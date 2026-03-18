Le salió caro el festejo a Efraín Juárez: tendrá que pagar miles de pesos por sus gestos en el partido contra Cruz Azul

Después de días de incertidumbre, la Liga MX impuso una sanción económica a Efraín Juárez, actual director técnico de Pumas UNAM, tras los gestos realizados al término del partido frente a Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026.
La decisión se tomó después de que la Comisión Disciplinaria analizara las imágenes y el informe arbitral, concluyendo que la actitud del entrenador infringió el reglamento vigente de la Liga MX.
La decisión de sancionar a Juárez se tomó luego de que las imágenes del festejo circularon ampliamente en redes sociales. Las acciones del técnico fueron consideradas contrarias al reglamento de competencia, al ser vistas como conducta antideportiva y ofensiva, lo que derivó en la imposición de una penalización económica sin suspensión para el estratega.
Contexto y decisión de la Comisión Disciplinaria
El festejo de Efraín Juárez durante la Jornada 11 del Clausura 2026 fue el detonante de la investigación. El entrenador de Pumas fue captado haciendo gestos considerados ofensivos al término del partido.
- El festejo incluyó ademanes obscenos hacia la tribuna y frases dirigidas tras el empate.
- Las imágenes y el informe arbitral fueron determinantes para la apertura del expediente disciplinario.
- La Comisión Disciplinaria evaluó el comportamiento bajo el reglamento vigente.
La resolución busca proteger la imagen de la Liga MX e imponer límites claros sobre las manifestaciones públicas de sus protagonistas.
Motivos y monto de la multa
La sanción económica aplicada a Efraín Juárez alcanzó los 350 mil pesos mexicanos. El castigo se fundamentó en el Reglamento de Sanciones y en antecedentes recientes de la competencia.
- El reglamento estipula sanciones para festejos considerados irrespetuosos o antideportivos.
- En este caso, la multa se aplicó de forma exclusiva, sin acompañarse de suspensión.
- La Comisión tomó en cuenta la gravedad del hecho y la reincidencia de conductas similares.
La penalización refuerza la postura de la Liga MX frente a este tipo de comportamientos y envía un mensaje de tolerancia cero.
Impacto en Pumas y próximos partidos
Pese a la sanción, para Pumas la sanción no salió tan cara como pudo haber sido, ya que Juárez podrá permanecer en el banquillo universitario durante sus próximos compromisos.
El equipo enfrentará el Clásico Capitalino ante América con su entrenador al mando, en lo que será un partido clave para la lucha por la clasificación a la fase final del torneo.
La multa impuesta al técnico tiene repercusiones directas en el club y en el ambiente de la Liga MX, ya que el episodio pone bajo la lupa el comportamiento de los actores principales del futbol mexicano.