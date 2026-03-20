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Blue Demon Jr. lanza cómic innovador que mezcla lucha libre y tecnología digital

El proyecto apuesta por una experiencia interactiva para los fans del pancracio nacional

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El luchador decidió crear su
El luchador decidió crear su propia editorial junto a un equipo especializado. (Ilustración: Jesús Aviles)

El legado de Blue Demon Jr. da un nuevo paso fuera del ring con el lanzamiento de un proyecto editorial que busca innovar dentro de la lucha libre mexicana. Se trata de un cómic que combina narrativa gráfica de alto nivel con herramientas digitales, marcando una nueva etapa para el icónico personaje del “Demonio Azul”.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el luchador explicó el origen del proyecto y los obstáculos que enfrentó antes de concretarse.

El luchador apuesta por la
El luchador apuesta por la innovación para mantener vigente su legado.
“Este cómic tiene una peculiaridad muy especial. Hubo una empresa que se echó para atrás, entonces nos reunimos todos los que íbamos a crear este cómic y creamos La Llorona Cómics“, indicó.

Tras la cancelación inicial, el equipo optó por un modelo independiente y fundó la editorial La Llorona Comics, apostando por el control creativo y la calidad del producto. Para ello, se rodearon de especialistas reconocidos en el ámbito artístico y narrativo, consolidando un equipo con experiencia internacional.

Los lectores podrán acceder a
Los lectores podrán acceder a contenido exclusivo al escanear sus páginas.

Entre los nombres que destacan se encuentra Rulo Valdés, dibujante mexicano que ha trabajado con DC Comics, quien está a cargo del arte principal. El guion corre por cuenta de Óscar Amador, mientras que el hijo del propio luchador participa activamente en la producción de contenido adicional y en la proyección del proyecto.

Uno de los elementos más innovadores de esta propuesta es la integración de tecnología de realidad aumentada. A través de una aplicación móvil, los lectores pueden escanear las páginas del cómic y acceder a material exclusivo, como entrevistas, bocetos originales y contenido detrás de cámaras del proceso creativo.

La nueva obra combina narrativa
La nueva obra combina narrativa visual con herramientas digitales avanzadas.

Además, la publicación fue diseñada pensando en el público coleccionista. Se lanzaron dos versiones: una portada estándar y una edición especial ilustrada por Roxana Bob, disponible únicamente en puntos de venta seleccionados, lo que aumenta su valor entre los aficionados.

Este proyecto también representa una transición generacional. Mientras Blue Demon Jr. se prepara para su gira de despedida, su hijo y Blue Demon III continúan expandiendo la marca familiar hacia nuevos formatos, asegurando su permanencia en la cultura popular.

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