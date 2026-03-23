Lorenzo Zaragoza gana el oro en gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 Alemania

Lorenzo Zaragoza se coronó campeón en la prueba anillos de la gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 en Stuttgart, Alemania (CONADE)

Lorenzo Zaragoza, de 16 años, conquistó la medalla de oro en la prueba de anillos durante la Copa DTB Pokal 2026 en Stuttgart, Alemania, al lograr una puntuación de 13.100 y superar a representantes de China y Turquía. Este resultado refuerza la posición de la gimnasia artística mexicana en el ámbito internacional y consolida la proyección del joven deportista.

Lorenzo Zaragoza se consagró campeón tras superar por escaso margen a Junji Chen, de China, con 13.033 puntos, y a Deniz Sukruoglu, de Turquía, que sumó 12.266. Este triunfo representa la segunda medalla de oro de Zaragoza en la modalidad de anillos a nivel internacional, puesto que también obtuvo el primer lugar en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Trayectoria destacada de Lorenzo Zaragoza

Desde su aparición en la escena internacional, Lorenzo Zaragoza Riveira ha sumado logros notables, a pesar de su corta edad. En 2025, el gimnasta bajacaliforniano destacó en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, venciendo a atletas de Puerto Rico y Estados Unidos.

Lorenzo Zaragoza ganó el oro en la prueba anillos de la gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 en Stuttgart, Alemania (CONADE)

Bajo la dirección del entrenador Luis Sosa, Zaragoza se ha consolidado como una de las promesas del deporte nacional. El acompañamiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha sido relevante en su desarrollo, ubicando al atleta entre los referentes juveniles de la disciplina.

La proyección del oriundo de Baja California lo coloca entre los nombres más destacados del circuito juvenil e impulsa la atención sobre el potencial mexicano en la gimnasia artística, tanto individual como colectiva.

En la misma competencia, el equipo juvenil mexicano estuvo conformado por Noah Mereles, Hugo Uriel, Aarón Ibarra y Carlos Ledo. El conjunto obtuvo el cuarto lugar con 223.000 puntos, ubicándose detrás de China (238.550), Estados Unidos (233.400) y Bélgica (225.000).

¿Quién es Lorenzo Zaragoza?

Lorenzo Zaragoza es un gimnasta artístico mexicano, originario de Baja California, que se ha consolidado como una de las principales promesas juveniles de este deporte en México. Nació en 2009 y compite en la modalidad de anillos, donde ha obtenido logros destacados a nivel internacional.

Entre sus principales triunfos se encuentran la medalla de oro en la prueba de anillos durante los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y la medalla de oro en la Copa DTB Pokal 2026, celebrada en Stuttgart, Alemania. En esta última competencia, Zaragoza obtuvo una puntuación de 13.100, superando a representantes de China y Turquía. Además, ha sido reconocido con el Premio Estatal del Deporte en Baja California y forma parte del equipo juvenil mexicano respaldado por la CONADE.

Zaragoza entrena bajo la dirección de Luis Sosa y aspira a participar y obtener medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, proyectándose como figura relevante en la gimnasia artística nacional e internacional.