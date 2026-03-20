Vaquero Navarrete se sincera sobre lo que piensa de las peleas de influencers y famosos

Vaquero Navarrete expresó su opinión de las peleas de influencers (Foto: Getty Images)

Sin duda, las peleas de influencers y famosos han cautivado al público general y aquellos aficionados al boxeo, por lo que se han vuelto más virales pero a la vez controversiales. En medio de su éxito, algunos especialistas han cuestionado los riesgos que asumen tanto participantes como organizadores de estos eventos.

Recientemente, Emanuel Vaquero Navarrete, campeón unificado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo(FIB) de peso superpluma, se sinceró sobre este tipo de combates que han generado conversación.

En un encuentro con la prensa compartió su opinión sobre este tipo de peleas amateurs de boxeo, como es el Supernova y el reciente Ring Royale 2026. A diferencia del resto de los analistas y pugilistas, demeritó la preocupación en cuanto a las peleas y calidad de boxeo.

¿Qué dijo el Vaquero Navarrete de las peleas de influencers?

(Captura de pantalla Ring Royale YouTube)

Cuando le cuestionaron su opinión al respecto de las peleas de influencers en un encuentro con la prensa, el Vaquero evitó la controversia y mostró su respeto a este tipo de eventos mediáticos en redes sociales.

“No, siempre reservo pues la opinión, siempre mejor no ... o sea, lo respeto mucho y pues nada más no, no, no. Realmente ni sé qué es lo que está pasando”, compartió.

Al ser cuestionado sobre si suele ver este tipo de espectáculos, Navarrete señaló que normalmente no los sigue y gasta su tiempo en otro tipo de actividades, por lo que no generó más controversia. “No, no, no, normalmente no (las veo). No, trato de aprovechar el tiempo a veces con la familia y todo. Voy llegando a la pelea también. Así es, es, está primero esa parte”, afirmó, indicando que prioriza el tiempo con su familia y su preparación para las peleas sobre el seguimiento de otros eventos relacionados con el boxeo.

Emanuel Navarrete unifica títulos mundiales con nocaut histórico

El boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete alcanzó un nuevo hito en su carrera al unificar por primera vez dos campeonatos mundiales de peso superpluma tras vencer a Eduardo Sugar Núñez por nocaut técnico en el undécimo asalto el 28 de febrero. Con este triunfo, Navarrete se adjudicó el cinturón de la FIB y defendió con éxito el título de la OMB, consolidando su posición entre los peleadores más destacados de México.

Vaquero Navarrete es uno de los campeones más sólidos del boxeo mexicano en los últimos años (Instagram | worldboxingorg)

El inicio de la carrera de Navarrete estuvo marcado por la adversidad y el esfuerzo físico fuera del ring. Antes de convertirse en figura del boxeo internacional, el peleador de San Juan Zitlaltepec trabajó como albañil desde joven para solventar los gastos de su formación deportiva. Durante años, equilibró largas jornadas de trabajo y entrenamientos exigentes con el único objetivo de proclamarse campeón mundial, una meta que materializó por primera vez en diciembre de 2018 al derrotar al ghanés Isaac Dogboe y conquistar el título mundial supergallo de la OMB.

Esta victoria inicial no fue un hecho aislado en su ascenso; Navarrete defendió su campeonato supergallo en varias ocasiones y escaló a categorías superiores, sumando títulos en peso pluma y superpluma. El resultado es un récord profesional que refleja su dominio en el cuadrilátero: 40 victorias —33 por nocaut—, 2 derrotas y un empate, a sus 31 años, en lo que es considerado el punto más alto de su carrera.