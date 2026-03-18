México Deportes

Le salió caro el festejo a Efraín Juárez: tendrá que pagar miles de pesos por sus gestos en el partido contra Cruz Azul

Las imágenes de los gestos del estratega al final del partido ante La Máquina provocaron la imposición de una sanción significativa por parte de la Liga MX

Guardar
Efraín Juárez recibe una multa
Efraín Juárez recibe una multa significativa por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX después del juego de la Jornada 11. REUTERS/Eloisa Sanchez

Después de días de incertidumbre, la Liga MX impuso una sanción económica a Efraín Juárez, actual director técnico de Pumas UNAM, tras los gestos realizados al término del partido frente a Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026.

La decisión se tomó después de que la Comisión Disciplinaria analizara las imágenes y el informe arbitral, concluyendo que la actitud del entrenador infringió el reglamento vigente de la Liga MX.

El efusivo festejo de Juárez
El efusivo festejo de Juárez se produjo luego del empate conseguido por los universitarios tras ir perdiendo por dos goles y con un jugador menos en el Estadio Olímpico Universitario. REUTERS/Eloisa Sanchez

La decisión de sancionar a Juárez se tomó luego de que las imágenes del festejo circularon ampliamente en redes sociales. Las acciones del técnico fueron consideradas contrarias al reglamento de competencia, al ser vistas como conducta antideportiva y ofensiva, lo que derivó en la imposición de una penalización económica sin suspensión para el estratega.

Contexto y decisión de la Comisión Disciplinaria

El festejo de Efraín Juárez durante la Jornada 11 del Clausura 2026 fue el detonante de la investigación. El entrenador de Pumas fue captado haciendo gestos considerados ofensivos al término del partido.

  • El festejo incluyó ademanes obscenos hacia la tribuna y frases dirigidas tras el empate.
  • Las imágenes y el informe arbitral fueron determinantes para la apertura del expediente disciplinario.
  • La Comisión Disciplinaria evaluó el comportamiento bajo el reglamento vigente.
Efraín Juárez, entrenador de Pumas,
Efraín Juárez, entrenador de Pumas, realizó gestos considerados ofensivos al término del partido, lo que derivó en una investigación formal. (Captura de pantalla)

La resolución busca proteger la imagen de la Liga MX e imponer límites claros sobre las manifestaciones públicas de sus protagonistas.

Motivos y monto de la multa

La sanción económica aplicada a Efraín Juárez alcanzó los 350 mil pesos mexicanos. El castigo se fundamentó en el Reglamento de Sanciones y en antecedentes recientes de la competencia.

  • El reglamento estipula sanciones para festejos considerados irrespetuosos o antideportivos.
  • En este caso, la multa se aplicó de forma exclusiva, sin acompañarse de suspensión.
  • La Comisión tomó en cuenta la gravedad del hecho y la reincidencia de conductas similares.
La Comisión Disciplinaria impuso una
La Comisión Disciplinaria impuso una multa de 350 mil pesos a Efraín Juárez por conductas antideportivas durante la Jornada 11 del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

La penalización refuerza la postura de la Liga MX frente a este tipo de comportamientos y envía un mensaje de tolerancia cero.

Impacto en Pumas y próximos partidos

Pese a la sanción, para Pumas la sanción no salió tan cara como pudo haber sido, ya que Juárez podrá permanecer en el banquillo universitario durante sus próximos compromisos.

El equipo enfrentará el Clásico Capitalino ante América con su entrenador al mando, en lo que será un partido clave para la lucha por la clasificación a la fase final del torneo.

Pumas mantendrá a Efraín Juárez
Pumas mantendrá a Efraín Juárez al frente para el próximo Clásico Capitalino contra América pese a la sanción. REUTERS/Eloisa Sanchez

La multa impuesta al técnico tiene repercusiones directas en el club y en el ambiente de la Liga MX, ya que el episodio pone bajo la lupa el comportamiento de los actores principales del futbol mexicano.

Temas Relacionados

Efraín JuárezPumasCruz AzulJornada 11Clausura 2026Liga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Por qué Santos Escobar tendrá que operarse tras lesión en WWE NXT y AAA

Su futuro inmediato dependerá de cómo evolucione tras el procedimiento, mientras WWE y AAA deberán buscar alternativas en los cuadriláteros

Por qué Santos Escobar tendrá

Jaime Munguía peleará por un título mundial el 2 de mayo en la cartelera de David Benavidez vs Zurdo Ramírez

La ausencia de Saúl “Canelo” Álvarez en las carteleras de mayo de 2026 no ha impedido que otros boxeadores mexicanos tomen el centro de la escena

Jaime Munguía peleará por un

Diego Lainez rompe el silencio y pone en duda su elección en Europa: ¿se equivocó?

Su etapa en el futbol europeo estuvo marcada por la falta de continuidad dentro del campo

Diego Lainez rompe el silencio

México vs Panamá: a qué hora y dónde ver el partido de la selección femenil en el Premundial Marruecos 2026

El conjunto liderado por Miguel Gamero buscará ampliar su diferencia de goles ante un conjunto canalero que no mostró resistencia en su primer encuentro

México vs Panamá: a qué

Qué necesita el Betis de Álvaro Fidalgo para clasificar a la siguiente ronda de la UEFA Europa League

El ex mediocampista del América se juega el pase a la siguiente ronda de la competencia europea, donde sigue soñando con el campeonato y ser convocado al Mundial 2026

Qué necesita el Betis de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Miente la FGR”: exhiben a

“Miente la FGR”: exhiben a cursantes bebiendo dentro de centro de formación de la FGR, contrario a lo que dijo la institución

Capturan en CDMX a “La Maracucha”, integrante del “Tren de Aragua” por trata, extorsión y narcomenudeo

Detienen en Sonora a “El Sapo”, objetivo prioritario acusado de tráfico de droga hacia EEUU

Desde la incompetencia hasta falta de coordinación: las posibles razones por las que FGR no aseguró la cabaña de El Mencho

Captura del “Lobo Menor” en México: cómo se creó la alianza entre “Los Lobos” y el CJNG

ENTRETENIMIENTO

El PRI CONFIRMA a Tony

El PRI CONFIRMA a Tony Meléndez de Grupo Primavera como aspirante fuerte a gubernatura de Chihuahua

BTS presenta especial “Arirang”: ¿A qué hora se podrá ver el concierto en México?

Esta fue la última telenovela de Adela Noriega, la estrella de Televisa que desapareció de la TV

Sergio Mayer regresa al Congreso: “Fue incorrecto y ofrezco una disculpa a la sociedad”

¿Poncho de Nigris creó Ring Royale por rechazo a Marcela Mistral? Esto es lo que se sabe

DEPORTES

Efraín Juárez tendrá que pagar

Efraín Juárez tendrá que pagar multa por sus gestos tras el empate ante Cruz Azul

Por qué Santos Escobar tendrá que operarse tras lesión en WWE NXT y AAA

Jaime Munguía peleará por un título mundial el 2 de mayo en la cartelera de David Benavidez vs Zurdo Ramírez

Diego Lainez rompe el silencio y pone en duda su elección en Europa: ¿se equivocó?

México vs Panamá: a qué hora y dónde ver el partido de la selección femenil en el Premundial Marruecos 2026