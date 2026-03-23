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Por qué Rafael Leao y Rodrigo Mora no jugarán contra México en la reinauguración del Estadio Azteca

Portugal se enfrentará a la selección mexicana el próximo sábado 27 de marzo en el Coloso de Santa Úrsula previo a lo que será el Mundial 2026

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Portugal se enfrentará a la
Portugal se enfrentará a la selección mexicana el próximo sábado 27 de marzo en el Coloso de Santa Úrsula previo a lo que será el Mundial 2026. (REUTERS/Pedro Nunes)

Después de que se diera a conocer la noticia hace unos días de que Cristiano Ronaldo no podrá participar en el encuentro ante la selección mexicana debido a una lesión, el impacto en la afición ha sido inmediato, generando desilusión entre los que soñaban con ver a uno de los mejores futbolistas en la historia.

A esta baja, se han confirmado las ausencias de Rafael Leao y Rodrigo Mora, quienes no podrán estar presentes en el encuentro frente a México por lesiones sufridas en sus clubes, lo cual representa un duro golpe para un juego que pinta para ser uno de los más atractivos que ha tenido la selección en mucho tiempo por la calidad del rival y estrellas que habrá.

Lesión de Rafael Leao

El portugués salió lesionado del
El portugués salió lesionado del encuentro contra el Torino. (REUTERS/Daniele Mascolo)

Rumbo a los partidos amistosos que tendrá la selección lusitana frente a Estados Unidos y México, se confirmó que Rafael Leao quedará fuera de la convocatoria, luego de que se presentara una lesión el aductor en el encuentro del fin de semana entre el AC Milán y el Torino.

El entrenador del cuadro rossoneri, Massimiliano Allegri, detalló en conferencia de prensa que, tras dialogar con el futbolista, decidieron dejarlo fuera con el objetivo de darle un margen de unos 20 días para su recuperación total.

Allegri subrayó que Leao “no está en absoluto en condiciones de jugar” y que necesita realizar trabajos específicos para volver al cien por ciento, priorizando así su estado físico por encima de cualquier urgencia competitiva.

Por qué no irá Rodrigo Mora

La joven promesa del FC
La joven promesa del FC Porto sufrió una lesión muscular en el enfrentamiento de octavos de final de la UEFA Europa League. (REUTERS/Heiko Becke)

El FC Porto dio a conocer el pasado viernes a través de un comunicado de prensa que el centrocampista Rodrigo Mora sufrió una lesión muscular, por lo cual no podrá participar en los encuentros de preparación de la selección portuguesa durante esta Fecha FIFA.

La joven promesa del club lusitano fue sustituida al medio tiempo del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, al lidiar con una molestia muscular en el muslo izquierdo, señala el comunicado de los dragones.

Además, la institución informó que es muy probable que se pierda el encuentro del fin de semana frente al SC Braga.

Cuándo será el amistoso entre México y Portugal

En 2006, Cristiano no jugó
En 2006, Cristiano no jugó pero Portugal ganó 2 a 1.

El encuentro que reinaugura el Estadio Azteca se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), donde estrellas como Vitinha y Joao Félix podrán mostrar su talento frente al cuadro dirigido por Javier Aguirre.

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