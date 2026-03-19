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Ni Gudiño ni Acevedo: él es el arquero que debería suplir a Malagón en el Mundial 2026 según las estadísticas

Javier Aguirre deberá hacer varios movimientos en la Selección Mexicana para tener un equipo competitivo, por lo que deberá voltear a ver todas las opciones disponibles

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Una lesión inesperada cambió los
Una lesión inesperada cambió los planes de la dirección técnica del Tri que deberá ajustar el plantel a meses del debut. (Jovani Pérez | Infobae México)

México se encuentra atravesando momentos de incertidumbre de cara al Mundial 2026 debido a las constantes bajas por lesión que ha sufrido el conjunto azteca. Desde delanteros como Santi Gimenez, hasta Luis Ángel Malagón quien se perfilaba para ser el arquero titular y que, por estadísticas, podría ser sustituido por un compañero que no figura entre los favoritos.

La reciente vacante en la portería de la Selección Mexicana ha reavivado el debate sobre quién debe ocupar el puesto de tercer arquero que esté disponible, con buen nivel y que entienda la propuesta de juego de Javier Aguirre.

El guardameta americanista buscaba defender
El guardameta americanista buscaba defender el arco mexicano por primera vez en un mundial. (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)

Alternativas en la portería que resuenan entre los elegidos

Dentro del bicampeón Toluca, Hugo González y Luis García se alternaron la titularidad y figuran entre los arqueros más consistentes del torneo. González suma 1,79 goles evitados en cinco partidos, mientras que García registra 1,35 en seis encuentros, colocándose en tercer y cuarto lugar según la estadística de referencia.

El entrenador Antonio Mohamed ha resaltado el alto nivel que manejan ambos: “los veo parejos de nivel, ambos me dan mucha seguridad”. Desde que comparten la portería, González promedia 1,46 goles evitados y García uno por torneo; apenas han cometido un error que derivó en gol, mostrando incidencia mínima en jugadas críticas.

Ninguno ha sido convocado con el actual cuerpo técnico de la selección nacional. Esta falta de participación limita su proyección directa hacia el Tri, a pesar de su regularidad en la Liga MX.

En contraste, los seleccionados recurrentes del Tri como Raúl “Tala” Rangel, de Chivas, y Carlos Acevedo, de Santos Laguna, muestran resultados considerablemente menores en la métrica de goles evitados. Rangel presenta un saldo negativo de -0,59 goles evitados, mientras Acevedo figura con un -8,36, ubicándose en las posiciones 15 y 25 del ranking respectivo. Andrés Gudiño, de Cruz Azul, presenta un promedio de 0,66, haciéndolo uno de los que ofrecen un porcentaje positivo de acuerdo con el sitio especializado Sofascore.

El cancerbero de las Chivas
El cancerbero de las Chivas se perfila para ser el titular en la justa mundialista. (Crédito: IG/@raulra_22)

¿Quién es el portero con mejores estadísticas?

Los números posicionan a Toño Rodríguez, jugador de los Xolos de Tijuana, como la opción con el mejor desempeño reciente dentro de la Liga MX, situándolo por encima de otros candidatos habituales y emergentes.

Rodríguez destaca principalmente por la métrica de “goles evitados”, una estadística que mide cuantitativamente la capacidad individual de un arquero para impedir anotaciones a partir de la dificultad de los disparos recibidos. Su registro supera tanto a históricos convocados como a aspirantes regulares, consolidándolo como el candidato más sólido para la próxima convocatoria nacional.

Durante el Clausura 2026, Antonio Rodríguez, de 33 años, ha evitado 2,20 goles en once partidos, el segundo mejor registro del torneo. Solo el portero de Pumas lo supera en esta categoría. El cálculo elimina factores externos como el desempeño defensivo del equipo y se basa en comparar la calidad de los tiros recibidos y los goles encajados.

La relevancia de esta métrica radica en que aísla el rendimiento del guardameta respecto a cualquier aspecto colectivo, enfocándose únicamente en su eficacia personal bajo los tres palos. Rodríguez cuenta apenas con dos apariciones con la selección mayor, una con Diego Cocca y otra con Jaime Lozano, ambas en 2023. Pese a su limitada experiencia internacional, su veteranía y constancia en la Liga MX fortalecen su perfil frente a otros nombres en consideración.

El campeón olímpico mexicano levanta
El campeón olímpico mexicano levanta la mano con su trabajo para ocupar uno de los tres lugares disponibles. (Captura de pantalla Sofascore)

Su pasado con el Tri

La candidatura de Rodríguez surge tras varios periodos sin convocatorias, aunque su rendimiento en la Liga MX lo respalda como una alternativa fiable. Desde 2021, su promedio es de menos de un error por torneo derivado en gol (0,14).

Las comparaciones reflejan que Rodríguez sobresale en los apartados más objetivos, lo que, a pesar de su bajo perfil mediático, lo sitúa como la opción estadísticamente más fiable para resguardar la portería mexicana en la próxima etapa de selección.

Rodríguez, lejos de los focos principales, sigue acumulando méritos numéricos y mantiene una trayectoria estable. Las cifras de esta temporada vuelven a colocarlo entre los nombres más viables para defender el arco nacional.

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