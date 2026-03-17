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Sheinbaum reconoce que la Selección de Irán podría jugar el Mundial 2026 en México: “Lo están viendo con la FIFA”

La representación diplomática de Irán difundió en redes sociales una declaración donde el presidente de la federación de futbol anunció que no viajará a Estados Unidos

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La incertidumbre sobre la participación
La incertidumbre sobre la participación de la Selección de Irán en el próximo Mundial cada vez es más grande tras los conflictos políticos que se han vivido en los últimos días (ASSOCIATED PRESS)

La incertidumbre sobre la participación de la Selección de Irán en el próximo Mundial cada vez es más grande tras los conflictos políticos que se han vivido en los últimos días.

En este contexto, la representación diplomática de Irán difundió en redes sociales una declaración donde el presidente de la federación de futbol anunció que no viajará a Estados Unidos para los encuentros programados para la Copa del Mundo y señaló que mantiene conversaciones con FIFA para disputar la Fase de Grupos en alguno de los estadios mundialistas ubicados en México, específicamente en Monterrey, Guadalajara o CDMX.

“Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní definitivamente no viajaremos a Estados Unidos, estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México", expresó Mehdi Taj, presidente de la Federación iraní de futbol.

La representación diplomática de Irán difundió en
La representación diplomática de Irán difundió en redes sociales una declaración donde el presidente de la federación de futbol anunció que no viajará a Estados Unidos para los encuentros programados para la Copa del Mundo (captura de pantalla)

Sheinbaum reconoce que Irán podría jugar sus partidos del Mundial en México

Por su parte, la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que existe la posibilidad que el combinado iraní juegue sus partidos en México. Sin embargo, señaló que esta decisión la tomará la FIFA, quien es la encargada de organizar la justa mundialista.

“Lo están viendo con la FIFA. Si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos, si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento los informaríamos. México pues tiene relación con todos los países del mundo, entonces vamos a ver que establece la FIFA y a partir de ahí pues se informaría”, comentó la mandataria durante la Mañanera del Pueblo de este martes 17 de marzo.

Logo de la FIFA en
Logo de la FIFA en Zurich. EFE/EPA/CLAUDIO THOMA

¿Cuál es el grupo de Irán en el Mundial?

Cabe recordar que Irán aseguró su clasificación para su cuarto Mundial consecutivo y quedó en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Su debut está programado para el 16 de junio.

Además, la selección asiática tiene previsto disputar su primer encuentro ante Nueva Zelanda el 16 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California; el segundo partido será contra Bélgica el 21 de junio en el mismo estadio, y la fase de grupos finalizará el 27 de junio en Seattle frente a Egipto.

La decisión final depende de la FIFA

Finalmente, la FIFA será la encargada de determinar si la Selección de Irán podrá disputar la Fase de Grupos en México. De acuerdo con las declaraciones de Claudia Sheinbaum, México está dispuesto a acatar lo que decida la organización, manteniendo su disposición a colaborar y a informar a la opinión pública en cuanto haya una resolución oficial.

Por ahora, los preparativos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México se mantienen en espera, a la expectativa de que la FIFA comunique su veredicto sobre la sede de los partidos del equipo iraní.

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