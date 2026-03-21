Armando “Hormiga” González pasó de ser rechazado en las fuerzas básicas a brillar como líder de goleo en Chivas

(Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Armando “Hormiga” González no tuvo un camino sencillo para llegar a las Chivas de Guadalajara.

El delantero rojiblanco recordó que fue rechazado en dos ocasiones durante su etapa formativa por temas físicos, una historia que contrasta con su presente, donde ya figura como uno de los goleadores del equipo en la Liga MX.

De los rechazos en inferiores al debut con el primer equipo

(X / @Chivas)

Armando González reveló que durante su infancia no logró integrarse a las fuerzas básicas de Chivas, pese a haber destacado en pruebas con anotaciones. El delantero explicó que en dos ocasiones fue descartado por su altura.

“Me rechazaron, me dijeron que estaba muy chaparrito, que no podía ser delantero con esa estatura y ese peso. Me fui muy triste porque había metido muchos goles”, señaló en charla con Fernando Quirarte.

El atacante intentó nuevamente un año después, pero recibió la misma respuesta tras una semana de pruebas en Chivas San Rafael.

“Luego a los 13 años… me volvieron a invitar a hacer la prueba… y me dijeron lo mismo”, recordó.

Tras ambos intentos fallidos, encontró continuidad en la Tercera División con Real Aguascalientes. Posteriormente se integró al Guadalajara en la categoría Sub-15, donde inició su proceso de formación hasta debutar con el primer equipo el 13 de enero de 2024 frente a Santos Laguna.

Consolidación goleadora y su presente en el equipo rojiblanco

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Actualmente, González se ha posicionado como una de las opciones ofensivas del equipo. El delantero conquistó el título de goleo en el Apertura 2025 y se mantiene en la pelea durante el Clausura 2026, donde suma nueve anotaciones, ubicándose cerca del liderato.

Además de su desempeño en la cancha, el jugador fue convocado a la selección nacional para los compromisos ante Portugal y Bélgica en la reciente Fecha FIFA.

En el plano personal, el atacante señaló que se mantiene enfocado en su desarrollo profesional y no contempla una relación sentimental en este momento.

“No tengo novia… soy muy de mis rutinas, me gusta estar en lo mío… por mis objetivos”, comentó.