Le salió caro el festejo a Efraín Juárez: tendrá que pagar miles de pesos por sus gestos en el partido contra Cruz Azul

Efraín Juárez recibe una multa significativa por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX después del juego de la Jornada 11. REUTERS/Eloisa Sanchez

Después de días de incertidumbre, la Liga MX impuso una sanción económica a Efraín Juárez, actual director técnico de Pumas UNAM, tras los gestos realizados al término del partido frente a Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026.

La decisión se tomó después de que la Comisión Disciplinaria analizara las imágenes y el informe arbitral, concluyendo que la actitud del entrenador infringió el reglamento vigente de la Liga MX.

El efusivo festejo de Juárez se produjo luego del empate conseguido por los universitarios tras ir perdiendo por dos goles y con un jugador menos en el Estadio Olímpico Universitario. REUTERS/Eloisa Sanchez

La decisión de sancionar a Juárez se tomó luego de que las imágenes del festejo circularon ampliamente en redes sociales. Las acciones del técnico fueron consideradas contrarias al reglamento de competencia, al ser vistas como conducta antideportiva y ofensiva, lo que derivó en la imposición de una penalización económica sin suspensión para el estratega.

Contexto y decisión de la Comisión Disciplinaria

El festejo de Efraín Juárez durante la Jornada 11 del Clausura 2026 fue el detonante de la investigación. El entrenador de Pumas fue captado haciendo gestos considerados ofensivos al término del partido.

El festejo incluyó ademanes obscenos hacia la tribuna y frases dirigidas tras el empate.

Las imágenes y el informe arbitral fueron determinantes para la apertura del expediente disciplinario.

La Comisión Disciplinaria evaluó el comportamiento bajo el reglamento vigente.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, realizó gestos considerados ofensivos al término del partido, lo que derivó en una investigación formal. (Captura de pantalla)

La resolución busca proteger la imagen de la Liga MX e imponer límites claros sobre las manifestaciones públicas de sus protagonistas.

Motivos y monto de la multa

La sanción económica aplicada a Efraín Juárez alcanzó los 350 mil pesos mexicanos. El castigo se fundamentó en el Reglamento de Sanciones y en antecedentes recientes de la competencia.

El reglamento estipula sanciones para festejos considerados irrespetuosos o antideportivos.

En este caso, la multa se aplicó de forma exclusiva, sin acompañarse de suspensión .

La Comisión tomó en cuenta la gravedad del hecho y la reincidencia de conductas similares.

La Comisión Disciplinaria impuso una multa de 350 mil pesos a Efraín Juárez por conductas antideportivas durante la Jornada 11 del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

La penalización refuerza la postura de la Liga MX frente a este tipo de comportamientos y envía un mensaje de tolerancia cero.

Impacto en Pumas y próximos partidos

Pese a la sanción, para Pumas la sanción no salió tan cara como pudo haber sido, ya que Juárez podrá permanecer en el banquillo universitario durante sus próximos compromisos.

El equipo enfrentará el Clásico Capitalino ante América con su entrenador al mando, en lo que será un partido clave para la lucha por la clasificación a la fase final del torneo.

Pumas mantendrá a Efraín Juárez al frente para el próximo Clásico Capitalino contra América pese a la sanción. REUTERS/Eloisa Sanchez

La multa impuesta al técnico tiene repercusiones directas en el club y en el ambiente de la Liga MX, ya que el episodio pone bajo la lupa el comportamiento de los actores principales del futbol mexicano.