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Isaac del Toro podría correr en México: planean el regreso de la Vuelta a México en 2027

La fiebre por el ciclista mexicano ha causado el interés por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo para volver a formar parte del programa internacional de la UCI

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La fiebre por el ciclista
La fiebre por el ciclista mexicano ha causado el interés por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo para volver a formar parte del programa internacional de la UCI (Terreno Adriático)

La Unión Ciclista de México (UCM) busca aprovechar la efervescencia que hay en el país por el gran momento que está teniendo Isaac del Toro y volver a tener una carrera en casa.

De acuerdo con un reporte del portal especializado en ciclismo Escape Collective, la UCM planea revivir la Vuelta a México a principios de la próxima temporada probablemente en enero del 2027.

Objetivo de subir a la categoría UCI

La Vuelta a México busca
La Vuelta a México busca formar parte de la UCI. (IG @sidisport_official)

Los organizadores del evento aspiran a que la carrera logre alcanzar la máxima categoría UCI posible, con el fin de que “El Torito” pueda participar junto a su equipo, el UAE Team Emirates-XRG.

“Sería fantástico para nosotros. Y si tenemos la suerte de contar de nuevo con Isaac en nuestro Campeonato Nacional, como lo hicimos el año pasado en octubre en Ensenada, entonces tal vez UAE y otros equipos puedan realizar su entrenamiento en altitud aquí en México y formar parte de la Vuelta a México antes del Tour Down Under”, comentó para Escape Collective el presidente de la Unión Ciclista de México, Bernardo de la Garza.

Este regreso viene impulsado por la nueva federación mexicana de ciclismo, quienes buscan aprovechar la gran euforia por el momento que está viviendo el oriundo de Ensenada para que más personas en México se animen a practicar el deporte.

Historia de La Vuelta a México

La última edición de la
La última edición de la carrera se llevó a cabo en 2015. (IG Andorra Cycling Masters)

La Vuelta a México, una de las carreras ciclistas por etapas más emblemáticas del país, se disputó de manera intermitente desde su debut en 1948 hasta su último parón en 2016.

La competencia de ciclismo en ruta, que recorrió diversas regiones mexicanas, enfrentó constantes interrupciones por problemas logísticos, económicos y organizativos, dejando un legado de pasión deportiva marcado por figuras locales y pugnas institucionales.

En sus inicios, la prueba brilló con talentos nacionales como Eduardo Aguilar, quien se coronó en la primera edición de 1948. La década de 1950 vio el dominio absoluto de Ángel Romero, quien encadenó cuatro victorias consecutivas y elevó el nivel de la carrera a un espectáculo inolvidable para los aficionados.

Sin embargo, las tensiones entre empresas privadas y el gobierno mexicano por el control organizativo culminaron en 1999 con la desaparición temporal de la Vuelta, un golpe duro para el ciclismo azteca.

Un breve renacer llegó en 2003 con la Vuelta a las Américas, una ambiciosa edición única de 21 etapas disputadas entre febrero y marzo, ganada por el mexicano Julio César Rangel.

Tras cinco años de ausencia, la carrera resurgió en 2008 bajo el patrocinio del Instituto Telmex y el respaldo de la CONADE, integrándose al UCI America Tour como una prueba categoría 2.2. De 2009 a 2010, adoptó el nombre oficial Vuelta a México Telmex, atrayendo mayor atención internacional.

No obstante, la inestabilidad persistió y en 2011 cuando la carrera estaba anunciada para abril, se pospuso a septiembre y terminó suspendida.

Regresó en 2014, pero la falta de apoyo económico y sponsors la condenó a la desaparición en 2016.

Hoy, la Vuelta a México permanece inactiva, evocando nostalgia entre ciclistas y seguidores que sueñan con su retorno para volver a tener una carrera del tour en suelo nacional.

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