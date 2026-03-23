México Deportes

Lorenzo Zaragoza gana el oro en gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 Alemania

La victoria del bajacaliforniano se dio luego de una apretada competencia, pero el mexicano demostró su talento en la prueba de aros

Guardar
Lorenzo Zaragoza se coronó campeón
Lorenzo Zaragoza se coronó campeón en la prueba anillos de la gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 en Stuttgart, Alemania (CONADE)

Lorenzo Zaragoza, de 16 años, conquistó la medalla de oro en la prueba de anillos durante la Copa DTB Pokal 2026 en Stuttgart, Alemania, al lograr una puntuación de 13.100 y superar a representantes de China y Turquía. Este resultado refuerza la posición de la gimnasia artística mexicana en el ámbito internacional y consolida la proyección del joven deportista.

Lorenzo Zaragoza se consagró campeón tras superar por escaso margen a Junji Chen, de China, con 13.033 puntos, y a Deniz Sukruoglu, de Turquía, que sumó 12.266. Este triunfo representa la segunda medalla de oro de Zaragoza en la modalidad de anillos a nivel internacional, puesto que también obtuvo el primer lugar en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Trayectoria destacada de Lorenzo Zaragoza

Desde su aparición en la escena internacional, Lorenzo Zaragoza Riveira ha sumado logros notables, a pesar de su corta edad. En 2025, el gimnasta bajacaliforniano destacó en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, venciendo a atletas de Puerto Rico y Estados Unidos.

Lorenzo Zaragoza ganó el oro
Lorenzo Zaragoza ganó el oro en la prueba anillos de la gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 en Stuttgart, Alemania (CONADE)

Bajo la dirección del entrenador Luis Sosa, Zaragoza se ha consolidado como una de las promesas del deporte nacional. El acompañamiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha sido relevante en su desarrollo, ubicando al atleta entre los referentes juveniles de la disciplina.

La proyección del oriundo de Baja California lo coloca entre los nombres más destacados del circuito juvenil e impulsa la atención sobre el potencial mexicano en la gimnasia artística, tanto individual como colectiva.

En la misma competencia, el equipo juvenil mexicano estuvo conformado por Noah Mereles, Hugo Uriel, Aarón Ibarra y Carlos Ledo. El conjunto obtuvo el cuarto lugar con 223.000 puntos, ubicándose detrás de China (238.550), Estados Unidos (233.400) y Bélgica (225.000).

¿Quién es Lorenzo Zaragoza?

Lorenzo Zaragoza es un gimnasta artístico mexicano, originario de Baja California, que se ha consolidado como una de las principales promesas juveniles de este deporte en México. Nació en 2009 y compite en la modalidad de anillos, donde ha obtenido logros destacados a nivel internacional.

Entre sus principales triunfos se encuentran la medalla de oro en la prueba de anillos durante los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y la medalla de oro en la Copa DTB Pokal 2026, celebrada en Stuttgart, Alemania. En esta última competencia, Zaragoza obtuvo una puntuación de 13.100, superando a representantes de China y Turquía. Además, ha sido reconocido con el Premio Estatal del Deporte en Baja California y forma parte del equipo juvenil mexicano respaldado por la CONADE.

Zaragoza entrena bajo la dirección de Luis Sosa y aspira a participar y obtener medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, proyectándose como figura relevante en la gimnasia artística nacional e internacional.

Temas Relacionados

Lorenzo ZaragozaGimnasia Artísticamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Reapertura del Estadio Azteca: así luce el recinto a pocos días para su inauguración

El Estadio Banorte se alista para recibir a la Selección Mexicana y la de Portugal para el duelo de inauguración, además, la afición ocupará este espacio tras dos años cerrado

Reapertura del Estadio Azteca: así

México asegura su pase al Mundial Marruecos Sub-17 Femenil tras vencer 2 - 0 a Costa Rica

La Selección Mexicana Femenil logró el objetivo de obtener su boleto mundialista y representar al país en Marruecos

México asegura su pase al

Uziel Muñoz se mete al top 10 del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en Polonia

Con un lanzamiento de 20.30 m, el mexicano se colocó en el lugar número diez

Uziel Muñoz se mete al

Selección de Irak llega a Nuevo León para disputar la Repesca Intercontinental rumbo al Mundial 2026

El respaldo de autoridades internacionales y gestiones locales permitió que la delegación asiática sorteara complicaciones y continúe con sus entrenamientos previos al partido decisivo

Selección de Irak llega a

Otro fracaso para Martín Anselmi tras su paso por Cruz Azul: el técnico argentino es despedido del Botafogo

El entrenador argentino se fue de manera polémica del futbol mexicano y desde entonces no le ha ido bien

Otro fracaso para Martín Anselmi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Kilo”, presunto

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Apio Quijano critica la ropa

Apio Quijano critica la ropa de José Eduardo Derbez y así le contestó el comediante

Esta es la nueva canción de BTS que compararon con un tema de Maná

La actriz Tanza Varela pide oraciones por su bebé, mordida por araña violinista: “Su patita se le puso negra”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de marzo

‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla anuncia show en CDMX: precios para ver al productor de Selena

DEPORTES

Reapertura del Estadio Azteca: así

Reapertura del Estadio Azteca: así luce el recinto a pocos días para su inauguración

México asegura su pase al Mundial Marruecos Sub-17 Femenil tras vencer 2 - 0 a Costa Rica

Desirée Monsiváis arremete contra Álvaro Morales por falta de respeto en Futbol Picante

Uziel Muñoz se mete al top 10 del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en Polonia

Selección de Irak llega a Nuevo León para disputar la Repesca Intercontinental rumbo al Mundial 2026