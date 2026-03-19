CDMX se queda sin Lionel Messi por segundo año consecutivo: así fue el partido que impidió el regreso del astro argentino a México

El único juego oficial del ex futbolista del Barcelona en México fue en los octavos de final de la Concachampions 2024 frente a los Rayados de Monterrey. (EFE/Alberto Boal)

El público mexicano volverá a quedarse con las ganas de tener a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores en la historia, en la capital del país luego de que el Inter de Miami fuera eliminado en octavos de final de la CONCACAF Champions Cup por la regla del gol de visitante ante el Nashville SC, frustrando un posible duelo en el Estadio Banorte.

Sin embargo, no es la primera decepción para la afición mexicana, quienes hace un año ya se ilusionaban con ver a la leyenda del Barcelona en el Estadio Olímpico Universitario pero un gol en el último minuto del Vancouver Whitecaps frustró el pase de Pumas a semifinales de la CONCACAF Champions Cup, impidiendo un vibrante duelo contra el Inter de Miami de Lionel Messi.

Afición en CDMX se queda con las ganas de ver a Messi

Lionel Messi se quedó a 15 minutos de venir a Ciudad de México. (Jim Rassol-Imagn Images/File Photo)

Cuando la mesa parecía estar servida para que Lionel Messi se enfrentara al América en cuartos de final, luego de que tanto el Inter de Miami como el conjunto azulcrema consiguieran buenos resultados en sus partidos de ida, ocurrió lo que todos los aficionados temían.

A diferencia de hace un año, cuando Pumas decepcionó al caer en el último minuto ante Vancouver Whitecaps, el conjunto de Coapa logró cumplir el objetivo de avanzar a la siguiente ronda tras vencer al Philadelphia Union por 2-1 en el marcador global.

Sin embargo, esta vez quienes decepcionaron fue el Inter de Miami, quienes lideraron la eliminatoria por más de 70 minutos pero una desconcentración al 74′ permitió a Cristian Espinoza igualar el resultado para el Nashville y sellar la sorpresa por la regla del gol de visitante.

Este representa un golpe duro no solamente para la afición, sino también para una directiva que ya planeaba abrir el Estadio Banorte para recibir a más aficionados y poder disfrutar de uno de los mejores jugadores de la historia en vivo.

La vez que Lionel Messi jugó en Ciudad de México

Lionel Messi en un juego de exhibición en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de no haber disputado un encuentro oficial en la capital mexicana, Lionel Messi ya disputó un partido amistoso en el Estadio Ciudad de los Deportes cuando se armó un juego de exhibición, donde invitó a sus amigos para armar una cáscara entre futbolistas legendarios.

Desde Martín Palermo y Roberto Abbondanzieri hasta Romario, Jorge Campos y estrellas emergentes como Julio Gómez y Jorge Espericueta, un selecto grupo de leyendas compartió cancha con Lionel Messi en ese duelo inolvidable.

El partido, que terminó 5-4 a favor del equipo de “La Pulga”, contó también con cracks de la Liga MX como Mauro Camoranesi, Christian “Chaco” Giménez, Gerardo Torrado y Jared Borgetti, quienes armaron el poderoso once de Estrellas del Mundo.