habría sido apartado tras un desplante durante el calentamiento antes del partido de la jornada 12 de la Liga MX contra Chivas. REUTERS/Eloisa Sánchez

La situación de Anthony Martial con Rayados ha encendido las alarmas en la Sultana del Norte. Aunque el club aún no lo ha hecho oficial, versiones periodísticas apuntan a que el delantero francés habría sido apartado del grupo por indisciplinas.

El episodio se habría dado en el partido contra Chivas y reforzado por actitudes previas que no convencieron al cuerpo técnico. El contexto no ayuda: Monterrey marcha en la parte media de la tabla del Clausura 2026, con resultados irregulares y una eliminación reciente en la Concacaf Champions Cup.

Monterrey no vive su mejor momento, al encontrarse en la parte media de la tabla general y haber sido eliminado recientemente por Cruz Azul en la Concacaf Champions CUP. REUTERS/Daniel Becerril
Monterrey no vive su mejor momento, al encontrarse en la parte media de la tabla general y haber sido eliminado recientemente por Cruz Azul en la Concacaf Champions CUP. REUTERS/Daniel Becerril

El reporte fue adelantado por el periodista Santiago Fourcade para RG La Deportiva, quien señaló que el exjugador del Manchester United mostró un desplante durante el precalentamiento, lo que habría sido la chispa que detonó la decisión de Nicolás Sánchez de separarlo del plantel.

La actitud de Martial que le habría costado la separación

El primer punto que se mencionó en el reporte señala lo ocurrido antes del partido contra Chivas:

  • Martial habría reaccionado con molestia al no ser elegido como titular tras la lesión del “Tecatito” Corona.
  • Según la información, abandonó el calentamiento y se sentó en la banca, mostrando inconformidad.
  • El gesto fue interpretado como una falta de respeto hacia sus compañeros y el cuerpo técnico.
  • Al día siguiente, se le habría notificado que entrenaría por separado en El Barrial.
La reacción negativa de Martial tras quedar fuera de la titularidad ante Chivas habría motivado su sanción por el cuerpo técnico de Monterrey. REUTERS/Daniel Becerril
La reacción negativa de Martial tras quedar fuera de la titularidad ante Chivas habría motivado su sanción por el cuerpo técnico de Monterrey. REUTERS/Daniel Becerril

De esta manera, el desplante en el calentamiento habría sido el detonante de la sanción disciplinaria en un momento donde Monterrey depende urgentemente de la unidad de su plantel.

Antecedentes y rendimiento cuestionado

El caso no se limita a un sólo episodio, pues se mencionaron antecedentes que ya habían generado dudas.

  • Con Domènec Torrent ya se habrían registrado roces similares, aunque sin sanción.
  • Nicolás Sánchez habría decidido aplicar mano dura y marcar un precedente en el vestidor.
  • El francés suma apenas 20 partidos, un gol y dos asistencias, cifras muy bajas para un fichaje estelar.
  • Su paso por Monterrey también ha estado marcado por las lesiones, como la luxación de hombro que lo alejó varias semanas.
El bajo rendimiento de Martial en Monterrey, con solo un gol y dos asistencias en 20 partidos, pone en duda su continuidad en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez
El bajo rendimiento de Martial en Monterrey, con solo un gol y dos asistencias en 20 partidos, pone en duda su continuidad en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

El bajo rendimiento y los antecedentes habrían debilitado la confianza en el jugador, justo cuando el equipo atraviesa una crisis de resultados.

Futuro incierto en Monterrey

La separación aún no ha sido oficializada, pero abre varios escenarios posibles para el futuro del delantero francés.

  • Podría reintegrarse al grupo tras una disculpa pública y un cambio de actitud.
  • La directiva, según versiones, está respaldando la decisión del cuerpo técnico como parte de un intento por recuperar el orden en el club.
  • Incluso se habla de una salida anticipada si el conflicto escala y la relación se rompe definitivamente.
El futuro de Anthony Martial en Rayados permanece incierto, con posibles escenarios que incluyen la reconciliación o su salida anticipada del club. (X/ @Rayados)
El futuro de Anthony Martial en Rayados permanece incierto, con posibles escenarios que incluyen la reconciliación o su salida anticipada del club. (X/ @Rayados)

En este sentido, el futuro de Anthony Martial en la Liga MX parece cada vez más incierto. Lo que debía ser un fichaje de lujo se ha convertido en un problema disciplinario que refleja la crisis interna de Rayados, un club que ya sufre por malos resultados y presión en la tabla.

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