México Deportes

CDMX se queda sin Lionel Messi por segundo año consecutivo: así fue el partido que impidió el regreso del astro argentino a México

El único juego oficial del ex futbolista del Barcelona en México fue en los octavos de final de la Concachampions 2024 frente a los Rayados de Monterrey

Guardar
El único juego oficial del
El único juego oficial del ex futbolista del Barcelona en México fue en los octavos de final de la Concachampions 2024 frente a los Rayados de Monterrey. (EFE/Alberto Boal)

El público mexicano volverá a quedarse con las ganas de tener a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores en la historia, en la capital del país luego de que el Inter de Miami fuera eliminado en octavos de final de la CONCACAF Champions Cup por la regla del gol de visitante ante el Nashville SC, frustrando un posible duelo en el Estadio Banorte.

Sin embargo, no es la primera decepción para la afición mexicana, quienes hace un año ya se ilusionaban con ver a la leyenda del Barcelona en el Estadio Olímpico Universitario pero un gol en el último minuto del Vancouver Whitecaps frustró el pase de Pumas a semifinales de la CONCACAF Champions Cup, impidiendo un vibrante duelo contra el Inter de Miami de Lionel Messi.

Afición en CDMX se queda con las ganas de ver a Messi

Lionel Messi se quedó a
Lionel Messi se quedó a 15 minutos de venir a Ciudad de México. (Jim Rassol-Imagn Images/File Photo)

Cuando la mesa parecía estar servida para que Lionel Messi se enfrentara al América en cuartos de final, luego de que tanto el Inter de Miami como el conjunto azulcrema consiguieran buenos resultados en sus partidos de ida, ocurrió lo que todos los aficionados temían.

A diferencia de hace un año, cuando Pumas decepcionó al caer en el último minuto ante Vancouver Whitecaps, el conjunto de Coapa logró cumplir el objetivo de avanzar a la siguiente ronda tras vencer al Philadelphia Union por 2-1 en el marcador global.

Sin embargo, esta vez quienes decepcionaron fue el Inter de Miami, quienes lideraron la eliminatoria por más de 70 minutos pero una desconcentración al 74′ permitió a Cristian Espinoza igualar el resultado para el Nashville y sellar la sorpresa por la regla del gol de visitante.

Este representa un golpe duro no solamente para la afición, sino también para una directiva que ya planeaba abrir el Estadio Banorte para recibir a más aficionados y poder disfrutar de uno de los mejores jugadores de la historia en vivo.

La vez que Lionel Messi jugó en Ciudad de México

Lionel Messi en un juego
Lionel Messi en un juego de exhibición en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de no haber disputado un encuentro oficial en la capital mexicana, Lionel Messi ya disputó un partido amistoso en el Estadio Ciudad de los Deportes cuando se armó un juego de exhibición, donde invitó a sus amigos para armar una cáscara entre futbolistas legendarios.

Desde Martín Palermo y Roberto Abbondanzieri hasta Romario, Jorge Campos y estrellas emergentes como Julio Gómez y Jorge Espericueta, un selecto grupo de leyendas compartió cancha con Lionel Messi en ese duelo inolvidable.

El partido, que terminó 5-4 a favor del equipo de “La Pulga”, contó también con cracks de la Liga MX como Mauro Camoranesi, Christian “Chaco” Giménez, Gerardo Torrado y Jared Borgetti, quienes armaron el poderoso once de Estrellas del Mundo.

Temas Relacionados

CDMXLionel MessiCONCACAF Champions CupInter de Miamimexico-deportes

Más Noticias

Ramón Juárez reconoce fallas en el América pese a clasificar en la Concacaf Champions Cup: “no es lo que buscábamos”

Juárez destacó la necesidad de corregir errores tras el empate ante Philadelphia Union

Ramón Juárez reconoce fallas en

Isaac del Toro podría correr en México: planean el regreso de la Vuelta a México en 2027

La fiebre por el ciclista mexicano ha causado el interés por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo para volver a formar parte del programa internacional de la UCI

Isaac del Toro podría correr

México acelera preparativos para el Mundial 2026 con simulacros clave para los partidos de repechaje

La funcionaria, Gabriela Cuevas reveló la coordinación de los simulacros y estrategias para garantizar el éxito del torneo en nuestro país

México acelera preparativos para el

América avanzó con sufrimiento ante Philadelphia Union y Jardine lo reconoce: “no queríamos que pasara esto”

Las Águilas enfrentarán a Nashville SC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

América avanzó con sufrimiento ante

Anselmi vuelve a recordar a Cruz Azul y le manda mensaje a Víctor Velázquez: “Cambiaría muchas cosas en mi carrera”

El entrenador argentino guarda un cariño especial por el cuadro cementero y su afición

Anselmi vuelve a recordar a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del hijo del ‘Mayo Zambada’

Del hijo del ‘Mayo Zambada’ al ‘Lobo Menor’: cómo Polanco se convirtió en un punto estratégico de narcos en CDMX

Por qué el lugar de nacimiento de Juan Carlos Valencia González, el sucesor de El Mencho en el CJNG, complica su investigacion

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de marzo: nuevo líder del CJNG sería el hijastro de El Mencho

Quién es Juan Carlos Valencia González, el discreto hijastro de “El Mencho” que sería el nuevo líder del CJNG

Juan Carlos Valencia, hijastro estadounidense de “El Mencho”, es el nuevo líder del CJNG, según WSJ

ENTRETENIMIENTO

Comediante Pablo Cheng ‘Oh, cielos’

Comediante Pablo Cheng ‘Oh, cielos’ festejará su fiesta de XV años a sus 69 con vestido; comunidad LGBT lo reprueba

Angélica Vale revela cómo logró dejar atrás el escándalo de su divorcio con Otto Padrón: “Es lo más bello”

Sergio Mayer defiende la remodelación de su oficina en la Cámara de Diputados y niega privilegios: “Yo invertí”

Andrea Legarreta revela la curiosa razón por la que Bruno Mars rechazó tomarse una foto con ella

Incentivo fiscal y diplomado con certificación universitaria impulsan competitividad del cine mexicano

DEPORTES

Isaac del Toro podría correr

Isaac del Toro podría correr en México: planean el regreso de la Vuelta a México en 2027

México acelera preparativos para el Mundial 2026 con simulacros clave para los partidos de repechaje

América avanzó con sufrimiento ante Philadelphia Union y Jardine lo reconoce: “no queríamos que pasara esto”

Anselmi vuelve a recordar a Cruz Azul y le manda mensaje a Víctor Velázquez: “Cambiaría muchas cosas en mi carrera”

El Satánico dice adiós la lucha libre tras mas 50 años de carrera profesional: “Me siento en shock por mi última lucha”