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Otro fracaso para Martín Anselmi tras su paso por Cruz Azul: el técnico argentino es despedido del Botafogo

El entrenador argentino se fue de manera polémica del futbol mexicano y desde entonces no le ha ido bien

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La visión de Martín Anselmi
La visión de Martín Anselmi sobre el futbol mexicano ha despertado interés tanto en México como en Argentina (REUTERS)

¡Es oficial!, Martín Anselmi, ex entrenador de Cruz Azul, fue despedido del Botafogo de Brasil luego de no obtener los resultados esperados. El club brasileño informó este domingo 22 de marzo que el argentino argentino dejó de ser el entrenador del primer equipo.

A través de un comunicado, la directiva del club brasileño informó la decisión y agradeció tanto a Anselmi como a su cuerpo técnico por su dedicación y ética de trabajo. Sin embargo, la institución también señaló que no observó la evolución, el progreso ni los resultados esperados para un club con aspiraciones de campeón, motivo por el que optó por un cambio en la conducción deportiva. El club anunció que explorará nuevas alternativas para su proyecto futbolístico.

“Botafogo anuncia que el argentino Martín Anselmi ya no es el entrenador del primer equipo. La decisión le fue comunicada al técnico la mañana de este domingo (22).Si bien apreciamos enormemente a Anselmi y a su cuerpo técnico, y respetamos profundamente su dedicación y ética de trabajo, no hemos visto la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y en las siguientes. Por lo tanto, el Club explorará otras vías en su proyecto deportivo”, se lee en parte del comunicado.

Martín Anselmi se fue de
Martín Anselmi se fue de Cruz Azul en 2025 para emigrar al futbol europeo y desde entonces no le ha ido tan bien (Captura de pantalla)

El paso de Anselmi en Cruz Azul

Anselmi se incorporó a la Máquina a comienzos de 2024 tras ser contratado por Iván Alonso, con la misión de encabezar un nuevo proyecto deportivo orientado a devolver al club a los puestos de honor. Desde los primeros encuentros, el entrenador sudamericano captó el respaldo de la afición gracias a un estilo de juego atractivo que pronto comenzó a notarse.

Aunque Martín no obtuvo ningún título, logró que el equipo compitiera nuevamente en las fases finales. En su primer torneo, alcanzó una final en la que fue eliminado por América. Durante el segundo semestre, el conjunto cementero repitió enfrentamiento ante el mismo rival, esta vez quedando fuera en semifinales.

Para el tercer torneo, cuando el proyecto mostraba un avance notable y se sumaban refuerzos importantes, una propuesta del Porto llevó al técnico sudamericano a dejar el club y continuar su carrera en el futbol europeo.

Anselmi dice adiós tras estar
Anselmi dice adiós tras estar al frente de Cruz Azul por un año. (X / Cruz Azul)

La conexión especial entre Anselmi y Cruz Azul

La pasión que transmitía el “LocoAnselmi en cada partido y la intensidad de sus dirigidos generaron una relación única con la afición, una conexión que en Cruz Azul no se vivía desde hacía años.

Tras su salida, su paso por el futbol portugués fue breve. Apenas permaneció unos meses con el equipo y, luego de la eliminación en el Mundial de Clubes, fue cesado de su puesto. Ahora, con el Botafogo tampoco logró consolidarse y fue despedido tras no tener el mejor desempeño.

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