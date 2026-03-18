Primer goleador del Estadio Azteca no recibe invitación a reinauguración

Arlindo reclama no haber sido invitado a la reinauguración todavía. (Infobae México)

Arlindo dos Santos, el futbolista brasileño que marcó el primer gol en la historia del Estadio Azteca, reveló públicamente que no ha recibido invitación para la próxima reinauguración del recinto, ahora denominado Estadio Banorte.

El evento está programado para el 28 de marzo de 2026, cuando la selección de México enfrentará a Portugal en el renovado estadio de la Ciudad de México.

Según la historia publicada en la cuenta oficial de Instagram de dos Santos, el exjugador manifestó: “Lamentablemente aún no llega llamada o invitación a la reinauguración”, en referencia directa a los organizadores del evento.

IG/@arlindodossantoscruz

Arlindo dos Santos Cruz, nacido el 26 de abril de 1940 en Ilhéus, Brasil, ingresó en la historia del fútbol mexicano el 29 de mayo de 1966, cuando anotó el primer gol en el entonces Estadio Azteca durante un partido entre el Club América y el Torino de Italia.

El encuentro, que marcó la inauguración oficial del estadio, finalizó con empate a dos goles ante más de 100 mil espectadores.

“Recuerdo más o menos cuando pegué el tiro en aquella jugada, recuerdo cómo se elaboró la jugada, fue colaboración de todos mis compañeros... paré el balón y lo acomodé para tirar a gol”, relató dos Santos en entrevista para Mediotiempo.

El Estadio Azteca, que será rebautizado como Estadio Banorte, ha sido escenario de momentos históricos para el fútbol mundial, incluidas dos finales de Copa del Mundo y partidos protagonizados por figuras como Pelé y Diego Maradona.

El propio dos Santos integró el plantel del Club América en la década de los sesenta, periodo en el que logró un campeonato de liga y se consolidó como un referente del balompié mexicano.

Además, participó en clubes como Toluca y Pachuca y formó parte del equipo nacional de Brasil en los Juegos Panamericanos de 1963, donde obtuvo la medalla de oro.

La ausencia de invitación a la reinauguración, compartida por dos Santos en su red social, ha empezado a generar reacciones entre aficionados y especialistas, quienes señalaron la importancia de reconocer la trayectoria del primer goleador del estadio en una ceremonia de tal relevancia.

El Estadio Banorte está cada vez más listo para su reapertura (X@MXESTADIOS)

El 28 de marzo de 2026, el renovado recinto abrirá sus puertas con un partido internacional, que está cargado de mucha expectativa ante la posible presencia del delantero Cristiano Ronaldo, quien de momento se encuentra lesionado y es incierta su participación en dicha fecha.

Todo esto se da en un contexto que marca una nueva etapa para uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Ciudad de México. Además, con el Mundial 2026 a menos de 90 días de arrancar precisamente en dicho recinto, la expectativa entre los afiocnados mexicanos crece.

Arlindo dos Santos también es miembro del Salón de la Fama del Fútbol, distinción obtenida por su legado en el deporte.

El desarrollo de la reinauguración y la eventual inclusión de Arlindo dos Santos en los actos oficiales serán seguidos de cerca por el público y los medios deportivos, ante la expectativa generada por el mensaje del histórico goleador.