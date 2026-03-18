Director técnico del Philadelphia Union compara al América con un gigante europeo y desata polémica: “Lo han demostrado”

El conjunto estadounidense mantiene la confianza pese a sus recientes resultados y apunta a revertir la situación.

En la antesala de un duelo que genera expectativa en el ámbito internacional, el Philadelphia Union reconoció la jerarquía del América, al que consideran una de las instituciones más influyentes del continente. Desde el cuerpo técnico del conjunto estadounidense, se subrayó el peso histórico y competitivo del equipo de Coapa, al grado de equipararlo con un gigante europeo por su dominio tanto local como fuera de sus fronteras.

El entrenador Bradley Carnell no dudó en establecer un paralelismo con el Bayern Múnich, destacando la relevancia del cuadro mexicano.

“Sí, claro, América es el gigante, es el Bayern Múnich de Alemania, creo que el juego de la semana pasada lo demostró, pero en el segundo tiempo tuvimos nuestras chances, la verdad es que estamos emocionados y con muchas ganas”, expresó el estratega, dejando ver el respeto que existe hacia su rival.

Mar 14, 2026; Atlanta, Georgia, USA; Philadelphia Union head coach Bradley Carnell on the bench against Atlanta United at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images

A pesar del reconocimiento, el técnico dejó claro que su equipo buscará competir sin complejos. Señaló que la clave será mantener la calma y ejecutar su planteamiento con disciplina.

“Sí, nosotros tratamos ir por ese camino, debemos de correr ese rol, el gigante siempre puede caer, vimos un partido muy empatado, vemos muchas posibilidades, es un juego que estamos emocionados, no vemos la temporada que teneos, tenemos que poner todo de lado, no nos fijamos, este es un juego perfecto para jugar abiertos, para jugar con tranquilidad y a nuestro ritmo”, añadió.

Uno de los factores que suele pesar en la capital mexicana es la altitud, especialmente en la Ciudad de México. Sin embargo, el estratega descartó que esto represente una desventaja significativa para su equipo.

“Creo que la altitud no influye, yo estuve antes en lugares así, debemos de adaptarnos, nos relajamos en la mañana, hicimos el viaje a Atlante, creo que debemos de centrarnos en lo que pasa en el campo y sentirnos tranquilos de hacer un partido inteligente”, comentó.

Mar 7, 2026; Chester, Pennsylvania, USA; Philadelphia Union forward Bruno Damiani (9) and San Jose Earthquakes defender Reid Roberts (18) battle for the ball in the second half at Subaru Park. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

Por su parte, el jugador Bruno Damiani restó importancia a los antecedentes entre ambos clubes, en los que el conjunto estadounidense no ha logrado imponerse.

“La historia no me pesa, no estuve presente en ese partido, perdimos 1-0 siendo locales, el primer tiempo nos faltó actitud, encontramos encontrarla con presión alta, le pusimos el ojo al arco del América, querían sacar su partido, debemos ser un equipo inteligente, no le podemos dejar espacios abiertos, después, hacer largo el partido, están en casa, con la presión de su gente, ser inteligentes y sacar el resultado”, afirmó.

Asimismo, el futbolista minimizó la racha sin triunfos en la liga local, confiando en que el equipo revertirá la situación.

“Por un lado no se han dado los resultados en la liga local, de a poco lo estamos corrigiendo, de apoco se os va a dar, tenemos el equipo, los jugadores, el año pasado bue un gran año”, concluyó.