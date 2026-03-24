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Reportan que Gianni Infantino visitará México para la reinauguración del Estadio Ciudad de México

El presidente de la FIFA realizará una gira por Monterrey y Guadalajara antes de encabezar la reinauguración del “Estadio Azteca” rumbo al Mundial 2026

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(REUTERS)
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitará México en el marco de los partidos de repechaje y la reinauguración del Estadio Ciudad de México, en una gira que servirá como ensayo previo a la Copa del Mundo 2026.

Recorrido por sedes y partidos de preparación

(REUTERS/Luis Cortes)
(REUTERS/Luis Cortes)

De acuerdo con ESPN, Infantino iniciará su agenda en Monterrey, Nuevo León, donde asistirá a los primeros encuentros de repechaje. Posteriormente viajará a Guadalajara, Jalisco, para continuar con la observación de los compromisos programados.

Tras esta primera etapa, el dirigente saldrá del país y regresará para presenciar el partido entre México y Portugal, programado en el anteriormente llamado “Estadio Azteca”, inmueble que será reinaugurado como parte de los preparativos mundialistas.

La visita tiene como objetivo evaluar de primera mano la organización y logística de los eventos que funcionarán como prueba rumbo al torneo internacional del próximo verano.

Reunión con directivos y visita al Centro de Alto Rendimiento

(REUTERS/Mateus Bonomi)
(REUTERS/Mateus Bonomi)

Según la misma fuente, en su visita, Infantino sostendrá una reunión con directivos de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol en el Centro de Alto Rendimiento, previo al encuentro ante Portugal. Tras la reunión, los asistentes se trasladarán al Estadio Banorte para el evento de reinauguración.

Durante su estancia, el presidente de la FIFA también recorrerá el Centro de Alto Rendimiento, instalación que fue remodelada con apoyo del programa FIFA Forward como parte de la preparación para el Mundial.

México fue elegido como sede de partidos de repechaje con la finalidad de poner a prueba su capacidad organizativa, al igual que el encuentro ante Portugal, considerado un evento de alta convocatoria.

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