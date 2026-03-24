Cuándo y dónde ver EN VIVO a Donovan Carrillo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga

Después de su participación en Milán-Cortina 2026, el patinador mexicano buscará brillar nuevamente en el escenario internacional. (REUTERS/Yara Nardi)

El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo Praga 2026 se llevará a cabo del 24 al 29 de marzo en la capital checa, donde el mexicano Donovan Carrillo buscará brillar con otra gran actuación en la pista tras lo mostrado en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, donde avanzó a la gran final.

Donovan Carrillo participará tanto en el programa corto como en el programa libre (en caso de clasificarse entre los mejores 24 patinadores) y buscará seguir haciendo historia en el comienzo del proceso olímpico rumbo a Los Alpes Franceses 2030.

Cómo le ha ido a Donovan Carrillo en Campeonatos Mundiales

El tapatío tuvo su mejor actuación en Montreal 2024 al terminar en el lugar 14. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Desde 2018, la participación de Donovan Carrillo en los Campeonatos Mundiales ha sido constante. En la edición de ese año en Milán, el tapatío hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificar al programa libre, culminando en el puesto 22 con apenas 18 años.

Tres años después, en Estocolmo 2021, brilló nuevamente al finalizar 20°, un resultado que le valió el boleto a sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022.

Tras su debut olímpico, atravesó una mala racha, ya que en 2022 no pudo competir por problemas logísticos con sus patines, y en Saitama 2023 una lesión lo dejó en el puesto 33, sin acceso al programa libre.

La revancha llegó en Montreal 2024, donde logró un meritorio 14° lugar, en lo que hasta ahora ha sido el mejor resultado de su carrera en Campeonatos Mundiales.

Pista musical con la que competirá Donovan Carrillo

Donovan Carrillo competirá con la misma música que en los Juegos Olímpicos de Invierno. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Tal como ocurrió en la justa invernal, Donovan Carrillo competirá al ritmo de una vibrante pista musical que comprende pistas de Elvis Presley, así su clásica melodía de Chin Chin:

Programa corto

“Hip-Hip Chin Chin (Yaziko Club Mix)”, de Maixm Illion.

“The Beat Hip Hip Chin Chin (Samba)”, de Watazu.

“Hip Hip Chin Chin (Smooth Return Mix)”.

Programa libre

“My Way for Donovan”, de Cédric Tour.

“My Way”, de Elvis Presley.

“Trouble”, de Austin Butler.

“Jailhouse Rock”, de Elvis Presley.

“A Little Less Conversation”, de Elvis Presley y Junkie XL

Cuándo y dónde ver las competencias del patinador mexicano

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Este será el calendario completo para las pruebas, en horario del centro de México, donde competirá Donovan Carrillo para que no pierdas detalle de sus rutinas en la pista de hielo:

Programa corto

26 de marzo

4:30 horas

Programa libre

28 de marzo

5:30 horas

Sky Sports cuenta con los derechos internacionales para los campeonatos mundiales en México pero no suele transmitir todos, por lo que habrá que estar atentos a la guía de programación para saber si llevarán el evento.

En caso de que no los transmitan, las opciones para ver a Donovan Carrillo es con un VPN a través del canal de Youtube de ISU Skating.