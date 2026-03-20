Por qué Edson Álvarez no fue convocado por Javier Aguirre para jugar el México vs Portugal (Instagram / @edsonnalvarez)

La ausencia de Edson Álvarez en la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal se debe a que el capitán continúa en proceso de recuperación tras una cirugía en el tobillo izquierdo. Actualmente permanece en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Ciudad de México, fuera de la lista oficial que integrará el plantel dirigido por Javier Aguirre.

Edson Álvarez no fue llamado a la selección para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica en marzo de 2026 debido a que se encuentra en proceso de recuperación médica producto de una intervención quirúrgica en el tobillo izquierdo.

Su permanencia en el CAR, con autorización del club turco Fenerbahçe, responde únicamente a criterios médicos y no implica convocatoria formal con el equipo nacional. El futbolista acompañará simbólicamente al grupo durante la concentración, pero no está en condiciones de disputar los encuentros de la Fecha FIFA.

Edson Álvarez fue operado (IG/ @edsonnalvarez)

Edson Álvarez, de 28 años, fue operado el 17 de febrero de 2026 tras arrastrar molestias desde diciembre del año anterior. Desde entonces ha centrado su recuperación en las instalaciones del CAR, bajo supervisión médica autorizada por el club turco. Realiza sesiones físicas con doble turno y su regreso a la competición dependerá de su evolución y del visto bueno del cuerpo médico del Fenerbahçe.

Proceso de recuperación de Edson Álvarez

El tiempo estimado de baja se calculó entre cuatro y ocho semanas, ajustándose según responda a la terapia. Los primeros 30 días de recuperación transcurrieron antes de la convocatoria, etapa durante la cual realizó ejercicios intensivos. Informes médicos reportan una evolución favorable y existe la posibilidad de que Álvarez vuelva a la actividad a finales de marzo o principios de abril, siempre dependiendo del alta médica de su club.

Aunque la cercanía de los amistosos imposibilita su participación, no existe definición sobre si viajará con el grupo a Estados Unidos o regresará a Turquía para continuar con su recuperación. Su presencia junto a la selección se limita a aspectos simbólicos y de acompañamiento interno durante la concentración.

Rol de Álvarez dentro del grupo y dinámica de la selección mexicana

La decisión de permanecer en el CAR y convivir con los integrantes de la selección nacional fortalece su rol como referente del equipo (REUTERS/Marko Djurica/File Photo)

Sin figurar entre los convocados, Edson Álvarez mantiene un papel relevante como capitán dentro de la concentración en el CAR. Su acompañamiento diario al plantel implica motivación y respaldo en entrenamientos y actividades internas, reforzando la relación con el grupo que disputará los encuentros frente a Portugal y Bélgica como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

La decisión de permanecer en el CAR y convivir con los integrantes de la selección nacional fortalece su rol como referente del equipo. Su baja médica no implica aislamiento; por el contrario, le permite supervisar de cerca la dinámica interna y el avance en la preparación del combinado mexicano durante este periodo de amistosos internacionales.

La continuidad de Álvarez en la concentración refuerza la unidad del plantel y anticipa su eventual reincorporación a la fase final de la clasificación mundialista, una vez recibida el alta médica definitiva.