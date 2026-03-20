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Estas son las estrellas de Bélgica que estarán en el juego ante la Selección Mexicana

Los Diablos Rojos llegará con varias figuras de talla internacional para medirse al Tricolor en Chicago

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El duelo servirá como prueba
El duelo servirá como prueba clave rumbo al Mundial de 2026.

La Selección Mexicana se alista para una nueva Fecha FIFA con encuentros clave rumbo al Mundial de 2026, y uno de los compromisos más atractivos será frente a su similar de Bélgica. El duelo está programado para el martes 31 de marzo en el Soldier Field, donde el combinado tricolor buscará medir su nivel ante una de las selecciones más competitivas de Europa.

Este enfrentamiento forma parte de la preparación del equipo mexicano de cara a la Copa del Mundo, en la que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Por ello, el cuerpo técnico ha apostado por rivales de alto calibre que permitan evaluar el desempeño del plantel en escenarios exigentes.

Thibaut Courtois no verá acción
Thibaut Courtois no verá acción en el juego de preparación de su selección ante México.

Del lado europeo, Bélgica llegará con una plantilla llena de talento, aunque con una ausencia notable en la portería. El guardameta Thibaut Courtois no estará disponible, lo que representa una baja importante para los llamados “Diablos Rojos”. Sin embargo, el equipo mantiene solidez bajo los tres postes con alternativas que atraviesan buen momento en el fútbol internacional.

En ese sentido, nombres como Senne Lammens y Matz Sels aparecen como opciones para resguardar el arco belga, ambos con experiencia en ligas europeas de alto nivel. Su rendimiento reciente ha sido destacado, lo que brinda confianza al conjunto dirigido por el estratega en turno.

FILE PHOTO: Soccer Football -
FILE PHOTO: Soccer Football - Euro 2024 - Group E - Belgium v Romania - Cologne Stadium, Cologne, Germany - June 22, 2024 Belgium's Kevin De Bruyne reacts after the match REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

Más allá de la portería, Bélgica cuenta con un plantel repleto de figuras consolidadas. Entre ellas destacan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Jeremy Doku, quienes lideran un ataque capaz de generar peligro constante. A ellos se suman futbolistas como Leandro Trossard, Youri Tielemans, Axel Witsel y Thomas Meunier, que aportan equilibrio y experiencia en distintas zonas del campo.

La selección europea mantiene su
La selección europea mantiene su poderío pese a la ausencia de su arquero estelar.

Previo al choque ante México, el conjunto europeo sostendrá un partido amistoso frente a Estados Unidos. Dicho encuentro se disputará el sábado en el Mercedes-Benz Stadium a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, lo que servirá como preparación inmediata antes de enfrentar al Tricolor.

El Tricolor tendrá su segundo
El Tricolor tendrá su segundo juego de preparación ante Bélgica en Chicago.

Por su parte, México buscará aprovechar este tipo de partidos para afinar detalles tácticos y consolidar una base de jugadores rumbo a la justa mundialista. El duelo ante Bélgica representa una oportunidad para medir fuerzas ante un rival con figuras de élite y aspiraciones competitivas.

El enfrentamiento entre ambas selecciones está pactado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Soldier Field. Se espera un ambiente de alta expectativa, con aficionados mexicanos presentes en gran número en territorio estadounidense.

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