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Chicharito vs Hormiga González: el comparativo entre dos canteranos de Chivas previo a su debut mundialista

Ambos delanteros tienen números similares en el comienzo de sus carreras profesionales con casi la misma cantidad de goles anotados

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Ambos delanteros son canteranos de
Ambos delanteros son canteranos de Chivas y tienen números similares en el comienzo de sus carreras profesionales con casi la misma cantidad de goles anotados. (Infobae México: Jovani Pérez)

Armando “La Hormiga” González vive un gran momento y reaparece por segunda temporada consecutiva en los primeros lugares de la tabla de goleadores de la Liga MX con ocho tantos.

Con su posible convocatoria a la selección mexicana para el Mundial 2026, es inevitable pensar en Javier “El Chicharito” Hernández, quien antes de Sudáfrica 2010 tenía números similares con Chivas a los del nuevo canterano rojiblanco.

Estadísticas de Chicharito y Hormiga

Premier League calificó el fichaje
Premier League calificó el fichaje del Chicharito Hernández como de los mejores de la historia (Foto: Twitter/ @ManUtd_Es)

Si repasamos la historia, el fichaje de Javier Hernández con el Manchester United se oficializó en abril de 2010 pero fue hasta después del mundial de Sudáfrica cuando Chicharito brincó el charco para jugar con el equipo de Sir Alex Ferguson.

Previo a esta Copa del Mundo, la leyenda del tricolor llegó como el campeón goleador del Torneo Bicentenario 2010, pero a pesar de ello Javier “El Vasco” Aguirre no lo consideró dentro del once titular y en su lugar puso al Guillermo Franco.

Aunque hablamos de una leyenda de la selección mexicana por sus hazañas en Europa con Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, al revisar las estadísticas previas a su primer Mundial, los números de “La Hormiga” González son idénticos a los del “Chicharito”.

Números de Chicharito en sus primeros 28 partidos ante de Sudáfrica 2010

  • 28 juegos
  • 2295 minutos
  • 21 goles
  • 7 asistencias
  • Campeón de goleo Torneo Bicentenario 2010

Números de la Hormiga en los primeros 28 juegos de su carrera previo al Mundial 2026

  • 28 juegos
  • 1894 minutos
  • 20 goles
  • 1 asistencia
  • Campeón de goleo Apertura 2026

Cabe mencionar que la Hormiga lleva casi la misma cantidad de goles que Chicharito con 401 minutos menos dentro del terreno de juego.

Cualidades de Armando González

El delantero le dio la
El delantero le dio la victoria al club tapatío con el único tanto del encuentro. (TW Chivas)

Guardando las proporciones, es una realidad que si Armando “La Hormiga” González mantiene la disciplina que Javier “Chicharito” Hernández mostró al inicio de su carrera, podría alcanzar o incluso superar sus niveles.

Más allá de la principal virtud de Hernández, la cual era moverse en el área, desprenderse de defensas y aparecer sólo para definir, González destaca también en el juego de acompañamiento, lo cual lo convierte en un futbolista más completo.

Gabriel Milito, su entrenador, ha revelado que al comienzo de su carrera, “La Hormiga” necesitaba pulir su perfil derecho, ya que es zurdo natural. Con el tiempo, ha trabajado intensamente esa pierna y con el paso del tiempo ha cobrado penales incluso con ese pie, lo cual refleja su disposición para ser mejor jugador ya que los zurdos tienen fama de ser zurdísimos y en ocasiones les resulta complicado cambiar de perfil.

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